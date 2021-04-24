Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом Во Вьетнаме предположили стратегию применения Россией комплексов РЭБ для создания «мертвых зон» 24 апреля 2021, 14:53 Текст: Наталья Ануфриева

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы могут быть использованы для создания «мертвых зон», попав в которые вражеские БПЛА и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, считают эксперты из Вьетнама. Вьетнамские эксперты рассказали о средствах, с помощью которых будут создаваться «мертвые зоны», где вражеские беспилотники и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, передает ФАН со ссылкой на портал Soha. «Россия, как известно, потратила значительные ресурсы на развитие системы радиоэлектронной борьбы. За последние годы воинские подразделения страны получили более 20 типов комплексов РЭБ, выполняющих множество задач, начиная от помех радиолокаторам на истребителях и разведывательных самолетах противника до подавления связи на уровне штабов армий и военных операций», – отмечают специалисты. Указывается, что усилия российских разработчиков РЭБ и финансы не были потрачены напрасно, так как это дало России превосходство над США в этой сфере. Так, вьетнамские эксперты отмечают, что недавно более 20 подразделений радиоэлектронной борьбы провели учения по созданию «мертвых зон» на 15 полигонах в Западном и Южном военных округах. В национальном масштабе подобные учения запланированы на 2022 год. В середине апреля 49-я общевойсковая армия ЮВО впервые испытала станции РЭБ «Поле-21», способные создавать сплошную зону радиопомех в радиусе 50 километров. На вооружении ВС России был принят самый мощный в мире мобильный наземный комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с радиусом действия 5 тыс. километров. Первый такой комплекс появился в Северном военном округе в 2014 году, а в 2017 году он был развернут в Крыму. Еще через год комплекс «Мурманск-БН» получила группировка ВС РФ, дислоцированная в Калининградской области. Ранее российские СМИ сообщили о запуске Минобороны программы создания «мертвых зон» – районов страны, полностью защищенных от проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире. До этого в Челябинской области прошли учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов. В учениях были задействованы станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай» и «Ниобий».

«Адмирал Нахимов» может стать самым сильным надводным кораблем в мире 22 апреля 2021, 08:27

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации станет самым сильным надводным кораблем в мире. Об этом в связи с отмечаемым 22 апреля 75-летием Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщил гендиректор предприятия Андрей Дьячков. «Высокий модернизационный потенциал этих кораблей (проектов 1144 и 11442), заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить «Адмирала Нахимова» самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира», – цитирует ТАСС Дьячкова. По его словам, несмотря на появление новых современных кораблей, «кораблей XXI века», тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 11442, спроектированные в СПКБ, к которым относится, в частности, и «Адмирал Нахимов», по-прежнему являются визитной карточкой, своеобразным символом не только бюро, но и ВМФ России.

