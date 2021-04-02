Российские ученые научились модернизировать вакцину за два дня В Британии решили запретить людям обниматься 2 апреля 2021, 10:21 Текст: Наталья Ануфриева

Агитационная кампания британских властей призвала англичан не прибегать к объятиям даже если они уже получили вакцину от COVID-19, сообщают местные СМИ. Издание The Daily Telegraph со ссылкой на анонимный источник в британском правительстве сообщает, что кампания началась в ответ на массовое несоблюдение норм социальной дистанции среди людей, сделавших прививку от коронавируса, передает ФАН. По мнению местных врачей, даже если гражданин сделал вакцину, он все еще может быть переносчиком смертельно опасного патогена, а значит его близкие, не получившие прививку, рискуют заразиться. «Основная идея такова: вы большой молодец, что сделали прививку, но вы все еще можете заразить своих близких, если захотите их обнять», – сказал анонимный правительственный чиновник. Поводом для начала агитационной кампании стало исследование Управления национальной статистики Великобритании. Британские ученые подсчитали, что 41% получивших вакцину от коронавируса англичан стал игнорировать правила социальной дистанции и самоизоляции. «Я бы не советовала обнимать кого-либо в ближайшее время, потому что на пиковый уровень эффективности вакцина выходит только через несколько недель после укола. Людям нужно продолжать держать себя в руках, даже если они уже получили первую дозу препарата», – заявила директор Института воспаления и старения Бирмингемского университета Джанет Лорд. Новости о намерении правительства запретить объятия появились в СМИ после высказывания министра спорта и туризма Великобритании Найджела Хаддлстоуна: в эфире телепередачи BBC Breakfast он заявил, что если прохожий увидит обнимающуюся пару, он должен вмешаться и прекратить это эпидемиологическое безобразие. «Несмотря на искушение, не подвергайте опасности своих любимых и близких, обнимая их. Вы все знаете правила. Если вы видите, что кто-то ведет себя немного странно, пожалуйста, окликните их и остановите, только уважительно, потому что многие забывают эти элементарные правила», – призвал британцев к бдительности политик. Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет страну.

Беспорядки начались в Брюсселе после первоапрельской шутки 1 апреля 2021, 21:17

Фото: HATIM KAGHAT/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Массовые беспорядки и столкновения с полицией начались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя после сообщения о якобы проведении музыкального фестиваля в парке в период действия жесткого карантина. Сообщение о мероприятии оказалось шуткой к 1 апреля. В парке собрались около пяти тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов пытаются разогнать толпу и предупреждают об ответственности за злостное нарушение ограничений на фоне коронавируса, передает ТАСС. В соцсетях в начале марта распространялись сообщения о проведении 1 апреля бесплатного музыкального фестиваля «Бум». Заявлялось, что участие в мероприятии примут 200 диджеев со всей Европы, в парке будут установлены пять сцен, а для удобства участников будут организованы автобусы из Парижа, Лондона и Амстердама. При этом было очевидно, что сообщения являются шуткой, поскольку фестиваль назначен на 1 апреля, а в числе диджеев было указано множество имен известных бельгийских политиков и министров. Так, в списке музыкантов присутствовал некий Alexander 2-Kraux, что является видоизмененным, но фонетически легко узнаваемым написанием имени премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо. Также мероприятие было анонсировано, когда в стране введены жесткие ограничения. В середине марта на страницах «организаторов фестиваля» подтверждалось, что это шутка. Однако 1 апреля люди начали собираться в парке. Не обнаружив заявленного мероприятия, собравшиеся решили устроить свой праздник. Люди включали музыку через подключенные к смартфонам динамики. Толпу прервало появление полиции, стражи порядка через мегафон призывали разойтись. Однако собравшиеся начали скандировать лозунги о свободе и забросали правоохранителей бутылками, начались стычки с полицией. По данным телеканала ВРТ (VRT), задержаны порядка ста человек, несколько десятков пострадали. Несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 21.00 мск парк блокирован полицией, продолжается зачистка. «Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование», – написал бургомистр Брюсселя Филипп Клоз в Twitter. Накануне суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней из-за «отсутствия законодательной базы» отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса. У правительства есть возможность опротестовать это решение. В Бельгии с начала пандемии зарегистрировано 882 тыс. случаев коронавируса, 23 016 человек скончались. Онищенко: Маски останутся навсегда 1 апреля 2021, 15:16

