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Власти Словении ввели жесткий карантин и ограничили выезд из страны
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Словенские власти приняли решение об ужесточении режима карантина в период с 1 по 11 апреля и временном ограничении права на выезд из страны на фоне продолжающегося роста числа заразившихся коронавирусом, говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики.
В период апрельского локдауна будут закрыты все детские сады, школы и университеты Словении. Из предприятий сферы услуг смогут продолжить работу лишь продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Под запрет также попадут любые собрания людей, которые не являются членами одной семьи. Сохранится действующий с 22.00 до 05.00 комендантский час, передает ТАСС.
Словенские власти также решили ограничить передвижение по стране – выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской причины, подтвержденной документально. Исключением станет 4 апреля, день католической Пасхи. Жителям страны разрешат увидеть родственников и друзей при условии соблюдения ограничения – встретиться могут не более двух семей.
Правительство республики также утвердило постановление о временном ужесточении режима пересечения границ Словении с 29 марта. Согласно документу, жителям страны временно запретят поездки в государства из красного списка территорий с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией (в список входит большинство стран Европы).
Кроме того, словенская полиция перестанет считать негативные ПЦР-тесты, выполненные за пределами стран Евросоюза и Шенгенского соглашения, основанием для освобождения от 10-дневного карантина после прибытия в страну.
При этом ограничения на поездки по стране и за рубеж не будут распространяться на привитых и переболевших коронавирусом: словенские власти относят к данной категории всех лиц, вакцинированных препаратами от компаний BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Подобный статус также присваивается людям, перенесшим вызываемое коронавирусом заболевание за последние шесть месяцев (им необходимо предоставить соответствующие документальные подтверждения от врачей или лабораторий из стран Евросоюза или Шенгенской зоны).
Напомним, 11 марта действие режима эпидемии в Словении, введенный с 19 октября 2020 года, продлили до 16 апреля.
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В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны»
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Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.
«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости» .
По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги
Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике.
«Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось.
На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека.
В Германии указали ЕС на необходимость закупки «Спутника V»
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Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.
Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину
Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Путин объяснил, почему сделал прививку от коронавируса непублично
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Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
«Мы разве с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» – цитирует Путина ТАСС.
«Если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно: кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», – добавил российский лидер.
Путин отметил важность вакцинации для россиян, поскольку привившись, они будут «чувствовать себя уверенно, не болеть и не иметь тяжелые последствия после болезни». Он добавил, что в России вакцину от COVID-19 получили уже шесть миллионов человек, из которых 4,3 млн сделали двойную прививку. По словам президента, популяционный иммунитет к коронавирусу в стране появится к концу лета. «Чтобы это произошло, нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения. Если [массовая вакцинация] пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета, мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», – сказал Путин.
Глава государства не стал раскрывать название препарата, которым он привился, сообщив лишь, что получил одну из трех российских вакцин. О том, какой препарат был введен ему, знает только врач, делавший прививку, подчеркнул президент. «Я никому этого не говорю», – добавил российский лидер.
Напомним, на этой неделе Путин привился от коронавируса. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, после прививки российский лидер чувствовал себя хорошо.
2 марта президент Украины Владимир Зеленский публично сделал прививку от коронавируса индийской вакциной CoviShield, после чего украинские журналисты и блогеры высмеяли его за позирование на камеру с голым торсом.
Украина оказалась под угрозой локдауна
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Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун, соответствующие данные привело министерство здравоохранения страны.
Согласно информации ведомства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, передает РИА «Новости».
Также в минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун, сообщила «Страна.уа».
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID
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Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет ни с кем никаких войн на этом фоне, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет на этом фоне ни с кем никаких войн, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин – мы это на своем примере знаем очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Мы вынуждены говорить, и говорим о странных и порой неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны – и их с каждым днем все больше – и непосредственно даже Евросоюза, говорят о том, что им нужна российская вакцина. Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно и не только в отношении вакцин», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что эта ситуация, когда «одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли». По ее мнению, Запад, вероятно, «сам эту войну объявил».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что критические высказывания западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, в то время как им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.
На этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой вакцинной дипломатии.
Макрон заявил о «мировой войне нового типа»
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Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro.
Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств.
Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В ЕС назвали возможные сроки начала производства «Спутника V»
Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе не сможет повлиять на ситуацию в странах ЕС, так как апробация препарата Европейским агентством лекарственных средств займет не менее десяти месяцев, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», – передает слова Бретона ТАСС.
«Я испытываю большое уважение к российским ученым, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине... Но моя задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины... Мы не можем мешать производственному процессу на наших предприятиях, которые сосредоточены на производстве доступных вакцин в предстоящие месяцы», – заявил еврокомиссар
Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».
В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».
Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.
Эксперт раскритиковал Макрона за объявление мировой войны из-за вакцин
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«На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».
«Россия играет на рынке вакцин против коронавируса важную роль. Наши препараты качественные. В них заинтересованы многие страны. Мы достойно выглядим, главным образом, потому что мы не устроили вакханалию вокруг распределения вакцин, как это случилось в Европе», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
«Я не согласен с заявлением французского лидера. На самом деле Европа столкнулась со своей старой проблемой – некомпетентностью бюрократии. В Британии, к примеру, цифры по вакцинации на порядок выше европейских, потому что она ведет себя как суверенная страна», – считает глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.
Макрон также пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз.
«В Европе препараты лежат на складах, а вакцинация при этом буксует из-за искусственно созданных очередей, – прокомментировал тезис французского президента Кузнецов. – Но руководство ЕС не может признать своих ошибок и потому ищет врага».
Политолог напомнил о том, что Европа по производству вакцины сейчас лидер. «Она с декабря прошлого года произвела около 150 млн порций вакцины. Из них порядка 80 млн было направлено на экспорт, а 70 млн использовано внутри ЕС. Кто в этом виноват? Макрон считает, что Китай – это смешно и нелепо», – убежден эксперт.
По его словам, на рынке вакцин идут обычные процессы. Называть это войнами – преувеличение, полагает собеседник. «Если только в контексте, как, например, идут войны на нефтяном или газовом рынке», – отметил Кузнецов.
Преимущество России в конкуренции препаратов в том, что «у нас доступ к вакцине значительно более легкий, чем в Европе, и нет принуждения», отметил эксперт. «В результате обычные европейцы, у которых нет возможности вакцинироваться, смотрят на Россию и думают – как у нас хорошо. Поэтому Россия играет еще и важную психологическую роль», – подытожил Кузнецов.
Напомним, что в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.
В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
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Путин рассказал, как перенес прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что после прививки от коронавируса температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.
«Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял я… В левую руку делали – почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место – так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот эти все побочные явления», – сказал глава государства в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он добавил, что «на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник». «Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает. Взял градусник, температуру измерил – температура нормальная», – сказал президент.
Глава государства также сообщил, что после прививки от коронавируса он трое суток не занимался спортом и не плавал. «Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», – заключил Путин.
Путин привился от коронавируса 23 марта. При этом представитель президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился российский лидер, и не будут показывать сам процесс. Песков также сообщал, что Путин чувствует себя хорошо. В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей.
В пятницу представитель Кремля сообщил, что дочери Путина привились от коронавируса раньше самого президента, это была отечественная вакцина. Напомним, в августе Путин рассказал, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать на себе вакцину от коронавируса, не посоветовавшись с ним.
Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета после вакцинации двумя компонентами «Спутника V»
Случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
Гинцбург напомнил, что «Спутник V» двухкомпонентная вакцина, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.
Согласно наблюдениям, у молодых иммунитет формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени, уточнил Гинцбург. Он также добавил, что меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы успел сформироваться иммунитет.
«Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом – в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки», – заявил он. По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.
Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей. По ее словам всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.
На Украине решили продлить карантин до конца 2021 года
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Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. «Этот вирус помолодел, им заражаются втрое больше людей, сокращается инкубационный период, очень много тяжелых больных», – приводит слова министра здравоохранения Украины ТАСС.
«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», – сказал Степанов в эфире телеканала «Украина-24». В ближайшие две-три недели, сказал министр, прогнозируется рост новых случаев до 25 тыс. в сутки.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». 21 марта Киевскую область внесли в «красную» зону карантина, где введены самые жесткие ограничения. К «красной зоне» также относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей
Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости».
По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России.