Крейсер находится в ремонте на «Севмаше» с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи крейсера. Дьячков рассказал также, что строящиеся в настоящее время на «Северной верфи» фрегаты проекта 22350 в перспективе станут основой надводных группировок ВМФ России. «Вскоре фрегаты проекта 22350 должны стать основой надводных группировок флота России. В настоящее время продолжаются работы над шестью кораблями серии», – отметил он. По словам Дьячкова, новые фрегаты будут отличаться составом вооружения, что существенно усилит потенциал как самих кораблей, так и группировок, в состав которых они войдут, придаст им новые возможности и позволит решать дополнительные задачи. Кроме того, те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку. Дьячков напомнил, что головной в серии фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» привлек к себе пристальное внимание специалистов всего мира в 2019 году, когда совершил кругосветный поход, что было признано достижением и занесено в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации. «Подобные операции не проводились со времен распада Советского Союза. Во время похода корабль доказал свои отличные ходовые качества и надежность, правильность заложенных в него инженерных решений», – отметил он. По словам Дьячкова, СПКБ представит вариант патрульного корабля проекта 22160. «Если у заказчика появится потребность в наличии дополнительного количества кораблей проекта 22160 и для них будут определены дополнительные задачи, то, соответственно, будет проведен рестайлинг проекта, он получит новые возможности», – сказал он. Дьячков напомнил, что первые шесть кораблей серии строились в соответствии с техническим заданием, которое было выдано заказчиком – ВМФ России. Именно под цели и задачи, определенные им, и был выбран оптимальный состав вооружения и оборудования корабля. В дальнейшем, если у заказчика появится потребность в дополнительном количестве кораблей проекта 22160, они получат новые возможности. «Причем сделать это будет относительно несложно, поскольку все наши корабли спроектированы как базовые платформы с открытой архитектурой и возможностью установки разных комплексов вооружения и систем», – пояснил он. По оценке Дьячкова, «за счет этого данный проект привлекателен и для инозаказчиков, поскольку позволяет реализовать их требования применительно к установке того набора вооружения и оборудования, который они посчитают оптимальным для себя». Он рассказал также, что СПКБ представит на Международном военно-морском салоне обновленный вариант пограничного корабля проекта 22460. «В этом году на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге в конце июня, мы покажем обновленный проект корабля, который будет существенно отличаться от тех, что уже построены», – сказал он. Дьячков напомнил, что Пограничной службе ФСБ передано уже более десяти кораблей. «Все они прекрасно себя зарекомендовали. Их ходовые качества, условия обитаемости позволяют им эффективно выполнять задачи на всех морях практически в любых условиях. Корабли проекта 22460 служат сегодня и на Черном море, и на Севере», – сказал он. Напомним, в начале апреля источник в ОПК сообщил, что из-за проблем с поставщиками передача крейсера «Адмирал Нахимов» флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год. Рубль вырос на заявлениях Шойгу в Крыму о завершении проверок войск 22 апреля 2021, 14:50

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Рубль в ходе торгов в четверг днем резко прибавил в росте на заявлении министра обороны Сергея Шойгу о возвращении российских войск в пункты постоянной дислокации после учений. Курс доллара расчетами «завтра» на 14.47 мск падал на 94 копейки – до 75,66 рубля, курс евро опустился на 96 копеек – до 91,22 рубля. Минимальные значения доллара и евро на четверг, достигнутые сразу после сообщений, составляют 75,43 рубля и 90,95 рубля соответственно, передает РИА «Новости». Ранее министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Шойгу объявил о завершении проверок войск на юге и западе России 22 апреля 2021, 14:21

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. «Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», – передает «Интерфакс» слова Шойгу на совещании в Крыму. Министр поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Ранее в четверг оперативно-тактическая авиация отработала уничтожение морских целей в ходе межвидовых учений в Крыму. В четверг утром министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. Минобороны разъяснило ситуацию с Керченским проливом 24 апреля 2021, 10:27

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

В Минобороны опровергли информацию о том, что Россия якобы закрывает Керченский пролив, что приведет к транспортному коллапсу. В министерстве пояснили, что Россия с 24 апреля по 31 октября закрывает три района Черного моря для иностранных военных кораблей из-за проведения военных учений, при этом закрытые зоны находятся внутри территориальных вод страны. Сам Керченский пролив останется открытым для судоходства, транспортного коллапса не будет, передает «Царьград». Аналогичное заявление ранее сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, подчеркнув, что на торговле и украинских портах запланированные маневры никак не отразятся. Он также отметил, что закрытие зон внутри территориальных вод – это общемировая практика, в этом нет ничего удивительного. Ранее стало известно, что с 21.00 24 апреля по 21.00 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов» в трех районах Черного моря. Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня Минобороны, не попадает в указанные зоны. Госдеп США заявил, что обеспокоены этим решением. В американском ведомстве назвали данный шаг Москвы якобы очередным «примером неспровоцированной эскалации» в рамках «кампании», проводимой, по мнению Вашингтона, Россией «с целью подорвать и дестабилизировать» ситуацию на Украине. Адмирал Владимир Валуев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «запрет касается не судоходства, а прохода конкретных корабле», и «режим Черноморских проливов и нахождение кораблей у берегов черноморских стран оговорены правилами», а в случае их нарушения «страна вправе ввести запрет». Австралия, Индия и Сингапур помогут в поиске пропавшей индонезийской подлодки 21 апреля 2021, 18:03 Текст: Алина Назарова

