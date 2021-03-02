Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями Назван возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в России 2 марта 2021, 07:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Если вакцинация происходит такими темпами, как она идет сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может меняться, может быть сдвинута на более ранний срок и, скорее всего, так и будет. Зависит это исключительно только от темпов вакцинации», – передает ТАСС слова вице-премьера. По словам Голиковой, чтобы определить конечную дату достижения коллективного иммунитета, была разработана эпидемиолого-математическая модель в каждом регионе страны и в целом по России. У нее достаточно много компонентов, исходя из которых она определяет дату коллективного иммунитета. «В этой связи до тех пор, пока мы не достигнем коллективного иммунитета, нужно соблюдать принятые ограничительные меры», – добавила она. Голикова отметила также, что число выявляемых случаев заражения коронавирусом в России снижается. «Цифры новых случаев коронавирусной инфекции хоть и обнадеживающе уменьшаются, по-прежнему остаются достаточно серьезными. И вы помните, что когда в мае месяце мы уходили на некоторые послабления, то как раз находились примерно в этой точке по количеству новых случаев, в которой находимся сейчас», – рассказала она. По словам Голиковой, сейчас ситуация осложняется тем, что зима и начало весны являются периодом распространения традиционных вирусных инфекций. «Хотя должна сказать, что ковид практически вытеснил грипп, плюс важно, что мы провели массовую вакцинацию против гриппа и традиционный «горб» подъема заболеваемости по гриппу сейчас существенно меньше, чем он был в предыдущий год», – отметила она. Голикова добавила также, что Россия перед праздниками 23 февраля и 8 марта в этом году не стала расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, так как учла опыт прошлого года. «Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже «полыхала» Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация – у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией», – сказала она. По словам Голиковой, закрытие границ с Великобританией до 16 марта включительно – это «абсолютно осознанная позиция, связанная во многом с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году». «2 марта – такая своеобразная дата, когда у нас официально появился первый пациент, привезший в конце февраля новый коронавирус из Милана, – это точка отсчета, от которой у нас довольно быстрыми темпами по нарастающей, а мы ведем свой отсчет от 16 марта 2020 года, стала серьезно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией», – пояснила она. Как отметила вице-премьер, в целом Россия постепенно движется к открытию границ с другими странами. «Мы постепенно это делаем, и как только у нас появляется возможность открыть ту или иную страну, оперативный штаб принимает решение. Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас. Многие страны – и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них – не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну. Поэтому когда на оперативном штабе принимаются такие решения, мы взвешиваем все «за» и «против» и стараемся максимально обезопасить страну и наших граждан от завоза новой коронавирусной инфекции, в том числе мутирующих штаммов», – объяснила она. Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В понедельник в сообщении оперативного штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек. 28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212.

США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами 1 марта 2021, 22:25

Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

Текст: Антон Антонов

США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса. Как заявила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости». Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам. Словакия купила «Спутник V» без санкции ЕС 1 марта 2021, 19:57 Текст: Ксения Панькова

Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), сообщил сообщил премьер страны Игорь Матович. По его словам, груз доставлен из Москвы в город Кошице на востоке страны на транспортном самолете минобороны Spartan. «Мы начали закупать в РФ вакцины «Спутник V», не дожидаясь их регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), поскольку времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан», – сказал премьер, добавив, что это позволит серьезно ускорить процесс вакцинации в стране, передает РИА «Новости». В свою очередь Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V». «В Европе вакцина «Спутник V» одобрена в Словакии, Венгрии, Сан-Марино, Сербии, Черногории, Республике Сербской, Беларуси и России, и интерес к российской вакцине в регионе растет. Партнерства по вакцинам, наличие разных препаратов в национальных портфелях играют ключевую роль для защиты людей и обеспечения безопасности их здоровья, восстановления экономической активности и завершения пандемии как можно скорее», – приводятся на сайте фонда слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева. По его словам, Россия получила множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении, а также сотрудничество с ЕМА в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата (rolling review), которая была инициирована нами в январе», – добавил он. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Напомним, Матович заявлял, что с коронавирусом нужно бороться, «как когда-то» боролись «с коммунистами». Применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во десятках других стран, например, в Венгрии, Сербии, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногории. МИД заявил о росте интереса к «Спутнику V» в ЕС 1 марта 2021, 16:10 Текст: Ксения Панькова

