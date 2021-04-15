Ростуризм назвал число находящихся в Турции и Танзании российских туристов

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15 апреля, четверг | Последнее обновление — 19:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом: Байден выступит с речью о России
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Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны.
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Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.
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«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Ростуризм назвал число находящихся в Турции и Танзании российских туристов
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В Турции сейчас находятся около 50 тыс. туристов их России по линии туроператоров, в Танзании – около 4 тыс., сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Всего, по нашим данным, в Турции по линии туроператоров сейчас находится около 50 тыс. человек, в Танзании – около 4 тыс. Все они планово возвращаются в Россию после окончания отдыха», – передает слова главы ведомства РИА «Новости».
«Также в Турции и Танзании находятся наши самостоятельные туристы, которые улетели в эти страны на регулярных рейсах российских и международных авиакомпаний. Причем, ряд туристов отправились через Турцию и в третьи страны. По нашим оценкам, таких туристов также около 50 тыс.», – добавила Догузова.
Напомним, Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.
Президент Аргентины отметил роль «Спутника V» в исцелении от COVID-19
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Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что легко перенес вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) благодаря вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Фернандес сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», – приводит слова президента Аргентины ТАСС.
По словам Фернандеса, он не знает, где заразился коронавирусом. В свою очередь лечащий врач Фернандеса сообщил, что с 15 апреля президент Аргентины вернется к обычному исполнению обязанностей.
Напомним, 3 апреля президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Повторный тест подтвердил у президента Аргентины коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19). В январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V».
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Академик РАН объяснил, почему привитый «Спутником V» президент Аргентины заразился коронавирусом
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Вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на пройденную вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений, рассказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя перенесенный в легкой форме COVID-19 главой Аргентины, который ранее проходил вакцинацию «Спутник V».
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил о том, что переболел коронавирусной инфекцией именно в легкой форме благодаря тому, что ранее прошел вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Врачи признали его выздоровевшим после 12 дней изоляции.
«Никто не застрахован от того, что может заболеть COVID-19 даже после того, как прошел вакцинацию. Президент Аргентины – человек в возрасте, и мы до конца пока не знаем, как на эту категорию людей действует прививка. Прививать начали только совсем недавно, поэтому должно пройти время, чтобы понять, насколько эффективно препарат действует на ту или иную категорию людей. Особенно, как она работает на людей с хроническими заболеваниями и так далее», – говорит Зверев.
Случаев заболевания среди привитых выявлено немного, но они есть, продолжает врач. И в этом ничего удивительного нет, поскольку в мире не существует вакцины со стопроцентной эффективностью. У людей всегда есть какие-то индивидуальные особенности, которые по-разному сочетаются с препаратом и по-разному позволяют организму выработать иммунитет.
«Когда прививают от гриппа, тоже нет стопроцентной гарантии. Мы говорим о том, что человек может заболеть, и такое случается, но по статистике, которая ведется последние годы, ни один человек, который был привит от гриппа, от этого заболевания не умер. А это очень важный показатель. Да, человек может заболеть, но при этом болезнь его не будет протекать тяжело и не будет серьезных осложнений, которые могут привести к смерти. Поэтому мы всегда и рекомендуем прививаться от гриппа, хотя вакцина эффективна на 80–85%», – рассказывает вирусолог.
С вакциной от коронавирусной инфекции, предположительно, должна сложиться аналогичная ситуация. «Пока мы все еще находимся в процессе изучения, ведь прививаем этой вакциной всего полгода. А пожилых людей совсем недавно начали прививать, поэтому пока никто не знает, какой процент привитых может переболеть. Но такие люди есть, и к этому нужно быть готовым», – заключил Зверев.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат.
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Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
Сербия начала производство «Спутника V»
В Сербии стартовало производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», – сказано в Twitter фонда.
Как отмечается в сообщении, балканская республика стала первой страной в Южной Европе, выпустившей российский препарат от COVID-19.
Ранее запуск первой фазы производства вакцины «Спутник V» в Сербии был запланирован на май. К концу этого года намечен выход на полное производство препарата в этой стране.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». В марте он лично встретил очередную поставку вакцины из России и поблагодарил «российских друзей».
Анкара подтвердила отмену прохода кораблей США в Черное море
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Вашингтон отменил проход американских военных кораблей в Черное море.
«Нам (США) устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли – уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».
По его словам, за последнее время США направили 14 уведомлений о проходе своих военных кораблей в Черное море, из них пять потом были отменены.
Как ранее заявил источник в турецком МИД, посольство США в Анкаре уведомило Турцию, что проход двух их военных кораблей через Босфор в Черное море отменен.
