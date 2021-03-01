Крым ослабил коронавирусные ограничения В России выявили 11,6 тыс. новых случаев коронавируса 1 марта 2021, 11:04

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 11 571 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 12% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2097, Санкт-Петербурге – 943, Московской области – 629. Всего в стране выявлено 4 257 650 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 823 074 человек, из них 11 277 человек вылечился за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 333 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 86 455 человека. Накануне, 28 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 359. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 212. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В Италии начали расследование о посреднических поставках «Спутника V» из Болгарии 27 февраля 2021, 13:14

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

В Риме начали расследование в отношении посреднических предложений из Болгарии о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила газета Messaggero. Отмечается, что расследованием занимается прокуратура Рима и специальное подразделение карабинеров, расследующее дела в области здравоохранения, передает ТАСС. Как уточняет газета, предложение о поставке 50 млн доз российской вакцины поступило по электронной почте от посредника в Болгарии в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури. Ведомство сразу передало информацию в компетентные органы, которые начали расследование. В спецподразделение карабинеров поступил уже не один сигнал по этой теме. В частности, главы ряда итальянских регионов сигнализировали, что они получают предложения от посредников на рынке вакцин о покупке препаратов разных фармацевтических компаний. В случае со «Спутником» цена не указывалась, ее предлагалось обсудить в ходе возможного переговорного процесса в случае заинтересованности потенциального заказчика. Однако чаще посредники предлагают вакцины по завышенной цене, которая в два-три раза превышает ту, что согласовала Еврокомиссия с производителями. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия видит поддержку вакцины «Спутник V» со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии. Напомним, Европейская комиссия призвала государства-члены проявлять бдительность при закупке препаратов от COVID-19 в связи с участившимися случаями мошенничества с вакцинами на фоне задержек с поставками от авторизованных производителей. Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии 26 февраля 2021, 19:23

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни. «У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин. Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей. «Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник. Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов. Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений. В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли 16 человек 27 февраля 2021, 03:58 Текст: Евгения Шестак

В Швейцарии после вакцинации от коронавируса были зарегистрированы по меньшей мере 16 смертельных исходов, сообщил надзорный орган страны за рынком лекарств Swissmedic. Регулятор изучил 364 сообщения о предполагаемых побочных реакциях после вакцинации, большинство этих уведомлений – 199 и 154 соответственно – касались вакцины Comirnaty, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, и вакцины компании из США Moderna, передает РИА «Новости». В 95 случаях после прививки потребовалась госпитализация вакцинированных. У них наблюдались головная боль, аллергические реакции, включая анафилактический шок, и собственно само заболевание COVID-19. «В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», – отмечается в заявлении. При этом в Swissmedic пояснили, что несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией. В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке «позитивного профиля риска и пользы вакцин от коронавируса». Ранее в Голландии после вакцинации от коронавирусной инфекции скончались 15 пожилых людей. В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer. Названы сроки начала испытаний на добровольцах крымской вакцины от коронавируса 27 февраля 2021, 07:11 Текст: Наталья Ануфриева

Клинические испытания на добровольцах вакцины от коронавируса, которую создают в Крымском федеральном университете имени Вернадского (КФУ), планируется начать весной, сообщил доцент кафедры биохимии КФУ, вирусолог Владимир Оберемок. Оберемок сообщил, что исследователи перейдут от доклинических испытаний к клиническим «сначала на группе добровольцев, что, прежде всего, покажет безопасность вакцины для человека», потом они намерены «бороться за то, чтобы максимально большое количество людей формировало антитела, то есть, будет подобрана доза и комбинация конструкций», передает РИА «Новости». «Весной обязательно постараемся это сделать», – добавил он. Ученый отметил, что о скором переходе к клиническим испытаниям позволяет говорить подтверждение состоятельности крымской вакцины от коронавируса сторонними экспертами. «В конце 2020 года мы объявили, что видим у кроликов образование специфических антител в ответ на введенные конструкции нашей вакцины «Лассо». После этого мы сделали сыворотку и решили, что необходимо, чтобы наши данные подтвердили серьезные организации. Отправили в новосибирский центр «Вектор». Он подтвердил, что действительно на некоторые варианты конструкций вакцины, которых у нее четыре, вырабатываются неплохо антитела», – отметил Оберемок. Также он указал, что создателям крымской вакцины предстоит определить лучший способ введения препарата, так как антитела к коронавирусу вырабатываются и при его введении через нос, и при инъекциях. «Конечно, мы заточены на интраназальную вакцину, потому что такой вакцины еще не было. Но, если кто-то захочет, ее можно будет делать и инъекционно», – пояснил Оберемок. В июле 2020 года пресс-служба Минобрнауки России сообщала, что ученые КФУ разрабатывают вакцину против коронавируса, которая способна активизировать клеточный и гуморальный иммунитет. В октябре ученые заявили, что преимуществом их вакцины является возможность введения без инъекций. В декабре они сообщили, что у кроликов, на которых проходит испытание, обнаружили формирование антител. Вакцине дали рабочее название «Лассо» из-за схожести ее формы с арканом для ловли животных. Ранее в Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V». Эпидемиолог: COVID станет сезонным заболеванием в ближайшее время 27 февраля 2021, 10:56 Текст: Ксения Панькова

