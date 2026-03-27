В России в 2025 году появилось 1,2 тыс. лотерейных миллионеров

В 2025 году лотереи принесли россиянам 1,2 тыс. миллионных выигрышей

Tекст: Мария Иванова

Как сообщили в пресс-службе компании «Столото», в прошлом году в России появилось 1200 новых лотерейных миллионеров – это на 6,9% больше, чем годом ранее, передает РИА «Новости».

В пресс-службе отметили: «В России в 2025 году появилось 1200 новых лотерейных миллионеров – в среднем по 23 миллионера в неделю. Это на 6,9% больше, чем в 2024 году, когда ... появилось 1123 новых лотерейных миллионера».

Общий призовой фонд, разыгранный среди участников лотерей «Столото» за год, достиг 66,4 млрд рублей. В среднем ежемесячно победители получали 5,5 млрд рублей.

Крупнейший выигрыш за 2025 год достался жителю Сахалинской области, который стал обладателем более 1 млрд рублей в новогоднем тираже «Русского лото».

С 2014 года, по данным компании, в России появилось уже более 11 тыс. миллионеров. Все лотереи в стране государственные: их организуют Минфин и Минспорт, а надзор осуществляет Федеральная налоговая служба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники государственных лотерей «Столото» за первые шесть месяцев 2025 года выиграли более 35,5 млрд рублей.

Ране сообщалось, что в России с начала 2025 года появилось 636 лотерейных миллионеров в розыгрышах «Столото».