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил рост интереса к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в Европе. Он сообщил, что многие страны ЕС готовы не ждать одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а использовать национальную сертификацию. «Наша позиция известна: мы готовы оказать всем содействие, кто в этом реально нуждается, готовы договариваться о различных формах такого взаимодействия – начиная от поставок и завершая налаживанием производства в тех странах, где для этого есть промышленная и иная основа», – сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с европейскими странами по поставкам российской вакцины, передает РИА «Новости». Грушко напомнил, что об интересе к вакцине «Спутник V» недавно заявили Люксембург и Чехия. По его словам, Россия получает много неофициальных сигналов от других стран ЕС. «Многие из них исходят из того, что реальное сотрудничество можно будет наладить, когда наш препарат будет сертифицирован, но некоторые обозначают свою готовность пойти путем национальной сертификации, что будет достаточно для применения наших вакцин в соответствующих странах», – добавил дипломат. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Порошенко сравнил вакцину от COVID-19 для Украины с фекалиями 2 марта 2021, 04:27

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Экс-президент Украины Петр Порошенко, ссылаясь на высказывание врача, сравнил используемую в стране вакцину от коронавируса с фекалиями. Порошенко рассказал, что «вернулся с Прикарпатья», где сложилась «критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей». Там он спросил, почему люди «отказываются вакцинироваться». «Прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии – потому что г***о привезли», – приводит слова Порошенко РИА «Новости». Он пояснил, что Украина получила плохой препарат «из-за коррупции и профнепригодности». Причинами нового всплеска заболевания в западных регионах Украины Порошенко назвал работающие лыжные курорты и новый штамм коронавируса. Лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» посетовал, что «кое-кто никак (не наестся) и никак не отдохнет». «Буковель работает, а его владельцы набивают карманы. В Прикарпатье, по крайней мере в тех больницах, где я был, нет ни одной свободной койки, оборудованной кислородом... Ситуация критическая», – заявил он. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. 21 февраля в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Аргентина оценила результаты применения «Спутника V» 1 марта 2021, 22:58 Текст: Антон Антонов

Результаты использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» обнадеживают, сообщила помощник президента Аргентины Сесилия Николини. По ее словам, «результаты вакцины очень обнадеживающие», причем «не только с точки зрения безопасности и эффективности». Николини отметила, что «побочные эффекты находятся в пределах нормы». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» через 12–18 месяцев – требуется время на обустройство завода, передачу технологий, нужно поставить оборудование и найти персонал, передает РИА «Новости». Николини также заявила об интересе Аргентины в получении доступа к российским вакцинам против COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В Аргентине доверяют технологическому развитию и науке России, сказала она, выразив уверенность, что «другие разработки, безусловно, будут настолько же качественными», как «Спутник V». 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина должна получить 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине. Названа доля россиян с опасным дефицитом витаминов 1 марта 2021, 20:22 Текст: Абдулла Шакиров

От 65% до 85% жителей России испытывают недостаток витаминов, что увеличивает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, рассказала научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева. Около половины россиян страдают от дефицита двух и более витаминов, так называемой поливитаминной недостаточности, передает РИА «Новости». Как отметила Вараева, употребление витамина D не гарантирует снижение риска заболеваемости коронавирусом, однако доказано его влияние на уменьшение риска тяжелого течения болезни, а также госпитализации и необходимости подключения к аппарату ИВЛ. По ее словам, в условиях пандемии дефицит витамина D особенно существенен, поэтому его можно рекомендовать пациентам в профилактических целях. Ранее американский фармацевт Сьюзи Коэн опубликовала список необычных признаков дефицита в организме витамина D. В прошлом году в РАН оценили связь дефицита витамина D с тяжестью коронавируса. В России выявили 11,6 тыс. новых случаев коронавируса 1 марта 2021, 11:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 571 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человек. Накануне, 28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В ВОЗ дали советы отказавшимся вакцинироваться от COVID россиянам 1 марта 2021, 15:04 Текст: Абдулла Шакиров