Велика вероятность, что коронавирус станет сезонным заболеванием в ближайшие год-два, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам специалиста, у коронавируса начинают проявляться черты сезонной инфекции. Например, существенный подъем заболеваемости осенью прошлого года. Второй пик не исключен весной, передает ТАСС. Кроме этого, как отметила Пшеничная, COVID-19 легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года. Накануне заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что спад заболеваемости коронавирусом в России ожидается к лету, но в осенне-зимний период может быть новый подъем. Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы снижающие эффективность вакцин от COVID-19 факторы 28 февраля 2021, 19:56 Текст: Абдулла Шакиров

Генетические мутации новой коронавирусной инфекции снижают эффективность вакцин от COVID-19, считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. «Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины», – цитирует специалиста РИА «Новости». Тем не менее, у вакцин остается «подушка безопасности», отметил Фаучи. «Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов», – сказал он. На этой неделе в Нью-Йорке обнаружили новый вариант коронавируса, мутации которого могут снизить эффективность вакцин. Ранее в Финляндии выявили новый штамм COVID с 15 отличиями от предыдущих видов вируса. В Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V» 26 февраля 2021, 22:07 Текст: Абдулла Шакиров

Назальная форма российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет двухкомпонентной, а вводить препарат смогут только врачи, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала». «По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя – несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза», – передает слова Раковой РИА «Новости». Как уточнила заммэра, назальная вакцина менее эффективна, но более безопасна. По ее словам, она будет формировать местный иммунитет и использоваться среди тех категорий граждан, которым не рекомендуется вводить инъекции. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты, рассказал Собянин. Все три фазы клинических исследований назальной вакцины планируется провести в Москве. В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт» 27 февраля 2021, 11:41 Текст: Ксения Панькова

В Москве стартовала вакцинация участников исследования вакцины «Спутник лайт». В дальнейшем препарат предполагается использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса «Спутник лайт» сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться.», – приводятся на сайте мэра Москвы слова Раковой. По ее словам, на данный момент активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек Ранее Ракова сообщила, что после завершения исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» ее могут начать применять для ревакцинации. 18 февраля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина против коронавируса «Спутник V лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения заболевания. Отмечается, что срок действия «лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Данный препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран, не на территории России. Додон объявил о регистрации «Спутник V» в Молдавии 26 февраля 2021, 16:38 Текст: Алексей Дегтярев

В Молдавии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V», сообщил бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон в социальных сетях. «Радостная новость для всех граждан Молдавии! Несколько минут назад в Республике Молдавия была официально зарегистрирована российская вакцина против коронавируса «Спутник V», – сообщил Додон в своем Facebook. Он добавил, что препарат был зарегистрирован, несмотря на «попытки аппарата» действующего президента страны Майи Санду предотвратить эту процедуру. «Выражаю искреннюю благодарность российским партнерам за их открытость и готовность оказывать помощь Молдавии и ее гражданам», – сказал политик. Ранее Додон заявлял, что Санду оказывают давление на правительственные органы, чтобы вакцина «Спутник V» не была зарегистрирована в стране. Напомним, 16 февраля в Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от COVID 27 февраля 2021, 10:43 Текст: Вера Басилая

