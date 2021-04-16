Японцы разозлились из-за позиции России по воде с «Фукусимы»

Читатели японского информагентства Jiji выразили недовольство возмущением России, Китая и Южной Кореи из-за планов Токио сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Напомним, японское правительство собирается сбросить воду с аварийной АЭС «Фукусима–1» в океан после тщательной очистки. По предварительным планам, этот процесс начнется с 2023 года. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает разъяснений, поскольку Токио не консультировался с соседними странами о действиях, которые могут представлять радиационную угрозу.

Китай и Южная Корея также выступили с критикой японской инициативы. В связи с этим некоторые пользователи пришли к выводу, что соседние с Японией страны решили «вступить в сговор» и «вмешаться во внутренние дела» государства.

«Красная банда» – Китай, Южная Корея и Россия – еще что-то говорят Японии! И думают, что мы прислушаемся к своим врагам!» –высказался один из читателей, передает РИА «Новости».

«Китай, Южная и Северная Кореи и еще Россия – это антияпонский картель. Детский сад какой-то. Все занимают одинаковую позицию в отношении Японии», – считает пользователь.

«Еще не хватало, чтобы с такими заявлениями выступила бы и Северная Корея! И все же, вокруг Японии – одни враги!» – утверждает один из комментаторов.

«А какой смысл Японии что-то согласовывать с какой-то «бандой вымогателей», если она соблюдает все международные стандарты?» – задался вопросом другой.

Среди обсуждающих ситуацию нашлись те, кто призвал японские власти к ответным действиям.

«А японское правительство пусть не отмалчивается. Нужно давать отпор каждому такому посягательству!» – отреагировал читатель.

«Японии пора кончать со своим пацифизмом, когда вокруг нас такие страны, как Китай и Россия!» – уверен комментатор.

«Давайте очищенной водой с АЭС Фукусима разбавим русским вконец загрязненную радиацией воду на владивостокском побережье» – предложил другой.

Один из читателей предположил, что Россию ждут негативные последствия из-за позиции касательно сброса радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

«Ну вот, теперь Россия, явно принявшая для себя решение ни под каким видом не отдавать нам наши северные острова, начинает высказывать нам претензии по поводу всего, в том числе риска сброса в океан очищенной воды-охладителя с АЭС. А не боится Россия риска дальнейшего ухудшения японского общественного мнения о ней?» – отметил пользователь.

Инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский заявил газете ВЗГЛЯД, что радиоактивная вода из аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», хоть и частично очищенная, при попадании в организм человека посредством океанической рыбы нанесет внутреннее облучение, что в разы вреднее внешнего.