Отказавшимся от вакцинации от новой коронавирусной инфекции лучше оставаться дома и никуда не выходить, посоветовала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Коронавирус – очень тяжелое заболевание, дающее серьезные осложнения, поэтому отказ от прививки также может иметь большие последствия, предупредила специалист. «Первое – вы сами рискуете, второе – вы рискуете перенести инфекцию другим людям», – передает слова Вуйнович РИА «Новости». По словам представителя ВОЗ, каких-то конкретных рекомендаций для отказавшихся от вакцинации нет, поскольку существуют инфекции, при которых «любой уровень иммунитета не может помочь» – например натуральная оспа или корь. Также Вуйнович отметила, что здоровый человек с непораженными клетками будет легче переносить любой вирус. Вакцинация в России началась в декабре, а с 18 января проходит массовая вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России. Напомним, в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Академик предупредил переболевших COVID о риске повторного заражения 1 марта 2021, 18:34 Текст: Ксения Панькова

Нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% переболевших, заявил академик РАН, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов. «Оказалось, что только у 50% перенесших COVID-19 имеются антитела, которые являются вируснейтрализующими», – сказал он на круглом столе на тему «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?», передает ТАСС. Как пояснил Караулов, это значит, что только у половины пациентов антитела способны подавлять связывание белка RBD – части вируса, которой он прикрепляется, – с рецептором клетки. К сожалению, по его словам, титр антител не всегда коррелируется с их способностью препятствовать инфицированию. Специалист отметил, что врожденный иммунитет определяет многое, однако каждому доступно усиление иммунитета. «Это легко поддается коррекции: физкультура, сон, нормальный образ жизни, психоэмоциональный статус и так далее», – добавил академик. Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Напомним, врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сообщал, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни. Вакцинация в России началась в декабре, а с 18 января проходит массовая вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Скворцова рассказала о разработке вакцины от COVID-19 с иммунитетом на 13-17 лет 1 марта 2021, 14:15 Текст: Алина Назарова

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает вакцину от коронавируса с иммунитетом на клеточном уровне, который держится годами, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с президентом Владимиром Путиным. «И второй момент, если вы позволите, это разработка новой технологической платформы для создания вакцин против COVID-19 следующего уже поколения. В том случае, если изменчивость вируса будет такова, что накопившаяся мутация в S-белке в рецепторном домене не позволит связываться антителам, мы разрабатываем вакцину, которая отличается тем, что воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса и прежде всего вызывает развитие не гуморального иммунитета, то есть через активацию антител, а развитие клеточного иммунитета, цитотоксического иммунитета, преимуществом которого является длительность», – сказала Скворцова. По ее словам, «если антительный иммунитет, как правило, держится месяцами, то клеточный иммунитет – годами, и в экспериментальных определенных работах доказано сохранение этого иммунитета до 13-17 лет», передает РИА «Новости». Кроме того, Скворцова заявила, что в России проводят клинические исследования препарата, блокирующего определенные части COVID-19, к середине марта закончат первую фазу. «Уникальный препарат, основанный на применении микро-РНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса – это так называемый РНК-полимеразный сайт», – сказала она. По ее словам, препарат получил название «Мир-19». Он абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, пояснила глава ФМБА. «С учетом того, что это новая молекула (она новая, запатентованная и аналогов не имеет), мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей. Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», – добавила Скворцова. Она также сообщила, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. «30 декабря мы получили разрешение на клинические исследования – все уже закончено было, вся доклиника. Сразу после Нового года эти клинические исследования начаты». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России 1 марта 2021, 11:33 Текст: Алина Назарова