Власти Литвы зафиксировали смерть 77-летнего человека после прививки от коронавируса, однако предполагается, что вакцинация не стала причиной летального исхода, сообщает портал Delfi. По данным литовской службы контроля лекарств смерть 77-летнего мужчины наступила после вакцинации от коронавируса. «ЛСКЛ получила данные, которые позволяют сделать вывод, что вакцинация не была причиной смерти. Но, поскольку смерть наступила через несколько минут после прививки, служба зафиксировала этот случай как еще одно сообщение о нежелательном эффекте», – сказал порталу Delfi глава службы Гитис Андрюленис, передает РИА «Новости». Он уточнил, что у пациента были проблемы с сердцем и кровеносной системой. По словам представителя службы Ругиле Пильвинене, о смертях после принятия лекарств сообщают нечасто. Мужчину прививали в амбулаторном учреждении, его клиническая смерть наступила через несколько минут после вакцинации. Пациента реанимировали, но спасти не смогли, уточнила она. «Это было больше случайным явлением, чем связанным с вакцинацией процессом. Мы оцениваем все тяжелые нежелательные реакции и проявления», – сообщила представитель ЛСКЛ. В январе в Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцины от коронавирусной инфекции. Люди сообщали о боли в мышцах, рвоте, головной боли, и резком повышении температуры. Чехия допустила использование «Спутника V» без одобрения ЕС 28 февраля 2021, 17:01 Текст: Абдулла Шакиров

Чехия может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сказала премьер-министр республики Андрей Бабиш в эфире телеканала CNN Prima. По мнению главы кабинета министров, Чехии было бы достаточно получить одобрение местного фармацевтического регулятора – Государственного института по контролю за лекарственными препаратами, передает ТАСС. «Зачем ждать [решения] Европейского агентства лекарственных средств? Производитель российской вакцины не будет обращаться в ЕМА с просьбой зарегистрировать «Спутник V». Верьте мне, что через пару месяцев другие члены ЕС будут хотеть «Спутник V», – отметил Бабиш. Премьер-министр Чехии выразил полное доверие к российской вакцине, напомнив, что во времена существования социалистического блока граждане Чехословакии вакцинировались качественными и эффективными советскими препаратами. В этой связи Бабиш призвал не очернять «Спутник V» по политическим или идеологическим соображениям. Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март. Земан попросил Путина о поставках «Спутника V» 28 февраля 2021, 00:08

Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Чешский президент Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить Чехии российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». «Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена», – заявил Земан, уточнив, что, «конечно же, потребуется сертификация, причем не обязательно Европейским агентством лекарственных средств». Земан полагает, что «достаточно сертификата от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами» Чехии. CNN Prima сообщает, что Земан попросил Путина о вакцине по договоренности с главой правительства Чехии Андреем Бабишем, передает ТАСС. В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март. Украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca 26 февраля 2021, 12:10 Текст: Алина Назарова

Несколько сообщений о неблагоприятных последствиях после прививки от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca зарегистрированы на Украине, заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. «По состоянию на 25 февраля поступили и первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас семь, они все несерьезные», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости». Один случай зафиксировали в Черниговской области и шесть – в Черкасской. В вторник утром в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация. Первым укол сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Всего за два дня привились 1338 человек. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Кремль опроверг дефицит вакцины от коронавируса в России 26 февраля 2021, 13:14

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Нет какой-то информации о том, что спрос на прививки от коронавируса в России превышает предложение, со временем темпы вакцинации от COVID еще повысятся, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Сейчас мы нигде не наблюдаем дефицита, нету какой-то информации о том, что спрос на прививки превышает предложение. Очевидно, что со временем темпы вакцинации будут повышаться и как раз по мере того, как темпы вакцинации будут повышаться, будут также увеличиваться производственные мощности. Пока в этом плане процесс достаточно гармонично идет и никакого дефицита не возникает», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле достаточными темпы вакцинации или нужно их усилить. Песков отметил, что темпы вакцинации «соответствуют периоду» и ожидается, что они будут увеличены. Ранее академик РАН Николай Брико спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом к лету. Соломина выписали из больницы после лечения от коронавируса 26 февраля 2021, 16:34

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выписан из больницы, где он проходил лечение от коронавируса, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. «Юрия Мефодьевича только что выписали из больницы, и мы отправили за ним машину. Он давно уже рвется в театр, где мы все его очень ждем», – передает ее слова РИА «Новости». 85-летний Соломин был госпитализирован с коронавирусом на прошлой неделе, отмечалось, что болезнь протекает не в тяжелой форме.