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Россияне не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, заявил депутат Госдумы, академик РАН и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. «Никогда. Потому что в связи с коронавирусом я уже рассказал, у нас каждую весну и осень приходят грипп – тоже будете отказываться? Это должно быть элементом нашей культуры, что тут такого?», – сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, когда россияне смогут отказаться от ношения масок, передает РИА «Новости». Он добавил, что интенсивность эпидпроцесса по COVID-19 в столице, вероятно, была бы меньше, если бы не метро. Ношение масок в метро, считает депутат, полностью нивелирует этот фактор. «Не будь у нас в Москве такой цивилизации, как метро, то, наверно, интенсивность эпидпроцесса была бы меньше. Но если мы в метро будем ездить в маске, мы этот фактор негативный нивелируем», – сказал Онищенко. В среду пассажир авиарейса Москва – Томск пригрозил устроить взрыв из-за просьбы надеть маску. Его задержали, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Верховный суд отказался отменять масочный режим в России 1 апреля 2021, 16:56

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Верховный суд России отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить обязательное ношение масок. «В удовлетворении исковых требований отказать», – передает РИА «Новости», ссылаясь на решение суда. Таким образом, суд отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов, которые требовали отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. По словам представителя истцов Александра Саверского, маски вредят здоровью людей, страдающих, например, астмой, негативно влияет на людей с когнитивными нарушениями и на переживших хирургическое вмешательство на лице. Кроме того, юрист отметил, что глухие люди «лишены таким образом возможности читать по губам». Также Саверский считает, что маски создают ложное чувство безопасности, «из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики», и заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права». Ответчиком выступал Роспотребнадзор, представитель которого выступила против удовлетворения иска, указав, что нормы изданы в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, отметив, что услышала лишь эмоции. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры. Напомним, иск был подан группой в составе из 27 человек, в числе которых три доктора медицинских наук и активисты. По их мнению, масочный режим повлек за собой массовое нарушение прав и вред здоровью для населения. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что россияне никогда не смогут отказаться от ношения масок, это должно стать частью культуры, поскольку сезонность гриппа и ОРВИ никто не отменял. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что переболевшие коронавирусом и привитые должны носить маску, поскольку человек с антителами к COVID-19 может быть носителем вируса. Минздрав одобрил первый в мире препарат от COVID на основе плазмы крови 1 апреля 2021, 16:51 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство здравоохранения одобрило применение лекарства от коронавируса «КОВИД-глобулин» на основе плазмы крови переболевших COVID-19 жителей Москвы, имеющих антитела, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Вслед за первой в мире вакциной «Спутник V», рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара. Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса», – приводятся слова Мурашко на сайте госкорпорации «Ростех». Препарат разработан холдингом «Нацимбио», входящим в «Ростех». Для разработки вакцины Москва передала 2,5 тонны биоматериала. В ходе исследований «Нацбио» подтвердил безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность вакцины нейтрализовывать коронавирус. Предполагается, что она будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний, которые пройдут, в том числе на базе московских стационаров, отмечается в сообщении. Уточняется, что «КОВИД-глобулин» разрешен для применения лицами ото 18 до 60 лет. «Мы представляем первый в мире зарегистрированный лекарственный препарат специфического антиковидного иммуноглобулина. Отмечу, что он предназначен не для профилактики, а именно для лечения коронавирусной инфекции. Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Пока «КОВИД-глобулин» будет применяться только в рамках исследований в стационарах Москвы для лечения пациентов со средней и тяжелой формами заболевания. Помимо московских учреждений здравоохранения плазму для препарата будут поставлять также Московская областная, Оренбургская, Башкирская республиканская, Свердловская и другие станции переливания крови. В текущем году планируется переработать не менее 15 тонн плазмы, что хватит для оказания помощи 10-15 тыс. пациентов, говорится в релизе. Напомним, холдинг «Нацимбио» заявил о разработке собственной вакцины от коронавируса в середине марта. «Нацимбио» – российский фармацевтический холдинг, созданный для обеспечения независимости России от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет развития собственных компетенций и объединения российских разработчиков и производителей иммунобиологических лекарственных средств. Компания была учреждена 29 октября 2013 года государственной корпорацией «Ростех». На конец декабря 2020 года в России было заготовлено 13,5 тонн плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, в процессе заготовки антиковидной плазмы участвовали 58 регионов. Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медучреждения России 1 апреля 2021, 15:26 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», что на данный момент «в основном доступна вакцина «Спутник V», также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона», ожидается выход в гражданский оборот препарата «КовиВак», передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о том, какая вакцина подойдет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, министр отметил, что решение принимает лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией. «В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач», – отметил он. При этом Мурашко подчеркнул, что пациентам с такими проблемами вакцинироваться необходимо, так как «среди этой категории наиболее тяжелое течение», прививка для них «служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений». Министр также рассказал, что порядка 100 тыс. пациентов с коронавирусом в данный момент находятся на лечении в стационарах, еще 250 тыс. человек получают помощь амбулаторно. «В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно от коронавирусной инфекции. На стационарном лечении находится около 100 тыс. пациентов и 250 тыс. получают помощь амбулаторно», – добавил он. Министр подчеркнул, что соблюдение противоэпидемических мер населением и вакцинация являются теми двумя ключевыми моментами, которые позволят избежать третьей волны коронавирусной инфекции. Ранее сообщалось, что в гражданский оборот ввели более 10 млн комплектов «Спутника V». Въезд в Россию по приложению «Путешествуй без COVID-19» сделали бессрочным 1 апреля 2021, 21:15