России необходимо срочно наращивать темпы вакцинации от коронавируса, страна отстает по этому показателю от США и Великобритании, что повлечет последствия, считает ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов. «Вакцинирование нужно наращивать, принимать меры. Мы очень буксуем по сравнению с другими странами. Последние цифры говорят о трех миллионах всего. Причем не ясно, три миллиона человек провакцинировано или три миллиона доз вакцины использовано. По данным Bloomberg, в Великобритании уже 15 миллионов доз, а в США в день вакцинируют 1,3 млн человек. Нужно срочно исправлять ситуацию. Чтобы все было красиво», – заявил Ura.ru Чепурнов. Эксперт отметил, что в РФ не публикуется четкая информация о количестве привитых граждан. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике УрФО Сергей Токарев также считает, что низкие темпы вакцинации могут привести к печальным последствиям. «В тех темпах, в которых вакцинация сейчас идет, мы очень сильно рискуем. Плетемся, отставая от многих стран. Тем самым даем вирусу простор для размножения и появления новых мутаций. Из-за низкой информированности люди не доверяют медикам и прививке. Коронавируса боятся меньше, чем вакцины от него, думают, что лучше переболеть. Но это не так. Последствия могут быть печальными», – сказал Токарев. В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Россияне могут выбирать между препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт». Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета. Эпидемиолог оценил необходимость масочного режима для привитых от COVID-19 1 марта 2021, 15:49 Текст: Елизавета Булкина

Масочный режим остается обязательным в условиях пандемии, поскольку даже привитые от коронавируса люди могут быть источниками инфекции, заявил главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в рамках круглого стола «Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?». «Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции», – передает его слова РИА «Новости». Брико добавил, что случаи коронавируса в России по-прежнему фиксируются, по Москве в последние дни снижения нет вовсе. «Нужно проявлять внимание и настороженность к себе и к своим близким. Да, вакцинация очень важна, но обычные проверенные меры нужно продолжать использовать», – отметил эпидемиолог. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако это не означает, что обязательное ношение масок отменяется. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев рассказал газете ВЗГЛЯД, что эпидемиологическая ситуация в России еще не позволяет разгуливать без масок без последствий, поэтому отменять их обязательное ношение, по крайней мере в общественном транспорте, пока не стоит. Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V» 1 марта 2021, 22:20 Текст: Ксения Панькова

Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, приступил к изучению документации российской вакцины «Спутник V», сообщила его официальный представитель Клара Брунцликова. «Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами начал заниматься изучением документации вакцины «Спутник V», – цитирует ТАСС Брунцликову. По ее словам, предоставить экспертную оценку по поводу возможности использования российской вакцины в республике фармрегулятор попросило правительство Чехии. Она подчеркнула, что в данный момент речь не идет о начале процесса регистрации «Спутника V» для использования в Чехии. Ведомство, как отметила Брунцликова, пока располагает неполным объемом информации о вакцине. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. На Украине заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса 1 марта 2021, 13:49 Текст: Елизавета Булкина

