Эксперт: КПРФ столкнулась с системным «багом» КПСС

Рядовых коммунистов раздражает, что КПРФ превращается в бизнес-проект – обкомы занимаются продажей мест, в том числе в руководящих органах партии. Это вынуждает идейных коммунистов покидать КПРФ и переходить в другие левые движения, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их мнению, прошедший съезд коммунистов также не смог вывести партию из кризиса.

«Я бы охарактеризовал текущее состояние КПРФ как глубокий системный кризис, который наглядно проявляется во внутренней борьбе молодого крыла с уже дряхлым руководством, – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – КПРФ отчасти повторяет путь КПСС в ее поздний период. Мы отчетливо видим, как эта партия сталкивается с так называемым системным «багом» – геронтократией, отказом от обновления своего руководства. В результате многие активные люди покидают ее ряды – иногда даже целыми отделениями, как это было недавно в Ленинградской области», – отметил собеседник.

По итогам XVIII съезда ничего не изменилось, посетовал Мартынов. «Хотя в партии явно нарастают разногласия, съезд ограничился лишь наведением косметического порядка. Слегка повысили одного из лидеров молодежного крыла партии. Вывели из президиума ЦК скандального главу московского горкома Валерия Рашкина. И всё на этом. Стало ясно, что старые вожди не намерены добровольно уступать дорогу молодежи», – считает политолог.

На прошедшем в минувшие выходные XVIII съезде КПРФ Геннадий Зюганов сохранил за собой лидерский пост, а его заместитель Юрий Афонин был повышен до уровня первого заместителя. Зато глава московского горкома Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко лишились членства в президиуме ЦК. Для Рашкина это стало очередным понижением. На предыдущем съезде в 2017 году он лишился поста зампреда ЦК. Некоторые наблюдатели предположили, что Левченко и Рашкин лишились своих постов из-за противостояния с Афониным.

Накануне съезда группа активистов КПРФ обнародовала обращение к делегатам и всем членам партии. В обращении говорилось о том, что партия сегодня подвержена тем же болезням, которые привели к гибели КПСС, что выражается, прежде всего, в огромном отрыве партийных верхов от низов. По словам активистов, на уровне регионов руководство КПРФ загнивает, верх во внутрипартийной борьбе берут «соглашатели и откровенные карьеристы», которые «погрязли в злоупотреблениях, в постоянных грубых нарушениях Устава для сохранения своей власти». «Если Зюганов не способен справиться с нарастающими проблемами, то пусть уходит. Свято место пусто не бывает», – заявили авторы письма.

Действительно, кризис в КПРФ нарастает, отмечает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Возник раскол между рядовыми, идейными коммунистами и ЦК. Многие рядовые члены партии недовольны тем, что партия превратилась в бизнес-проект. Самым большим шоком для них стало появление олигарха Павла Грудинина в роли кандидата в президенты от КПРФ. Этот человек назвал принадлежащее ему ЗАО совхозом имени Ленина, чем запятнал это святое для каждого коммуниста имя. Перед выборами президента Грудинин ездил по Европе и закрывал там в банках свои миллионные счета. Понятно, что это абсолютная безыдейность. Люди этим недовольны», – добавил эксперт.

Также Матвейчев отметил готовность некоторых членов ЦК КПРФ вступать в альянс с классовыми врагами, прежде всего с навальнистами. «Речь идет о главе московского горкома Валерии Рашкине. Напомню, что Алексей Навальный ненавидит СССР и все, что с этим связано. И Рашкину следовало бы бояться даже близко стоять с такими людьми, а он выстраивает с ними коммуникации. Это тоже полная беспринципность, что напрягает многих членов партии», – считает политолог.

Кроме того, по словам эксперта, нарастает раскол между различными группами внутри руководства. «Все понимают, что Геннадий Зюганов уже стар и его фигура только дискредитирует партию. В КПРФ не идут молодые люди, что не способствует обновлению партии. Каждая из групп примеряет своего ставленника на место лидера. Такие как Рашкин, Левченко и другие тянут оделяло в свою сторону и думают о том, как бы удержаться у власти. Они собирают и публикуют компромат друг на друга. Это отвлекает от того, чем на самом деле должна заниматься партия – от реальной работы с избирателями, от законодательных инициатив», – посетовал собеседник.

Матвейчев отметил, что в очередной редакции программы КРПФ написано почти то же самое, что и 25 лет назад. «Это значит, идейная жизнь – на нуле. Все заняты интригами. Избиратели это чувствуют, потому и перетекают к партии «Справедливая Россия – За правду» и к другим левым», – заключил политолог.

Мартынов предполагает, что отток коммунистов из партии усилится. «Для активного участия бывших сторонников КПРФ спектр других близких партий достаточно широк. Но если говорить про предстоящие парламентские выборы, то, вероятно, бывшие коммунисты примкнут к «Справедливой России», которая по многим вопросам своей риторики пересекается с тезисами КПРФ. Могут быть и другие движения левого толка. Более того, не исключаю перехода некоторых коммунистов и к партии власти. Почему нет? Геннадию Зюганову все тяжелее удерживать партию, это факт», – резюмировал эксперт.

Во вторник лидер Российской партии свободы и справедливости (РПСС) Максим Шевченко объявил о том, что исключенная из КПРФ депутат Мосгордумы Елена Шувалова возглавит московский список РПСС на сентябрьских выборах в Госдуму. Сам Шевченко, ранее возглавлявший коммунистическую фракцию во владимирском областном Заксобрании, ранее тоже покинул КПРФ. В феврале из фракции коммунистов в Мосгордуме был исключен и другой депутат – Дмитрий Локтев. Поводом стало его решение голосовать против проекта городского бюджета в 2019 году.

Тем временем один из сопредседателей «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин в конце прошлой недели сообщил, что ведет переговоры об объединении с активом КПРФ – «на среднем уровне». Прилепин добавил, что лично Зюганову он передает «сигналы» о необходимости интеграции левых сил.

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин отмечал, что возглавляемая им партия считается уже пятой в стране, поскольку завоевала более 1,2 млн голосов на выборах Госдумы в 2016 году. У «Коммунистов России» имеется уже более 500 депутатов муниципального и регионального уровней, напомнил Сурайкин. На его взгляд, «Коммунисты России» могут стать достойной альтернативной для бывших членов КПРФ.