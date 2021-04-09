Лидер «Коммунистов России» обвинил Зюганова в разгроме региональных отделений КПРФ

Команда Зюганова формирует список кандидатов в Госдуму, игнорируя мнение областных организаций. А когда там начинают возмущаться, то в ответ следуют внутрипартийные репрессии. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, комментируя серию скандалов в региональных отделениях КПРФ.

«Каждый раз перед выборами команда Геннадия Зюганова начинает свою игру. Она пытается формировать список кандидатов так, как сама хочет, не опираясь на мнение областных организаций, на мнение рядовых коммунистов», – считает лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Когда рядовые коммунисты начинают этим возмущаться, в ответ начинаются внутрипартийные погромы, посетовал собеседник: «Репрессии были и в 2004-м, и в 2011-м, и в 2016 году. Мы в 2004 году потому и вышли из КПРФ, что уже тогда прослеживалась такая опасная тенденция. Сейчас снова начинается разгром региональных организаций. Все это разрушает КПРФ».

«Всех честных коммунистов, которые тоже хотят участвовать в выдвижении кандидатов в Госдуму, просто выгоняют. Это в очередной раз мы увидели на примере Ленинградского обкома. Его участь может быть уготована и многим другим обкомам», – предполагает Сурайкин.

В среду отчетно-выборная конференция в Ленинградском обкоме КПРФ обернулась скандалом. Прибывшие в регион «варяги» в лице члена президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Пензенского обкома Георгия Камнева и молодого коммуниста из Подмосковья Виктора Царихина при поддержке охраны не допустила на заседание партийных делегатов из Выборгского и Всеволожского районов, среди которых был и первый секретарь обкома Андрей Попов. Избранный новым руководителем обкома Царихин принял решение распустить отделения партии в Выборгском и Всеволожском районах, а потом сформировать их «с чистого листа» с полной перерегистрацией всех членов партии. Выборгские и всеволожские коммунисты почти единогласно отказались подчиняться новому руководству, сообщило петербургское издание SPB. news.

Ранее сообщалось, что покинувший пост главы фракции КПРФ в Заксобрании Владимирской области журналист Максим Шевченко решил возглавить Российскую партию свободы и справедливости (РПСС) и ее федеральный список на выборах в Госдуму.

Брожение внутри КПРФ нарастает, многие в руководстве партии начали играть в свою личную игру, отмечал политолог Алексей Мартынов. При этом громкие скандалы возникают не только в провинции. Недавно демарш устроил депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев, ранее исключенный из фракции КПРФ. Локтев считает, что глава горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин мог использовать схему по выводу бюджетных средств из бюджета Мосгордумы – с участием депутатов фракции КПРФ. Локтев потребовал от прокуратуры проверить деятельность Рашкина.

«Корни скандала уходят еще в 2009 год, когда Валерий Рашкин начал процесс по обезглавливанию Московского горкома, – сказал газете ВЗГЛЯД сам Дмитрий Локтев. – К сожалению, в результате таких потрясений численность членов КПРФ в Москве снизилась в несколько раз. Организация превратилась почти в карманную – для решения личных интересов Рашкина». По мнению Локтева, Рашкин уже перестал скрывать, что хочет занять место Зюганова: «Он делает все для захвата власти в партии, пытается укрепиться сразу с нескольких позиций».