Спасатели Австралии, Индии и Сингапура согласились принять участие в операции по поиску индонезийской подводной лодки, пропавшей во время учений у острова Бали, сообщает министерство обороны Индонезии. «Мы направили запрос об оказании помощи в поисках корабля, эти три государства выразили готовность направить спасателей», – указывается в сообщении, передает ТАСС. Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. При этом на месте пропажи подлодки было обнаружено масляное пятно. На борту подводного аппарата находятся 53 человека.. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. МИД заявил о провокациях стран НАТО в регионе Черного моря 22 апреля 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

США и другие страны Североатлантического альянса продолжают провокационную деятельность в регионе Черного моря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Продолжается провокационная деятельность в восточном пространстве и акватории Черного моря США и других стран НАТО, которые стремятся нарастить свое присутствие у границ России», – сказала Захарова, передает РИА «Новости». В четверг стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России. 20 апреля Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. В Турции показали анимацию уничтожения похожей на «Панцирь-С1» цели 23 апреля 2021, 11:48 Текст: Алина Назарова

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором разрабатываемый в Турции новейший беспилотник Akinci уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». В анимационном видео, размещенном Roketsan в соцсетях, турецкий беспилотник, оснащенный «умными бомбами» MAM-T, поражает похожую на «Панцирь-С1» цель в пустыне. Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов, передает РИА «Новости». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roketsan (@roketsan) Ранее в программе «Вести недели» на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, на котором российский беспилотник «Ланцет» уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции. В начале апреля в пресс-службе ведущего производителя турецких беспилотников – компании Baykar – сообщили РИА «Новости», что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Войска на юге и западе России начали возвращаться в места дислокации 23 апреля 2021, 09:41

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части, сообщило Минобороны. «В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны. Отмечается, что в места постоянной дислокации возвращаются войска (силы) Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Ранее министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. Неопознанный объект нашли рядом с местом пропажи подлодки ВМС Индонезии 23 апреля 2021, 10:55 Текст: Наталья Ануфриева

Неподалеку от места исчезновения подводной лодки Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402 нашли неопознанный объект, заявил начальник штаба ВМС адмирал Юдо Маргоно. Маргоно сообщил, что спасатели обнаружили неопознанный объект с высоким магнетизмом на глубине 50-100 метров. Власти страны надеются, что этот объект и есть пропавшая подлодка, передает канал «360». К месту уже отправился корабль с эхолокатором. Советский и российский журналист, писатель-маринист, автор исторических расследований, советский офицер-подводник Николай Черкашин подтвердил, что сорокалетний возраст делает подлодку достаточно старой – KRI Nanggala-402 была заложена в марте 1978 года – ее завершили 6 июля 1981 года в Германии «Это для любого корабля серьезный возраст, а для подводной лодки особенно. Суда этого типа, построенные в Германии, считаются одними из самых ненадежных неатомных подлодок. Их было построено свыше 14 единиц, и они состоят на службе флотов разных стран мира – в том числе Греции, Перу, Аргентины и Индонезии», – сказал эксперт. Также писатель-подводник отметил, что на судне было увеличенное количество членов экипажа: «Видимо, потому что лодка выходила на зачетные контрольные торпедные стрельбы, там были дополнительно размещены прикомандированные офицеры. Потому что 53 человека для такого корабля многовато. Обычно в таких случаях дополнительно прикомандировывают каких-то специалистов, которые выступали либо посредниками, либо консультантами». Черкашин признался, что первые версии причины аварии, которые приходят в голову, – человеческая ошибка или отказ оборудования, 50 на 50. «Я считаю, что некого спасать на такой глубине (700 метров – прим. ВЗГЛЯД). У лодки этой модели предельная глубина – примерно 300 метров, расчетная глубина – 500 метров (...) Похоже, подлодку просто раздавило, поэтому и возникло всплывшее нефтяное пятно», – пояснил он. Напомним, подводная лодка ВМС Индонезии перестала выходить на связь в ходе учений рядом с островом Бали. На борту находятся по меньшей мере 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета The Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. Заслуженный спасатель России Александр Гофштейн отмечал, что глубина в 700 метров может быть смертельна для данного типа подлодок. Корабли Северного флота нанесли ракетный удар по «противнику» в Арктике 22 апреля 2021, 15:29 Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот (СФ) провел учения в Арктике, в ходе которого корабли провели удар по группировке условного противника, сообщили в пресс-службе СФ. «В рамках заключительного этапа межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике... корабельная ударная группа Кольской флотилии разнородных сил отработала нанесение ракетного удара по условной группировке кораблей противника в Баренцевом море», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Малые ракетные корабли «Рассвет» и «Айсберг» выпустили несколько залпов противокорабельными ракетами по надводным кораблям «противника», который располагался в 80 морских милях от них. «Боевые упражнения были выполнены условно с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки», – пояснили во флоте. В учениях принимал участие фрегат «Адмирал Касатонов», он нанес условный ракетный удар по «противнику» противокорабельными ракетами «Оникс». Ранее в четверг сообщалось, что учения также проводит и Черноморский флот под прикрытием Морской авиации и соединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Военные отрабатывают защиту корабельного десантного отряда и десантных и артиллерийских катеров. Российские военные получат систему координат для наведения оружия с точностью до 5 см 21 апреля 2021, 19:11 Текст: Алина Назарова

