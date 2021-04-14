Кто лишил россиян отпусков в Турции

Решение о закрытии авиасообщения с Турцией совпало по времени с визитом Зеленского к Эрдогану, где Украина обсуждала сделку по покупке турецких боевых беспилотников. Это дало повод конспирологам выдвинуть теорию о том, что запрет посещения Турции туристами из России – это якобы наказание Эрдогану за его поддержку Киева. Однако у данной версии есть существенные изъяны.

Во вторник глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков разъяснил: принятое днем ранее решение о приостановке авиасообщения с Турцией не имеет политического подтекста и связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране. «Пандемия продолжается, и вы знаете, что – к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение», – цитировало Пескова РИА «Новости».

О решении ограничить регулярное и чартерное сообщение с двумя ранее открытыми странами – Турцией и Танзанией в понедельник сообщила руководитель оперативного штаба по борьбе с пандемией, вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение вводится с нынешнего четверга, и будет действовать по 1 июня.

В отсутствии какой-либо политической подоплеки в произошедшем фактически заверил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Турция продолжит сотрудничество с Россией «с прежним подходом», передает слова президента страны ТАСС. Эрдоган напомнил, что российско-турецкий диалог уже сыграл свою роль в предотвращении кризисов в регионе. Похоже, что и Москва, и Анкара решили сбить накал страстей вокруг вынужденного решения остановить авиаперелеты на самом старте туристического сезона.

Группа граждан, заранее оплативших путевки и авиабилеты в Турцию и имеющих, по их словам, антитела к COVID опубликовала в Сети петицию, к правительству и лично к премьеру Михаилу Мишустину. В ней они возмущаются неожиданным решением закрыть авиасообщение и требуют вместо этого ввести «ковидные паспорта».

Отметим, что панику вокруг решения Роспотребнадзора активно подпитывает российский либеральный лагерь. «Власти России почти полностью закрыли авиасообщение с Турцией до лета, И сорвали планы полумиллиона россиян, собиравшихся туда на отдых», – под таким заголовком вышел в понедельник материал базирующегося в Латвии интернет-ресурса «Медуза». «Закрытие Турции «из-за ковида» не вызвало бы вопросов, если бы произошло не после визита Владимира Зеленского в Турцию», – написал в Twitter бывший российский олигарх Михаил Ходорковский. «Коронавирусная карта разыграна формально: в реальности отмена авиасообщения – это ответ Путина на поддержку Эрдоганом Украины», – утверждал один из либеральных Telegram-каналов с аудиторией более 150 тыс. подписчиков.

Решение якобы «наказать» Турцию увязывают с сообщениями минобороны Украины о возможной закупке турецких беспилотников Bayraktar. Но заметим, что Киев не впервые приобретает эти беспилотники, однако на графике чартерных рейсов из России на курорты Анталии и Эгейского моря это никак не сказалось. Заметим, что и в самом либеральном лагере не все разделяют версию о политической подоплеке приостановки рейсов. «Если посмотреть на то, как в Турции растет число новых случаев ковида (по 50 тысяч в день!), то решение закрыть туда полеты из России выглядит вполне разумным», – заметил известный блогер Рустем Агадамов.

Действительно, за сутки с 12 по 13 апреля в Турции было зарегистрировано 54562 новых COVID-случаев. Для сравнения, в России – 8173 человека. По данным турецкого минздрава, последние десять дней суточный прирост числа зараженных коронавирусом семь раз поставил рекорд. Неудивительно, что власти страны усиливают карантинные меры – в частности, во вторник Эрдоган сообщил о введении комендантского часа с 19.00 до 5.00.

Порядка 85% заражений приходятся на сравнительно новый «британский» штамм COVID-19, констатировал минздрав Турции. «В Турции обнаружены и другие мутации, «южноафриканский» штамм и «бразильский» вариант вируса», – передало агентство NewsTurk слова главы ведомства Фахреттина Коджа.

Опасности заболеть подвергаются, в том числе те россияне, кто уже вакцинировался,

пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. «Дело в том, что любой иммунитет можно «пробить», и у тех, кто получил вакцину, все же есть опасность заражения при близком контакте с заболевшими. Не следует забывать о бессимптомных носителях COVID-19. Если такой носитель – еще и вирусовыделитель, то он, безусловно – источник опасности», – подчеркнул вирусолог. Следовательно, делают вывод специалисты, ковид-паспорта вряд ли станут защитным средством от заражения.

Турция, по всей видимости, вошла в число тех стран, которые накрывает уже четвертая волна пандемии, полагают медики. «В ряде стран, например, в США и Великобритании можно фиксировать снижение числа случаев, но в целом в мире отмечается увеличение заболеваемости. Если вы посмотрите на кривую роста мировой эпидемии, то мы видим совершенно определенно формирование следующей, четвертой волны», – пояснил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Что касается таких мер, как запреты на посещение той или иной страны, то надо учесть, что любые эпидемиологические ограничения – довольно грубый инструмент, заметил Альштейн. «Люди могут критиковать, осуждать, требовать отмены этих ограничений. Но когда такие вынужденные меры принимаются, мы должны им следовать», – добавил собеседник.

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Очевидно, что нагнетание паники выгодно тем, кому выгодна дестабилизация положения в России в целом, полагает профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Нагнетание ситуации выгодно, помимо прочего, и Украине», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Ведь утверждается, что именно усиление военно-политических контактов Украины и Турции якобы повлекло за собой «наказание» со стороны Москвы и испортило отпуска отдыхающим, отметил Ткаченко. «Таким образом Киев подталкивают к тому, чтобы Украина заняла более жесткую позицию в отношении России, – подчеркнул политолог. – Опосредованно эти спекуляции могут быть выгодны Соединенным Штатам, которые заинтересованы в ослаблении дипломатических позиций России в регионе».

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«Но на деле ограничение авиасообщения с Турцией – это совершенно естественное и логичное решение, поскольку в этой стране совершенно запредельное число зараженных в сутки, пока невысокая смертность, но на душу населения у них выявляются показатели, которые нам никогда и не снились – в разы больше. К тому же ограничение довольно краткосрочное – авиасообщение будет приостановлено всего на полтора месяца», – указал Ткаченко.

Кроме того, российские власти, авиаперевозчики и турфирмы делают все возможное, чтобы смягчить эффект. Туристы, которые приобрели путевки в Турцию и Танзанию, вправе расторгнуть договор с туроператором по причине угрозы здоровью и потребовать возврата денег, дал разъяснение Роспотребнадзор.

В свою очередь, представители ведущих авиаперевозчиков России во вторник вечером сообщили, как именно будут выручать наших туристов, которые уже находятся в Турции. Лоукостер «Победа» готовит график собственных вывозных рейсов. «Однако около 7 тыс. клиентов «Победы» успели улететь на отдых и сейчас находятся на территории Турции. Мы всех своих клиентов вернем домой, пусть даже путем огромных расходов для нашей компании», – заверил представитель компании. «Аэрофлот», со своей стороны, проинформировал, что с 15 апреля по 1 июня будет выполнять рейсы в Стамбул дважды в неделю: 16 и 18 апреля, и далее еженедельно по вторникам и пятницам.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, ранее отметил: люди сами должны понимать, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск. «Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация», – напомнил Онищенко. По его мнению, «это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны – оно на низком уровне».

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Депутат напомнил, что в России тоже много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы», – считает Онищенко.