В среду в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма и Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
ФАС проверит ситуацию с ростом цен на туристические услуги
Федеральная антимонопольная служба России решила проверить ситуацию на рынке гостиничных услуг после сигналов о росте цен, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.
В Совете Федерации ранее поручили комитету по социальной политике совместно и ФАС проследить за ситуацией с ростом цен на путевки на российские курорты. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что россияне жалуются на резкое увеличение цен на фоне закрытия ряда туристических направлений.
В начале апреля эксперты предупреждали о подорожании отдыха в Крыму летом.
Отдых в Сочи после ограничения полетов в Турцию подорожал на 50%
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Стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию, при этом снижение стоимости отдыха возможно после возобновления полетов, сообщили представители туротрасли.
«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то – на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», – рассказала ТАСС президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.
По ее словам, альтернативой для желающих отдохнуть в Сочи могут стать съемные квартиры, владельцы которых в период закрытия отелей и гостиниц принимали гостей города. В свою очередь председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина объяснила, что рост цен на отдых в Сочи обусловлен повышенным спросом.
«Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование», – сказала Косьмина.
Цены на проживание в Сочи могут начать снижаться после открытия Турции, но это снижение будет распространяться только на свободный номерной фонд.
«У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», – уточнила она.
Ранее руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил, что на время ограничения авиасообщения с Турцией самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян станет Египет.
Вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией
Россия с четверга (15 апреля) до 1 июня ограничивает авиасообщение с Турцией и полностью закрывает полеты в Танзанию в соответствии с решением федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно решению штаба, с четверга (15 апреля) все грузопассажирские, чартерные и почти все регулярные рейсы между Россией и Турцией приостановлены. Сохранены только регулярные рейсы между Москвой и Стамбулом, но их максимально разрешенная частота сокращена до четырех раз в неделю: по два рейса одной авиакомпании России и Турции. Со стороны России назначенным перевозчиком останется «Аэрофлот», компания уже заявила, что продолжит с 15 апреля выполнять полеты в Стамбул два раза в неделю. При этом, согласно решению штаба, можно будет выполнять чартерные рейсы, необходимые для продолжения строительства АЭС «Аккую», передает ТАСС.
В среду Турция установила новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев нового коронавируса. Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне. Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции.
В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.
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В Индии за сутки заразились коронавирусом более 200 тыс. человек
За последние сутки в Индии зарегистрированы рекордные 200 739 случаев заражения коронавирусом, скончались за 24 часа 1038 человек, общее число погибших достигло 173 123 человек, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее количество заболевших коронавирусом в Индии достигло 14,1 млн человек. Таким образом по этому показателю страна переместилась на вторую строчку сразу после Соединенных Штатов, где зарегистрировано 31,4 млн случаев COVID-19. Многие больницы в Индии, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, сообщили о серьезной нехватке коек и запасов кислорода, сообщает Al Jazeera.
Наибольшее число заболевших в Индии пришлось на штат Махараштра, где находится Мумбаи. На этот регион приходится около четверти всех заболевших в стране. За минувшие сутки в штате выявлены 58,9 тыс. заболевших, всего в штате лечение от коронавируса получают более 613 тыс. человек.
Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая. Людям разрешено появляться на улице только по уважительной причине, на этот период будет продлен ночной комендантский час, а днем разрешено работать только поставщикам основных услуг – больницам, полиции и пожарным, магазинам продуктов, банкам и сотрудникам организаций, поставляющих воду, электричество и интернет, передает РИА «Новости».
Следом за Махараштрой за сутки наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Уттар Прадеше (20 439), Дели (17 282), Чхаттисгархе (14 250) и Карнатаке (11 265).
В начале недели комитет экспертов государственного регулятора Индии в области лекарств одобрил заявку на экстренное использование российской вакцины «Спутник V».
В Италии после вакцинации AstraZeneca умерли четыре человека
В Италии были зафиксированы четыре смертельных случая от тромбоза после введения вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca, сообщило итальянское агентство по лекарствам (AIFA).
Два из смертельных случаев связаны с тромбозом внутричерепного венозного синуса, еще два человека скончались от тромбоза кровеносных сосудов, говорится на сайте агентства.
Согласно отчету AIFA, смерть вакцинированных наступила в течение двух недель после инъекции препарата. Всего же было выявлено 62 случая тромбоза после вакцинации продуктом AstraZeneca.
Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием.
Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
МИД Франции раскритиковал главу Прованса за заказ вакцины «Спутник V»
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон высказал недовольство решением главы французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег, который сделал предзаказ на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во вторник глава региона Рено Мюзелье сообщил, что сделал предзаказ на «Спутник V», ожидая, пока европейский регулятор одобрит препарат.