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Правительство России распорядилось сделать неограниченным срок въезда в страну по приложению «Путешествуй без COVID-19». В список стран, гражданам которых разрешен бессрочный въезд в Россию по приложению, внесена, в частности, Киргизия, передает РИА «Новости». Гражданам, планирующим поездку в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), необходимо установить мобильное приложение, которое позволяет выбрать вид транспорта и страну, куда планируется путешествие. После регистрации пользователю направляется информация о действующих ограничениях и правилах в стране прибытия/убытия на дату планируемой поездки, предоставляется список верифицированных лабораторий и возможность записи на прием в лабораторию для сдачи тестов, уточняется в сообщении. Мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19» разработано для свободного и безопасного перемещения граждан стран ЕАЭС внутри интеграционного объединения в условиях пандемии. Оно было запущено в феврале. В прошлом месяце правительство России продлил срок въезда по приложению до 1 апреля. Назван срок окончания пострегистрационных исследований «Спутника V» 2 апреля 2021, 07:52

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели – на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости». При этом он отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет. Накануне руководитель лаборатории государственной коллекции вирусов Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава Инна Должикова сообщила, что в гражданский оборот введено более 10 млн комплектов российской вакцины «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперты: Элитам ЕС понравилось управлять народами с помощью ограничений прав и свобод 1 апреля 2021, 22:30 Текст: Андрей Самохин

В результате трех волн пандемии и локдаунов у большинства граждан Евросоюза возникло состояние «выученной беспомощности». В обществе преобладает неуверенность в завтрашнем дне, разрушение солидарности и четкое разделение на классы управляющих и управляемых. К такому выводу пришли эксперты, выступая на круглом столе в Москве. Граждан Евросоюза целенаправленно лишают фундаментальных прав и свобод, закрепляя это состояние как «новую нормальность». Это тезис стал главным на круглом столе «Как и почему Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). В начале дискуссии модератор круглого стола Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, представила доклад о трансформации политических институтов в государствах Европы. Среди следствий пандемии авторами доклада были названы: рост тенденций к диктатуре, нарушение принципа разделения властей, наделение неконституционных институтов сверхполномочиями, усиление «экспертократии». Кроме того, отмечаются: нарушение системы права, ограничение свободы передвижения, свободы слова и собраний; вероисповедания, тайны частной жизни и других фундаментальных прав. Член научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло заметил, что «новая нормальность» ультимативно навязывается европейцам с целью закрепить выгодные для правящей элиты новые нормы. «Наблюдается преобладание иррациональной составляющей в этом поведении над рациональностью. Более того, во многих случаях рациональность специально подавляется в этом поведении», – посетовал он. Состояние неуверенности в завтрашнем дне у европейских граждан можно назвать «выученной беспомощностью», заявил соавтор доклада, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он указал на разрушение общественной солидарности и четкое разделение на класс управляющих и управляемых. «Руководители государств и политический класс не живет в ситуации ограничительных мер. Они свободно путешествуют, выполняют свои обязанности». Из этого эксперт делает вывод, что меры ограничения не снимаются, в том числе, и потому, что «руководству просто нравится управлять в той правовой среде, которая выстроилась за последний год». В качестве примера он привел новую норму, принятую в Дании, по которой уголовные преступления, совершенные во время пандемии – в том числе протесты и даже просто призывы к протестной активности – караются в два раза более сурово, чем в обычное время. По мнению Кузнецова, наша страна на этом фоне смотрится гораздо более выигрышно. Если в России, даже в самые тяжелые моменты, в прессе было место для дискуссии и об адекватности и характере принимаемых мер, то в европейских СМИ споров о том, нужны ли маски, локдауны, ограничения не было в принципе, отметил Кузнецов. «Это является ярким проявлением цензуры», – сделал вывод докладчик. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что в России полномочия региональных властей в борьбе с пандемией были год назад расширены, тогда как в Евросоюзе возникла «сверхцентрализованность», которая привела лишь к тому, что эксперт назвал приближением к «стремной антиутопии». «Общество у нас видит в целом, что совместные усилия с государством приводят к успешным результатам. А в Европе этого нет. В современной России, получается по факту, гораздо больше свобод, демократии и здравого смысла, чем в любой из отдельно взятых европейских стран», – заключил Мартынов. Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил нарастание центробежных тенденций среди стан Евросоюза. Он предположил, что европейская интеграция, в том виде как она существовала во второй половине ХХ и начале XXI века, подошла к исчерпанию своей модели. «То, что было весной, мы все помним, как мишура на елке осыпалась вся европейская солидарность», – напомнил он. «Ситуация особенно нехороша тем, что все происходящее не является продуктом каких-то действий европейской закулисы. Если бы это было так, то было бы лучше, потому что, управляющий европейский класс прибывает в растерянности», – подчеркнул он. По мнению Лукьянова, главная беда европейских управленцев – это «хаотичность и спонтанность действий». Сам термин «новая нормальность» впервые прозвучал на одном из саммитов G20 после глобального финансового обвала 2008 года. Коронакризис привел западный мир в состояние еще более выраженной «новой нормальности», полагают авторы доклада ЭИСИ. Ранее сообщалось, что во многих странах ЕС в последние дни был введен строгий комендантский час. Нарушителям антикоронавирусных запретов власти пообещали гигантские штрафы и даже многолетние тюремные сроки. В минувшие выходные акции против ограничений из-за COVID-19 прошли по всей Европе. Осиротевшего из-за коронавируса новорожденного отдадут под опеку дальней родственнице 1 апреля 2021, 21:57 Текст: Абдулла Шакиров

