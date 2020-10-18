Власти Словении объявили о введении режима эпидемии

В Словении из-за коронавируса с 19 октября вводится режим эпидемии, сообщил глава правительства Янез Янша.

Он сообщил, что «с завтрашнего дня на всей территории Словении будет объявлен режим эпидемии». Режим вводится на месяц. Это позволит руководству страны ужесточить карантинные меры. В кабмине уже заявляли о возможности закрытия непродовольственных магазинов, введения комендантского часа и ограничений на въезд в Словению, передает ТАСС.

В Словении выявлен 13141 случай коронавируса, 188 человек скончались. Прежний режим эпидемии отменили 1 июня. Новый рост числа случаев коронавируса зафиксировали в конце июня, большинство связано с приездом заразившихся из-за рубежа. Был повторно введен обязательный масочный режим. Осенью рост числа заболевших многократно ускорился.

Напомним, страны – члены Евросоюза через семь месяцев после начала пандемии вызываемого коронавирусом заболевания смогли согласовать единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри Шенгена, основанную на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.