«Я думаю, это не хорошо и безответственно. Если следовать этой логике, что произойдет? Если каждый регион или каждый департамент, каждый город будет говорить: «У меня есть возможность, я закажу». Что мы будем делать? Будет больше доз вакцин в Нюи-сюр-Сен, чем в Сен-Дени, больше доз в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, чем в Иль-де-Франс. Я считаю, что политика по вакцинации должна быть равной для всех французов», – передает ТАСС слова Бона в эфире радиостанции Radio J.
Он отметил, что нужно дождаться мнения Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по российской вакцине. «Мы не исключаем (российские вакцину), надо дождаться оценки европейского регулятора. В нужный момент, возможно, мы ее закажем», – добавил он.
«Но думаю, что это несерьезно и безответственно создавать различия на нашей национальной территории и уверяться, что заказы не делают из-за геополитического бойкота. Это неправда», – заключил он.
Напомним, 30 марта мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города. В феврале он заявил о катастрофической ситуации с коронавирусом в регионе.
Первым компонентом вакцины от COVID привились более 1 млн москвичей
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Число москвичей, привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, превысило 1 млн человек, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Собянин сообщил в своем блоге, что «на днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек».
«Полностью завершили вакцинацию свыше 820 тыс. жителей города. Почти 45% сделавших прививку составляют москвичи старше 60 лет, для которых защита от вируса важнее всего», – добавил мэр.
Он указал, что среди 1 млн вакцинированных имеются «считанные единицы» заболевших, препарат доказал свою надежность и безопасность.
Собянин также призвал москвичей вакцинироваться от коронавируса, чтобы летом жить нормальной жизнью: «Все возможности, чтобы защитить себя и своих близких от риска заболевания коронавирусом, сегодня у нас есть».
Кроме того, Москва полностью обеспечена запасами вакцины от коронавируса, «в ежедневном режиме работает 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, а также несколько выездных точек в крупных торговых центрах». Кроме того, «на этой неделе начали вакцинацию на дому для маломобильных граждан – клиентов городских социальных служб, которым сложно прийти в поликлинику».
Ранее стало известно, что в Москве началась вакцинация от коронавируса на дому. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей.
Между тем Роспотребнадзор исключил третью волну заболеваемости COVID в России.
В России утвердили меры поддержки туротрасли на фоне ограничений на полеты в Турцию
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию, сообщает пресс-служба кабмина.
В сообщении на сайте правительства говорится, что были утверждены «дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма».
«Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности – эти и другие меры поддержки туристической отрасли на 2021 год утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – уточняется в тексте.
Кроме того, в 2021 году «для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно».
Накануне Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию и Танзанию. До этого вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране.
В АТОР рассказали, какие страны смогут заменить россиянам Турцию
На время ограничения авиасообщения с Турцией самой популярной и доступной по ценовой политике страной для отдыха россиян станет Египет, считает руководитель транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
«Мы получили информацию от министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что в ближайшее время будут восстановлены перелеты не только в египетский Каир, но и на популярные курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Как раз Египет будет основным таким альтернативным доступным направлением с отелями «все включено», пока действуют временные ограничения с Турцией. В перспективе после снятия квот откроется Греция. Мы ждем восстановления регулярного воздушного сообщения с Кипром, он открыл границы. Открывает границу и отменяет карантин Тунис», – рассказал Горин «Ридусу».
Он также назвал популярные туристические направления внутри страны, куда граждане планируют поехать на майские праздники.
«Период майских праздников – это период повышенного спроса, повышенных цен. И, конечно, места еще есть в Крыму и Краснодарском крае. Кроме того, возрос спрос на городские экскурсионные предложения. Например, Санкт-Петербург принимает гостей, начинается речная навигация – прогулки по каналам. Из популярных направлений можно также выделить Русскую Балтику – Калининградскую область, Русский Север – Карелию, Псков, Мурманск», – отметил руководитель транспортного комитета АТОР.
Вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не увидел политических причин в решении России ограничить авиасообщение с республикой.
В России создали новую тест-систему для определения антител к COVID-19
Роспотребнадзор зарегистрировал первую в России иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу.
«ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в РФ иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у лиц, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, с клиническими признаками COVID-19, в том числе переболевших в прошлом или контактировавших с коронавирусом в прошлом при отсутствии клинической симптоматики», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там отметили, что тест обладает высокой аналитической чувствительностью, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки или плазмы крови. С помощью данного набора реагентов можно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная объяснила разницу между антителами М и G к коронавирусу.
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