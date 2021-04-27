В Канаде зарегистрирована первая смерть от тромбоза после прививки AstraZeneca

Академик РАН прокомментировал претензии Бразилии к «Спутнику V»

То, что бразильские эксперты заявили об обнаружении в российской вакцине аденовируса, который способен размножаться, может быть политическим ходом, поскольку в мире сейчас идет борьба за рынок вакцин, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V». Такое решение было принято в связи с тем, что эксперты усомнились в безопасности и эффективности препарата. Одним из критических моментов назвали присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса.

«Я бы не воспринимал слова бразильцев всерьез. Думаю, нужно подождать какое-то время. Сейчас, естественно, все будут проверять и делать свои выводы. Здесь очень много политических моментов. Мы всегда для всего мира были раздражителями, может на Бразилию надавили США. Это же огромные деньги для того, кто в многомиллионную страну будет поставлять вакцину. Поэтому идет борьба за рынок, это политика и бизнес», – считает Зверев.

Академик подчеркивает, что не является автором данной вакцины, поэтому не может ни подтвердить слова бразильских экспертов, ни опровергнуть. Тем не менее он предупреждает, что из-за борьбы за место поставщика вакцины в мире разные люди будут абсолютно по-разному говорить про российский продукт, и это мнение не всегда будет отражать правду, к сожалению.

«По-видимому, в вакцине действительно живой аденовирус. Но способен ли он размножаться, я не знаю. Лично я не пробовал этого делать. Нужно подождать, посмотреть, что скажут другие специалисты, потому что до этого подобных претензий не было, хотя вакцина уже восемь месяцев применяется. Может быть это связано с определенной серией производства, потому что когда это вышло на массовое производство, то не исключено, что могло что-то произойти», – говорит собеседник.

Академик объясняет, что аденовирусы – это очень неприятные вирусы, которые вызывают тяжелое респираторное заболевание. В данном случае должен был использоваться векторный вирус (лишенный способности размножаться).

«Аденовирус вызывает очень тяжелое заболевание респираторного тракта, похожее на грипп. И иногда даже более продолжительное. И вообще, аденовирусов человека очень много, и лекарств никаких нет, и особо вакцин нет. Но в данном случае, насколько я знаю, брался лабораторный штамм, который использовали в качестве вектора. Другое дело, что мы такие вакцины никогда особо не испытывали и широко не применяли, поэтому до конца не знаем, что там может быть», – заключил Зверев.

Разработчики «Спутника V» уверены, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии приняло данное решение по политическим причинам.