Россия набирает спутниковые данные для создания высокоточной геодезической системы координат Земли, которая позволит наводить оружие с точностью до пяти сантиметров, сообщил гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов. По его словам, существующая геодезическая система соответствует точности полуметра. «В настоящее время набирает данные система на базе космических аппаратов «Гео-ИК-2» для создания модели поля Земли с точностью до пяти сантиметров», – отметил Тестоедов, передает РИА «Новости». Система «Гео-ИК-2» состоит из двух геодезических спутников, выведенных на орбиту в 2016 и 2019 годах. Ранее сообщалось, что эта система создается в интересах Минобороны. В частности, руководитель Института космической политики Иван Моисеев говорил, что геодезическая система используется для привязки объектов на поверхности земли к координатам, которые в свою очередь используются при целеуказании высокоточного оружия. По словам Тестоедова, в будущем планируется к созданию система «Гео-ИК-3» на базе трех типов спутников, расположенных на высотах 1 тыс. км, 500 км и 300 км, соответственно, с альтиметром (измеряет высоту с точностью до двух см), гравиметром (измеряет силу тяжести) и градиентометром (измеряет градиенты силы тяжести). Целью этой работы является создание гравитационной модели Земли. Вблизи места исчезновения индонезийской подлодки нашли нефтяное пятно 21 апреля 2021, 16:09 Текст: Алина Назарова

Нефтяное пятно обнаружено недалеко от места, где находилась подлодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перед исчезновением, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минобороны страны. Минобороны сообщает, что два корабля ВМС, оснащенных гидролокаторами, были направлены в район исчезновения для помощи в поисках, передает РИА «Новости». Ранее в среду Военно-морские силы (ВМС) Индонезии заявили, что их подлодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений у острова Бали. На борту подводного аппарата находятся 53 человека. Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках подлодки. Газета Daily Star со ссылкой на командующего вооруженных сил страны Хади Чахъянто сообщила, что подлодка может находиться на глубине 700 метров. ЕС призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря 23 апреля 2021, 15:17 Текст: Алина Назарова

Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом (в ЕС не признают состоявшийся в Крыму референдум) является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения», – заявил он, передает ТАСС. Стано также заявил, что ЕС будет внимательно следить за движением войск России у границы с Украиной. «Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска (из районов учений). Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму», – заявил он. В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму. Шойгу прибыл на учения в Крым 22 апреля 2021, 11:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. Министр также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений, передает РИА «Новости». В учениях на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск. Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Напомним, Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом. Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма 22 апреля 2021, 09:09 Текст: Евгения Шестак

Стратегический беспилотник США Global Hawk провел разведку у границ Крыма в преддверии учений ВС России, следует из данных сервиса Flight Radar. По данным портала FlightRadar, беспилотник ВВС США пролетел над Черным морем близ Крыма на высоте около 16 километров, передает РИА «Новости». Ранее подразделения морской пехоты Черноморского флота, дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава на большие десантные корабли флота в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Напомним, Россия официально сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом.