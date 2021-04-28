Путин заявил, что государство в первую очередь должно помогать семьям с детьми

Российские власти должны оказывать помощь всем, и в первую очередь семьям с детьми, заявил президент России Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Пушкине в Петербурге.

В ходе визита в медучреждение глава государства пообщался с медицинскими работниками, заведующий отделением, врач «скорой» Виктор Руцкий поблагодарил его за помощь, которую оказало государство медикам, передает РИА «Новости».

Руцкий рассказал, что благодаря помощи детям удалось купить квартиру. «Когда есть квартира, это уже совсем другая жизнь. База», – ответил президент.

«Нужно помогать всем, но семьям с детьми в первую очередь, потому мы помогаем не только взрослым, но детям помогаем, прежде всего», – подчеркнул он.

Также в ходе посещения этого медучреждения Путин пообещал переговорить с Минздравом и предложить соединить метод наставничества и аккредитации медицинским сообществом для скорейшей подготовки кадров на скорой помощи.