Ребенка, чья мама, бабушка и дедушка умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге, решили передать под опеку дальней родственницы из Мордовии, сообщили в аппарате городского уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной. Первое заседание по делу об отцовстве пройдет 18 апреля. Чтобы ускорить поиск биологического родителя, аппарат детского омбудсмена Петербургаорганизовал досудебную генетическую экспертизу, передает РИА «Новости». «Результаты генетической экспертизы показали, что потенциальный отец ребенка не является биологическим отцом. Таким образом, ребенок в ближайшее время будет передан тете, проживающей в республике Мордовия», – рассказали в аппарате. Там добавили, что младенец, которому сейчас 4,5 месяца, проживает в Доме ребенка и чувствует себя хорошо. Мама ребенка умерла от коронавируса на 32-неделе беременности, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Через несколько дней от COVID-19 скончались бабушка и дедушка мальчика. Позже поступило два заявления об опеке над новорожденным – от молодого человека, который считает себя биологическим отцом, и двоюродной тети матери ребенка, проживающей в Мордовии. Власти Берлина ввели комендантский час из-за коронавируса 1 апреля 2021, 16:30 Текст: Абдулла Шакиров

Берлин на фоне распространения коронавируса со 2 апреля вводит комендантский час, запрещающий с 21.00 до 5.00 нахождение на улице компаний из более чем двух человек, сообщил бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер. «Я знаю, что для многих это (комендантский час) станет еще одним существенным ограничением, вновь станет серьезным препятствием. Но нужно сказать ясно: инфекции передаются при прямом контакте», – передает слова Мюллера РИА «Новости». По словам бургомистра, на время пасхальных праздников жителям Берлина будет разрешено встречаться днем, однако при этом собираться вместе смогут не более пяти членов двух домохозяйств. С 6 апреля встречи будут ограничены «членами одного домохозяйства плюс один человек», сказал чиновник. Также Мюллер добавил, что с 8 апреля в Берлине в детсадах снова будет введен чрезвычайный режим: заведения будут работать в режиме продленного дня только для тех родителей, кто работает на социально важной работе, то есть медиков, полицейских, пожарных и работников других служб. Напомним, 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля и продлении пасхальных праздников. Так, вместо 2, 4 и 5 апреля граждане ФРГ должны были отдыхать в условиях ограничительных мер с 1 по 5 апреля. Это вызвало резкую критику оппозиции и непонимание бизнеса. В итоге Меркель отменила это решение, признав его личной ошибкой и извинившись перед гражданами. Во Франции за сутки выявили более 50 тыс. случаев коронавируса 2 апреля 2021, 04:30 Текст: Антон Никитин

