Госдума приняла законы о запрете иного гражданства и ВНЖ чиновникам

Госдума приняла законы о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство (ВНЖ) за рубежом, нормы будут касаться, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК.

Основной законопроект с поправками в два десятка законов был внесен президентом России Владимиром Путиным в развитие норм Конституции, передает РИА «Новости».

Законом ограничивается возможность занимать государственные и муниципальные должности в России «в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства».

Также, согласно инициативе, госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства России и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Нормы о запрете будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов России, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК).

Ко второму чтению уточнено, что данный запрет распространяется и на зампредов ЦБ.

Также дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.

Согласно поправкам, одобренным ко второму чтению, послом в иностранном государстве или представителем России при международной организации не может быть назначен россиянин со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. В случае прекращения гражданства России посол или представитель отзываются со своей должности.

Уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

Другой законопроект внесен президентом с сопутствующими изменениями в Трудовой кодекс. По нему работники государственных органов или органов местного самоуправления будут обязаны сообщить работодателю о том, что не имеют гражданства России или имеют иностранное гражданство или подданство либо вид на жительство.

Также работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении гражданства России. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами России.

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