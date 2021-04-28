Замглавы исполкома ОНФ подал документы на участие праймериз ЕР

Замруководителя исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич подал документы на участие в предварительном голосовании от партии «Единая Россия» для отбора кандидатов на выборы в депутаты Госудумы от Воронежской области.

«Я подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» от Воронежской области. Наверное, многих удивит такое решение. В последнее время мы с командой много работали в Иркутской области, в Мордовии, Красноярском крае и ряде других регионов. Так почему Воронеж? Еще нигде так часто жители не просили меня представлять и защищать их интересы, как здесь. И пусть я не привязан к региону по праву рождения, но мой опыт работы в десятках регионов страны подтверждает то, что для меня принципиальна помощь людям и положительный результат, а не привязка к географии. Здесь дело не в «свой-чужой», а в желании работать. Работать много, понимать степень ответственности и держать ответ перед людьми, которые тебе поверили», – объяснил свое решение Кастюкевич.

Руководитель «Молодежки ОНФ» уже известен в регионе, как инициатор всероссийского проекта «Тренер» по социализации трудных подростков. Комплексная программа по наставничеству и спортивно-патриотическому воспитанию молодых людей в возрасте 14-17 лет начала работать в Воронежской области недавно. Созданное под руководством Кастюкевича в 2017 году молодежное отделение Народного фронта «Молодежка ОНФ» сейчас насчитывает более 73-х тысяч человек в стране.

«Молодежка ОНФ» – качественно новая платформа для развития молодых людей, которая создавалась под непосредственным руководством Игоря Кастюкевича. Основная объединяющая сила для этих ребят – добрые дела. Простые и понятные смыслы: не проходить мимо тех, кому нужна помощь, помогать слабым и одиноким. За что бы ни брался Кастюкевич, доведет до конца и не бросит проблему на полпути. Для него, как офицера, это дело чести», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Никита Панов.

Команды активно проявили себя в пандемию: добровольцы работали в штабах #МыВместе, развозили лекарства и продукты нуждающимся, помогали врачам в перепрофилировании клиник под ковид-госпитали, возили врачей по пациентам и из дома на дежурства.

«В мире единоборств Игоря Кастюкевича многие знают лично. Человек слова и дела. Надежный, ответственный, возможно где-то жесткий, но всегда справедливый. Он не терпит, когда что-то происходит не по совести и встает на защиту тех, кто слабее или в силу каких-то причин оказался беззащитен. Я знаю главное – ему можно доверять. Уверен, совсем скоро большинство жителей Воронежской области в этом убедятся», – отметил председатель воронежской областной общественной организации «Федерация киокусинкай Воронежской области» Сергей Акатов.

Также в прошлом году «Молодежка ОНФ» совместно с ФМБА России запустила донорский марафон «Оставайся Донором», участниками которого стали более 200 тыс. человек. Это помогло избежать резкого сокращения числа донации из-за введения ограничительных мер. Участники команды под личным руководством Кастюкевича работают в зонах ЧС. Так, с лета 2019 года волонтеры ликвидировали последствия пожаров и наводнений, в том числе оказывали помощь жителям Иркутской области, Забайкальского края, Ростовской области, Норильске.