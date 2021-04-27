Встречу ОПЕК+ решили провести на день раньше запланированного

Европейские политики указали на двойные стандарты Запада в связи с делом Навального

Европейские политики, комментируя ситуацию вокруг заключения Алексея Навального, указали на двойные стандарты Запада и связь со кризисом в отношениях России и Чехии.

«История российского оппозиционера Навального остается в центре внимания западных СМИ. В общем, хорошо, что Запад беспокоится о здоровье и благополучии заключенных, плохо, что здесь используется довольно избирательный подход. Наши лидеры критикуют Россию за дело Навального, но очень лицемерно игнорируют дело Ассанжа и многие другие истории, где заключенных ставят в стрессовые и несправедливые условия. Двойные стандарты снова стали образом жизни Запада, и неудивительно, что с таким западным кредо Россия будет дистанцироваться от него», – заявил экс-депутат Национального совета Словакии Петер Марчек.

В свою очередь лидер латвийского объединения «Против нацизма», правозащитник Янис Кузинс связал ситуацию вокруг Навального со скандалом в отношениях России и Чехии. «Западные страны уже поняли, что фокус с Навальным не прошел. Изучив прошлое Навального, там нашли и корупционые скандалы и нацистские призывы. Так что же делать с людьми, которых по реальным политическим статьям судят в странах Балтии? Эти страны в ЕС и НАТО, и придумали новую историю: якобы взрыв склада боеприпасов в Чехии якобы спецагентами, кто якобы причастен к делу о Скрипалях. Так что думаю, карта Навального будет играть до выборов, потом его спишут», –заявил Кузинс.

Тем временем депутат регионального совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери напомнил истории заключения в России Надежды Савченко и Олега Сенцова, которые, как выяснилось позже, действительно были виновны.

«Дело Навального снова гремит по всему западному миру. Человек объявил голодовку, его команда говорит, что он несчастен и страдает от российской тирании. Европейские и американские музыканты, актеры, ученые выстраиваются в очередь, чтобы выступить в его поддержку. Весь сценарий кажется очень знакомым… Почему? Потому что мы уже видели все это в делах Надежды Савченко и Олега Сенцова, украинцев, во многом поддержанных Западом во время их заключения. Напомню, что вскоре после возвращения в Украину Савченко посадили в тюрьму по подозрению в терроризме, а Сенцов признался, что планировал незаконные действия в Крыму», – напомнил политик.

Ранее аналитик-международник, директор программы исследований евразийского энергетического рынка «ASRIE Analytica» Сильвия Болтук заявила, что преждевременная смерть блогера Алексея Навального сыграет на руку только Западу, который получит основу для продолжения политики сдерживания России.

Напомним, в пятницу блогер Алексей Навальный объявил о решении прекратить голодовку, которую ранее начал из-за якобы недопуска к нему врачей. Свое решение он пояснил тем, что его дважды обследовал консилиум гражданских медиков, которые проводили анализы и знакомили его с их результатами.

19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него.

По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. «Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.

В то же время оппозиционный политик, либертарианец Михаил Светов упрекнул организаторов митинга в поддержку Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова в том, что они не рассказали сторонникам, что еще до начала митинга блогера перевели в гражданскую больницу. По мнению Светова, это «манипулирование доверием».