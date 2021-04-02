Объявлена дата перезапуска шоу «Дом-2»

Реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого телеканал ТНТ объявил в декабре прошлого года, будет перезапущено на телеканале «Ю» с 19 апреля, сообщили в пресс-службе вещателя.

«Канал «Ю», входящий в холдинг «Медиа-1», объявляет о перезапуске реалити-шоу «Дом-2» в своем эфире с 19 апреля в 22.00», – передает РИА «Новости» сообщение вещателя.

Отмечается, что вести проект будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Перезапуск проекта будет носить название – «Дом-2. Новая любовь». Реалити-шоу будет выходить на канале «Ю» с сохранением классического формата.

В пресс-службе вещателя отметили, что канал «Ю» и ООО «Солярис промо продакшн» заключили сделку на показ шоу. Проект с 19 апреля займет большой двухчасовой вечерний слот и часовой утренний слот телеканала. В начале апреля канал планирует запуск масштабной рекламной кампании по всей России.

Гендиректор канала «Ю» Наталья Радько заявила, что 90% эфира канала «Ю» – это реалити-шоу. «Жанр наших проектов самый сложный из всех возможных – это реальные реалити (real reality). Это значит, что наши герои – обычные люди с искренними эмоциями и непридуманными историями. 71% аудитории канала «Ю» – женщины. Аудитория Дома-2 тоже очень женская (77%), в проекте нет актеров и сценариев. Я думаю, очень логично, что самое популярное реалити страны последних десятилетий теперь будет выходить именно на нашем канале», – отметила она.

В марте ведущая Ольга Бузова сообщила, что весной реалити-шоу «Дом-2» вернется в эфир.

Напомним, в конце 2020 года канал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Глава «Газпром-медиа холдинга» Александр Жаров пояснил, что проект «Дом-2» закрывается из-за нерентабельности, поскольку в последние два года серьезно потерял аудиторию.