Эксперт оценил возможности будущей космической станции Китая

Успешный запуск основного модуля будущей китайской космической станции – это очень высокое достижение для Китая, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

В КНР сообщили, что запуск основного модуля будущей китайской космической станции прошел успешно. Поясняется, что это означает, что Китай перешел к практической стадии строительства своей орбитальной станции, создав прочную базу для дальнейших миссий. Она получила название «Тяньгун».

«Китайская станция – это половина советско-российской орбитальной станции «Мир» и где-то четверть или даже меньше Международной космической станции (МКС). Это очень высокое достижение китайцев, можно их просто поздравить. Общая цель этой станции, как и остальных, понятна, она научно-исследовательская. То есть все изучают, как можно жить в космосе, как там все строить и прочее», – говорит Моисеев.

При этом он подчеркивает, что китайская станция будет технологичнее, а значит, лучше станции «Мир», поскольку она сама по себе новее. На ней уже будет другая техника и электроника, новейшие технологии. Но вряд ли «Тяньгун» сможет стать лучше МКС, поскольку масштабы проектов сильно отличаются – а значит, и бюджет абсолютно разный.

«Все, что у них было раньше, это станции по типу орбитальных станций «Салют», а сейчас китайцы строят станцию наподобие «Мира». Вполовину меньше, но она сложная и хитрая, и на ней много чего можно сделать. К тому же она более современная и прогрессивная, поэтому выигрывает по всем параметрам», – считает собеседник.

Он также напоминает, что через четыре года, в 2025 году, Россия намерена вывести в космос первый модуль новой российской орбитальной станции, который аналогичен тем, что были в СССР в 70-х годах. Соответственно, данная станция уже устарела и не имеет никаких новых элементов. «Таким образом мы демонстрируем, что очень сильно отстаем от Китая», – заключил Моисеев.

Ранее китайские СМИ сообщали, что при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» Китай запустил с космодрома Вэньчан на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Он получил название «Тяньхэ».