На территории Франции за последние сутки выявлено 50659 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее медицинские службы страны подтвердили 59 тыс. заражений, свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения при министерстве социальных дел и здравоохранения. От последствий заражения коронавирусом во французских больницах за последние сутки умерли 314 человек. Всего же с начала марта 2020 года было зафиксировано 95976 смертей, из них 69932 – в больницах, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях, передает ТАСС. За последние сутки были госпитализированы 2 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 480 попали в реанимацию. Общее число больных с COVID-19 во французских больницах достигло 28,5 тыс., из них 5109 находятся в реанимации. Всего с начала эпидемии во Франции выявлено около 4,7 млн случаев заражения. В понедельник французские врачи предупредили о надвигающейся на страну катастрофе из-за пандемии коронавируса и призвали власти немедленно закрыть границы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Мурашко назвал самые частые осложнения после COVID-19 1 апреля 2021, 14:54 Текст: Алексей Дегтярев

Самыми частыми осложнениями после коронавирусной инфекции у пациентов стали проблемы сердечно-сосудистой системы, а также осложнения, связанные с заболеваниями ЦНС, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Пост-ковидные осложнения и то, что мы видим сегодня, наблюдаем у пациентов, как имеющих хронические заболевания, так и не имеющие их, чаще всего наблюдается астения, проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой... Есть осложнения, связанные с заболеваниями центральной нервной системы», – заявил министр в эфире «Россия 24», передает РИА «Новости». Глава ведомства пояснил, что риск развития осложнений у пациентов с предрасположенностью к тромбообразованию выше, чем у других, потому многим назначается профилактическая терапия. Тем, кто перенес острое заболевание коронавирусной инфекцией, нужно обратиться в поликлинику для рекомендаций по корректировке терапии, указал глава Минздрава. «Это особенно относится к пациентам, имеющих заболевания хронические и находящиеся на диспансерном учете. Корректировка практически всегда нужна», – заключил Мурашко. В среду Мурашко заявил, что россиянам, вероятнее всего, будет нужна ревакцинация от коронавируса в дальнейшем. «Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», – отмечал он. Полиция задержала около 100 участников беспорядков в Брюсселе 1 апреля 2021, 22:25 Текст: Антон Никитин

В ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр сотрудники правоохранительных органов Бельгии задержали порядка 100 человек, несколько десятков человек получили ранения, зачистка парка продолжается, сообщил телеканал VRT. Полиция в течение нескольких часов через громкоговорители призывала собравшихся в брюссельском парке Буа де ля Камбр покинуть территорию, однако ответом ей было скандирование оскорбительных речевок и лозунгов с призывами к свободе. Собравшиеся также забрасывали правоохранителей бутылками и банками. К 18.00 (19.00 мск) к парку прибыли несколько грузовиков с полицейским спецназом, водомет и отряд конной полиции, после чего полиция начала вытеснять собравшихся из парка. Молодежь оказала правоохранителям активное сопротивление, в разных частях парка начали вспыхивать потасовки, передает ТАСС. Как сообщается, в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр ранения получили несколько десятков человек, включая сотрудников полиции. В результате правоохранители Бельгии задержали около 100 человек. Напомним, после первоапрельской шутки о музыкальном фестивале в парке Буа де ля Камбр в период действия жесткого карантина в Брюсселе начались массовые беспорядки. Днем ранее суд первой инстанции в Брюсселе обязал бельгийские власти в течение 30 дней отметить экстренные ограничительные меры, принятые в рамках борьбы с пандемией коронавируса, из-за «отсутствия законодательной базы». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса 1 апреля 2021, 11:27

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9169 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2151, Санкт-Петербурге – 710, Московской области – 560. Всего в стране выявлено 4 554 264 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 176 419 человек, из них 10 247 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 383 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 99 233 человека. Накануне, 31 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8275. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 894. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V» 1 апреля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma согласовали производство в Китае более 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно. «РФПИ и TopRidge Pharma (подразделение китайской компании Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) объявляют о соглашении по производству в Китае более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса «Спутник V», – сообщает фонд, передает ТАСС. TopRidge Pharma получит право на распространение вакцины в материковой части Китая, а также Гонконге, Макао и Тайване после одобрения со стороны регулирующих органов. Ранее на этой неделе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае. «Спутник V» зарегистрирован в более чем 50 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД