Самые страшные мифы о коронавирусе за год не подтвердились

Год назад Россия из-за пандемии COVID-19 закрыла границы, а регионы начали вводить режим самоизоляции. И поскольку коронавирус был тогда мало изучен, а последствия его распространения мало кто представлял, в СМИ появились прогнозы о неминуемом голоде, крахе экономики, разгуле преступности и высокой смертности из-за нехватки медтехники для всех заболевших. Почему этим прогнозам было не суждено сбыться?

Ровно год назад, 30 марта 2020-го, были полностью закрыты границы России – вступило в силу постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным. Чтобы остановить распространение COVID-19, перекрыли автомобильное, железнодорожное и прочее сообщение даже с ближним зарубежьем.

В те же дни президент Владимир Путин дал полномочия властям субъектам федерации самостоятельно определять, вводить ли ограничения по коронавирусу – и если да, то какие. Одними из первых режим всеобщей самоизоляции ввели мэр Москвы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Жителям столицы и ее окрестностей, принявших на себя самый сильный удар пандемии, было предписано не выходить из дома, кроме похода в аптеку, в ближайший магазин и т.д.

Год спустя в среде специалистов высказывается мнение, что уже нынешним летом региональные власти могут снять коронавирусные ограничения – об этом, в частности заявил в минувший четверг порталу URA.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Федеральный центр пока не называет конкретных сроков окончательного снятия эпидемиологических барьеров – но, как отметил в понедельник премьер Мишустин, ситуация с распространением инфекции стабилизируется, сообщил RT.

Всего же, по данным на 30 марта, в стране выявлено чуть более 8,2 тысяч ковид-положительных пациентов. В целом с начала эпидемии в России подтверждено чуть менее 4,53 млн случаев COVID-19, общее число смертельных исходов составило 98 тысяч. По итогам коронавирусного года, Россия, увы, вошла в десятку стран с наибольшим числом летальных исходов – правда, значительно отставая по показателям смертности и от США, и от Италии с Мексикой.

С начала года Росстат и оперативный штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой фиксируют неуклонное снижение смертности – в январе на 10% в сравнении с декабрем 2020-го, а в феврале – почти на 22%. Чтобы обезопасить Россию от новых волн пандемии, необходимо привить почти 70 млн человек. Но уже сейчас вакцинация лишила ковид статуса смертельной угрозы XXI века и превратила борьбу с пандемией в серьезную, но рутинную проблему.

Однако еще год назад о COVID-19 было мало что известно. Это давало возможности и западной, и российской прессе делать панические прогнозы и описывать апокалиптические сценарии пандемии.

Разгул уличных банд

«Банды, финансовые пирамиды и уличная проституция – забытая недобрая классика 90-х может вернуться и захлестнуть страну уже в ближайшее время. Всему виной – вынужденные карантинные меры и экономическая стагнация, парализовавшие привычную жизнь», – пугал своих читателей «Московский комсомолец». Издание предрекало – в случае самого неблагоприятного сценария, криминальные элементы, подростки из субкультуры АУЕ, и просто озверевшие в карантине граждане «пойдут на улицы грабить, воровать, насиловать». «Финансовая незащищенность действительно может стать искрой и тогда полыхнет», – рисовал «МК» картину всеобщего краха.

«Рубль спасать не будут... Возможно, мы скоро перейдем на бартер и натуральный обмен.... Народ потихоньку закипает и увы, в некоторых регионах, которые и раньше не жировали, а сейчас просто парализованы самоизоляцией, будем ждать бунтов. Сегодня парочка уже взбунтовалась и в перспективе кровавая бойня», – в первые же дни карантина нагнетало обстановку «Эхо Москвы».

На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

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Впрочем, уже в мае 2020 года генерал-майор МВД в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов констатировал – сценарии возвращения лихих 90-х остались фантастическими. «После введения режима самоизоляции звучали панические прогнозы о начале массовых разбоев и погромов, о появлении больших масс грабителей. Эти прогнозы не подтвердились», – указал Ворожцов. Хотя практически сразу ухода на карантин выросло число случаев интернет-мошенничества, но криминогенная обстановка в России, по оценкам МВД, оставалась контролируемой. Благодаря работе полицейских, удалось заметно сократить на улицах городов количество «несознательных граждан», нарушителей режима самоизоляции, отметил генерал-майор Ворожцов.

Пожалуй, единственным примером ожидаемых массовых протестов, вызванных ковид-паникой, стал митинг против самоизоляции во Владикавказе в конце апреля 2020-го. Инициатором выступления стал «ковид-скептик» Вадим Чельдиев, который призвал жителей столицы Северной Осетии саботировать режим самоизоляции и выйти на народный сход. Полиция тогда задержала 55 участников неразрешенной акции.

Гиперинфляция и безработица

«Строго говоря, никакие маргинальные прогнозы не сбылись. Это касается и голода, и нашествия грызунов в спальные районы из-за сокращения мусора в центрах городов, и ковидных паспортов. Из экономических прогнозов звучали предположения, что ВВП России снизится на 10% в 2020 году, в реальности потерял только 3%. Некоторые ждали роста инфляции до 12% и даже выше, но на самом же деле год завершился с ростом цен около 5%», – сказал газете ВЗГЛЯД Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс».

«Также были ставки на то, что нефть надолго останется ниже 30 долларов за баррель, но уже в декабре она перевалила за 50, а к марту дошла до 70 долларам. Были прогнозы, что доллар может дойти до 100 рублей, а евро до 120 рублей. Этого тоже не случилось», – добавил эксперт.

Многие боялись, что сельское хозяйство просто не справится и не прокормит страну в условиях пандемии. Однако голода не произошло, хотя цены на продукты и подросли, в свою очередь констатировал аналитик ИК «Финам» Андрей Коренев.

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«В России ожидали фантастического взлета инфляции, опасались, что люди останутся без сбережений, – заметил Коренев. – Однако инфляцию удалось сдержать. Были ожидания резкого взлета безработицы до двузначных цифр – 20-25%, однако ее уровень вырос лишь до 6,4% в июле. Фатальной безработицы не случилось».

Также не было остановки основных видов производства – крупные предприятия и добывающая промышленность работали в обычном режиме, указал аналитик. «Пострадал в основном сегмент услуг, малые и средние предприятия. В России доля услуг составляет 20% ВВП, тогда как в Европе и США более половины ВВП, поэтому Россия перенесла легче кризис, – пояснил Коренев. – В итоге все худшие сценарии не оправдались.

Любопытно, что когда объявили карантин в России, люди обсуждали продуктовый голод, но никто не вспомнил про авиацию и транспорт, напомнил собеседник. «Сначала никто не ожидал, что самолеты не будут летать, да еще так долго. Внешние границы оказались закрыты до сих пор. Но сначала об этом никто не задумывался. Только в начале лета, когда стало понятно, что сельское хозяйство работает, доходы упали, но есть на что жить, обратили внимание на отдельные отрасли, которые сильно просели. Это туристический бизнес, гостиничный бизнес, авиаперевозки, железнодорожные перевозки».

Наконец, никто не думал, что пандемия продлится так долго. «Сначала никто не ждал второй волны и уж тем более третьей волны, которая началась в Европе», – отметил Коренев.

Дефицит аппаратов ИВЛ

Но, при том, что мир пережил уже несколько волн пандемии, потенциал болезни оказался не настолько значительным, как опасались, указывают эксперты.

«Россия очень хорошо прошла эту ситуацию, потому что, когда это стало понятно, режим самоизоляции отменили и больше не вводили, в отличие от европейских стран, где положение дел до сих пор пугающее», – подчеркнул глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

Также многие прогнозировали острую нехватку медицинского оборудования, прежде всего – аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «В действительности оказалось, что этот прогноз не соответствовал реальным данным, и, более того, не соответствовал общей стратегии лечения пациентов», – заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Схожей точки зрения придерживается и Кузнецов: «Я думаю, если человечество захочет поставить памятник ошибкам, допущенным при администрировании пандемии, то лучшим памятником будет огромный мраморный аппарат ИВЛ, покрытый золотом. Вокруг этого возникла беспрецедентная коррупция во многих странах, и аппараты ИВЛ оказались в итоге не настолько нужны, как казалось в начале».

Многие в России и за ее пределами сперва критиковали отечественную систему здравоохранения, заявляя о том, что частная и страховая медицина эффективнее, подчеркнул политтехнолог Марат Баширов. «Это оказалось ложным тезисом.

У нас уровень заболеваемости вирусами падает, а многие страны с частной медициной не могут выйти даже не плато.

То, что казалось непростым наследием СССР, оказалось для страны благом», – отметил Баширов.

В целом, весной 2020 года в России и за рубежом многие предсказывали не только полный коллапс системы здравоохранения России, но и крах мировой экономики, чипизацию и даже цивилизационную гибель, заметил в свою очередь Потуремский. «Ничего этого не произошло, – подчеркнул эксперт. – В нашей стране потеря некоторыми людьми доходов не приобрела катастрофического характера. Россия вышла из пандемии коронавируса с наименьшими потерями, о чем говорят, в частности, данные социологических опросов, которые есть у ведущих институтов. В пандемию остро встали вопросы устойчивости и суверенного характера экономических систем государств. Именно эти факторы позволили России выстоять».

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