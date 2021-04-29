Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции

Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5» запустил с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань на орбиту базовый модуль национальной космической станции, сообщило Центральное телевидение Китая.

Базовый модуль получил название «Тяньхэ». Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. В составе жилого модуля оборудованы кухня и туалет, есть компьютеры, комплексы связи с командным пунктом, а также другое оборудование. Он может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории. «Тяньхэ» также оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос, передает ТАСС.

После выведения в космос базового модуля «Тяньхэ» Китай планирует при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7» запустить к нему грузовой корабль «Тяньчжоу-2». После него в космос при помощи ракеты «Чанчжэн-2-эф» будет запущен пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя тайкунавтами (так в Китае называют космонавтов) на борту. Его стыковка с базовым модулем «Тяньхэ» сделает станцию обитаемой.

В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Они включают в себя доставку на орбиту базового и двух лабораторных модулей, а также запуск четырех грузовых кораблей и четырех пилотируемых экспедиций с тайкунавтами.

Станция будет построена на высоте от 340 до 450 км (на низкой орбите). Она будет иметь Т-образную форму с базовым модулем «Тяньхэ» в середине и двумя пристыкованными по обе стороны лабораторными модулями «Вэньтянь» и «Мэньтянь». После завершения формирования основных элементов станции на ту же орбиту будет выведен автономный модуль «Сюньтянь» с оптическим телескопом. Общий вес станции после завершения ее сборки на орбите с пристыкованным грузовым и пилотируемым кораблями может составить, по разным оценкам, от 70 до 100 тонн.

Она будет способна на постоянной основе принимать трех космонавтов, на временной – до шести (при смене экипажа).

Сборку станции на орбите планируется завершить в 2022 году. По оценке Китайской академии космических технологий, срок ее эксплуатации составит около 15 лет.

В прошлую пятницу в Роскосмосе сообщили о планах полностью развернуть российскую национальную космическую станцию к 2035 году.