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В Италии не согласились с мнением ЕК о «ненужности» «Спутника V» ЕС

22 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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    Вы уже сделали прививку от коронавируса?

    Коллективному иммунитету россиян придадут мощный импульс

    В России пока привито чуть более 4 миллионов человек    22 марта 2021, 23:30
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин

    Россияне расслабились и живут, словно коронавируса больше нет, говорят медики. Тем временем, в Европе заявляют о третьей волне COVID-19 и вводят новые локдауны. В России, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, необходимо привить почти 70 миллионов человек. Сейчас полностью вакцинировано чуть более 4 млн человек. Когда же удастся достичь нужных показателей?

    В понедельник президент России провел совещание по вопросам вакцинации против COVID-19 и расширения производства вакцин. Заявив о стабилизации ситуации в коронавирусом, Владимир Путин отметил, что в целом по стране прививки первым компонентом «Спутник V» уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы и первым, и вторым компонентом вакцины.

    Тем не менее, президент призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19. Этот процесс должен быть максимально доступным и удобным, добавил глава государства. «Для этого нужно направить достаточные объемы вакцины в регионы, обеспечить работу широкой сети прививочных пунктов, и конечно, продолжить информировать людей о том, где, как, в какое время они смогут получить прививку», – сказал Путин. Он также напомнил, что для полной стабилизации ситуации должно быть вакцинировано не менее 60% взрослого населения, для чего потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцин.

    Пока же среди россиян «возникло ощущение того, что их, как говорится, пронесло», считает генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто

    «Многие расслабились и думают, что можно не вакцинируясь жить так, будто бы коронавируса больше нет. Но это не так. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас в Европе: очередной локдаун, закрытие границ, введение новых ограничений. Нам это совершенно не нужно», – пояснил собеседник.

    Он добавил, что для возвращения общества к нормальной жизни нужно либо всем вакцинироваться, либо всем переболеть. «Очевидно, первый способ во много раз безопаснее. Поэтому вакцинация крайне важна. Сегодня мы понимаем, что вакцина – это инструмент возвращения к нормальной жизни, инструмент сохранения здоровья, – отметил собеседник. – Тем более, в России производится уже третья вакцина. Две уже в ходу. Каждая из них демонстрирует высокий уровень эффективности и безопасности».

    У России есть все необходимое, чтобы произвести необходимый для выработки коллективного иммунитета объем вакцин, заявил на совещании у президента глава Минпромторга Денис Мантуров. По еголовам, только к концу первого полугодия в стране выпустят достаточное количество препарата «Спутник V», чтобы привить около 80 млн человек. Кроме того, будет произведено 5,5 млн комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» и почти 0,8 млн комплектов препарата «Ковивак», передает ТАСС. При этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что до 15 июня в России привьют от коронавируса около 30 млн человек, а вице-премьер Татьяна Голикова назвала задачей правительства обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса не позднее июля-августа 2021 года. 

    Кстати, в понедельник стало известно, что третья российская вакцина – «Ковивак» – будет введена в гражданский оборот в ближайшие дни. В отличие от других вакцин, этот препарат является цельновирионной вакциной – он содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части, как, например, «Спутник V».  При этом, «Ковивак» тоже состоит из двух компонентов, которые вводятся в организм человека с промежутком в две недели.

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    Вы уже сделали прививку от коронавируса?





    Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что вскоре появятся и новые формы «Спутника V», благодаря которым можно будет привить от корнавируса самые широкие слои населения. «Значимым, на мой взгляд, является тот факт, что теперь мы вплотную приблизились к вакцинации детей. С этой целью разработана интраназальная форма «Спутника V». Понятно, что она должна пройти все стадии клинических испытаний, как положено всем вакцинам», – рассказал инфекционист.

    Доказана эффективность и безопасность вакцинации и для лиц старше 60 лет, рассказал собеседник. «Поэтому теперь можно сказать, что на настоящем этапе именно вакцинация является приоритетом номер один для государства», – подчеркнул Горелов.

    Кстати, о своем желании привиться от коронавируса в ходе совещания о ходе вакцинации в стране сообщил и президент Владимир Путин. Он планирует вакцинироваться уже во вторник, 23 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – заявил президент.

    По мнению Александра Горелова, эти слова президента окажут непосредственное влияние на ход вакцинации в России. «Как мне кажется, главный итог совещания с президентом заключается в том, что глава государства придал нам очередной импульс для развития, указав значимость вакцинации и заявив о своем желании привиться», – заключил академик РАН. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Путин использует одну из трех российских вакцин. «Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля. 

    Стоит отметить, что президент поручил Минздраву представить к государственным наградам всех причастных к разработке и производству вакцин, а правительству – проработать вопрос о материальном поощрении создателей вакцин. «Я хочу и от своего имени, и от всех наших людей, от всех граждан поблагодарить всех сотрудников всех наших научных центров, которые работали над решением этой задачи и успешно ее решили. Спасибо вам большое», – добавил Путин. 

    Зарубежное признание

    Российский препарат от коронавируса признают и за рубежом, заявил в ходе совещания президент. По его словам, даже несмотря на умышленную дискредитацию нашей вакцины и различные информационные вбросы, разрешение на её применение на своей территории уже выдали 55 стран, в которых проживают около полутора миллиардов человек. А в ближайшее время вакцина будет разрешена на территории стран с населением в 2,5 миллиарда человек. 

    Путин подчеркнул, что Россия выступает за объединение усилий для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией. Он категорически отверг «какую-то политизацию» борьбы с коронавирусом со стороны России», которую видят некоторые из иностранных партнеров. Так, президент выразил удивление заявлением заявление еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретона о том, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине «Спутник V». Путин напомнил, что Москва ничего никому не навязывает. 

    «Но когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют такие люди? Интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран? Чем они занимаются? Лоббированием? И такие люди нас ещё чему-то пытаются учить, ещё санкции против нас какие-то вводят», – заявил президент.

    На заявление Бретона ранее аналогично отреагировал и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко: «Все скандалы и заявления обходятся не просто потерями жизней для Европы, потому что любая затяжка с вакцинацией измеряется жизнями людей». Он считает, что те страны Евросоюза, которые отказываются от вакцины AstraZeneca и, особенно те, кто не поддерживают слова действующего еврокомиссара, должны просто поставить вопрос о соответствии Бретоном занимаемой должности.


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