Украина вступает в третью волну пандемии коронавируса, темпы заболеваемости в стране растут, заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк. «Темпы распространения коронавируса в стране растут. Никакого самоуспокоения. Украина вступает в третью волну пандемии», – цтирует ее ТАСС. При этом, по словам Кондратюк, «правительство делает вид, что все под контролем». «И это на фоне мизерных темпов вакцинации, которая началась с опозданием и не остановит темпы распространения вируса», – заявила вице-спикер. Она потребовала, чтобы минздрав отчитался по ситуации. «Требую немедленного отчета министра Максима Степанова на часе вопросов к правительству», – сказала Кондратюк. Вице-спикер также назвала провальной подготовку системы здравоохранения к вакцинации населения от коронавируса. Напомним, 24 февраля Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» президент Украины Владимир Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. На Украине за прошедшие сутки зарегистрировали 4 285 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев инфицирования в стране достигло 1 352 134, умерли 26 050 человек. Акция «Оранжевая нить» стартовала в России 1 марта 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Масштабное празднование годовщины всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе началось в России 1 марта. Главным атрибутом акции стала оранжевая нить – символ объединения и победы над пандемией. Присоединиться к всероссийскому флешмобу #ГодКакМыВместе можно, повязав оранжевую нить на правое запястье. Кроме того, любой желающий самостоятельно может изготовить значок «Сердце добра» из ниток и бумаги и прикрепить его на лацкан как символ отзывчивости, неравнодушия и общей победы над пандемией, говорится в сообщении, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Также с 1 по 6 марта россияне могут принять участие в онлайн-челленжде «Оранжевая нить» в социальной сети TikTok. В рамках акции в коротком видеоролике волонтеры, члены региональных штабов #МыВместе и жители регионов передают друг другу оранжевый клубок ниток. Кроме того, россияне могут присоединиться к всероссийскому оффлайн-флешмобу #МыВместе. Участники во всех регионах страны выстраиваются вместе и передают друг другу цельный клубок оранжевых ниток. В момент передачи клубка каждый произносит слово, которое у него ассоциируется с годом пандемии, акцией #МыВместе и добровольчеством. Во втором формате флешмоба участники во всех уголках России становятся в круг, каждый берет в руку клубок оранжевых ниток и перекидывает его любому другому участнику, ухватившись за свою нить. Спустя несколько секунд в центре круга образуется множественное переплетение нитей, что является визуализацией связи участников и символом причастности к акции #МыВместе. В завершение флешмоба каждый берет кусочек нити и повязывает себе на запястье. «Совсем не верится, что прошел уже год с тех пор, как вся страна объединилась перед лицом настоящего врага, и что мы вместе смогли выстоять в этой тяжелой борьбе. Символ акции – оранжевая нить – представляет собой часть большого единого клубка. Он показывает, что любые невзгоды и трудности будут преодолимы, если мы будем вместе. Нам всем пришлось нелегко в прошлом году, но именно взаимопомощь и неравнодушие каждого помогли нам справиться с пандемией», – рассказал руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук. Кроме того, в рамках акции «Спасибо» россияне могут поблагодарить каждого человека за помощь, проявление ответственности и сохранение самоизоляции в этот тяжелый год. Для этого необходимо записать видео со словами благодарности и разместить его в социальных сетях с хештегом #МыВместеСпасибо. 6 марта волонтеры «Мы вместе» дадут старт акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню. Добровольцы предложат всем мужчинам страны присоединиться и подарить цветы девушкам на главных улицах и площадях городов, местах работы и отдыха, передает ТАСС. Также добровольцы подарят апельсины пациентам и врачам в больницах, пожилым людям. «Сетевые магазины будут бесплатно дарить апельсины и мандарины посетителям, а в регионах России на территории оранжерей, ботанических садов и теплиц школьники посадят апельсиновые деревья», – отмечается в сообщении. По случаю празднования года с момента старта акции «Мы вместе» в интернете пройдет большой юбилейный концерт «Бабушки-онлайн». Его зрителями станут жители 200 домов престарелых. В Clubhouse создадут клуб «Мы вместе». Это предоставит участникам возможность присоединиться к комнате с живой беседой лидеров общественного мнения, представителей всероссийской и международных добровольческих организаций. 5-6 марта в Москве состоится встреча всероссийской команды «Мы вместе». Руководители региональных штабов, волонтеры и представители ресурсных центров добровольчества из 85 регионов России впервые после самоизоляции соберутся вместе на очном мероприятии. В ходе встречи участники обсудят постпандемийные инициативы, проекты участников акции и обменяются накопленным за это время опытом, сказали в пресс-службе. #МыВместе – Общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Организаторами акции выступают платформа Dobro.ru, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров и Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики».