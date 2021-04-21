Российский сегмент МКС выработал ресурс на 80%

Руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев заявил, что системы российского сегмента МКС на 80% выработали ресурс.

«Сейчас текущее состояние российского сегмента ... могу совершенно ответственно говорить, как руководитель полета этой станции, что до 80% оборудования служебных и бортовых систем у нас полностью выработали свой ресурс», – цитирует РИА «Новости» Соловьева.

Он также сообщил, что техническая группа НАСА на совещании во вторник обсудила возможность отстыковки российского сегмента МКС после выхода России из проекта.

Речь, в том числе, идет о являющемся американским по документам Функционально-грузовом блоке «Звезда» (США в свое время оплатили его постройку) и гермоадаптере PMA-1 американского соединительного модуля Node-1, служащего переходом между российским и американским сегментами.

По его словам, компании Axiom, которая в перспективе планирует взять станцию в коммерческое использование, предложено подумать о замене двигателя российского сегмента, который используется сейчас для коррекции высоты полета МКС.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС.

Напомним, глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.

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