Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Банк БРИКС одобрил кредит России на 1 млрд долларов

29 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
Разделы

Россияне освоили рискованный способ заработка

Россияне почувствовали себя инвестиционными гуру Владимир Песня/РИА Новости
В России наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок при вложении своих сбережений в акции.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как России и Китаю реагировать на приглашение Байдена

Джо Байден дал понять, в какой сфере готов сотрудничать с Москвой Ken Cedeno /Cnp/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. США этим признают, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику. Так стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США? Подробности...
Перейти в раздел…

Впервые испытана новая защита российских подлодок в Арктике

Работа подводных лодок в Арктике имеет реальное оборонное значение mil.ru
Одновременное всплытие в Арктике сразу трех российских подводных лодок затмило куда более важное событие, произошедшее в рамках этих учений. О каких именно впервые прошедших испытаниях идет речь и почему они имеют прямое отношение к обеспечению безопасности России от ядерного нападения США? Подробности...
Перейти в раздел…

Как опровергнуть новый миф Запада о российской вакцине

Население Запада не менее скептично к вакцинации, чем в России CARLOS OSORIO/Reuters
Запад активно транслирует очередной миф, связанный с борьбой России с коронавирусом. Якобы российское общество слишком мало доверяет и качеству российских вакцин (в частности, «Спутнику V») и процедуре вакцинации в целом. Для понимания истинного положения дел стоит посмотреть на то, каков уровень доверия к вакцинации среди жителей Европы и США. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Наша жизнь не нуждается в оправданиях

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не надо пытаться перефальсифицировать фальсификаторов, выдумывая «уникальный исторический путь», превознося свое величие, выкапывая вместо «укров» Черное море и провозглашая Россию родиной слонов. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

МАГАТЭ нанесло Литве удар в спину

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Против БелАЭС в мире протестуют только литовцы. Буквально криком кричат со всех европейских трибун. Почему? А потому что БелАЭС закроет полностью и с запасом все энергетические потребности региона. А это значит, что светлая мечта Литвы когда-нибудь возобновить свой «мирный атом» накрылась навсегда. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Новый миропорядок надо устанавливать вместо войны

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Остается только один убедительный аргумент, который способен удерживать нынешний миробеспорядок на грани войны и мира. Поэтому дай Бог здоровья и отличных успехов в боевой и политической подготовке Вооруженным силам Российской Федерации. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 9 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

Россия, пора прививаться!

Перейти в раздел…

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...
Перейти в раздел…
20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
Подробности...
17:47
собственная новость

В Новосибирской области представили выставку о Юго-Восточной Азии в рамках нацпроекта «Культура»

Выставка «Магия узоров. Орнаментальное искусство Юго-Восточной Азии» открылась в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Культура», она станет одной из шести экспозиций из разных регионов, организованных в 2021 году.
Подробности...
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?
  • «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

  • «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

  • «КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

  • Уже привился

  • Не планирую прививаться
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет, и не собираюсь

  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
  • Уменьшился

  • Увеличился

  • Не изменился
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Банк БРИКС одобрил кредит России на 1 млрд долларов
    ВОЗ установила наиболее вероятный сценарий происхождения коронавируса Кремль отреагировал на решение Пашиняна об отставке В Китае предрекли Украине большие потери из-за дела «Мотор Сич» США признали превосходство России в электромагнитной борьбе
    РФПИ договорился о производстве «Спутника V» в Китае Штаб Бабарико заявил о создании партии «Вместе» Климкин назвал фундаментальную ошибку Украины по Крыму Чешский миллиардер погиб в авиакатастрофе на Аляске
    Гинцбург предупредил об угрозе нового этапа пандемии COVID-19 из-за животных Премьер и министр финансов Словакии поменялись должностями Болельщики встретили фигуристов в Москве гимном России В казанском цирке агрессивная слониха сломала позвоночник рабочему

    транспортный коллапс


    Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз сняли с мели

    «самое глупое заявление»


    Эксперты оценили намерение США говорить с Китаем с позиции силы

    «Винтажный вид»


    В Канаде восхитились российским мотоциклом Ural

    Видео

    трезвый расчет


    Украина хочет отказаться от «Донбасса» с умыслом

    экспортный рекорд


    Зачем Америка скупает нефть у России

    новый тип ракет


    Зачем Россия перевооружает подводный флот

    «ментальная война»


    Какую позицию займет Россия в отношениях с США

    спорное интервью


    Максим Соколов: Собчак победила запреты, только непонятно, зачем

    борьба за инициативу


    Тимур Шерзад: Почему Красная армия так долго гнала фашистов до границ СССР

    величие и счастье


    Анастасия Семенович: Картины Евгении Васильевой не стоит закидывать помидорами

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?

    Как опровергнуть новый миф Запада о российской вакцине

    Население Запада не менее скептично к вакцинации, чем в России    29 марта 2021, 11:06
    Фото: CARLOS OSORIO/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Запад активно транслирует очередной миф, связанный с борьбой России с коронавирусом. Якобы российское общество слишком мало доверяет и качеству российских вакцин (в частности, «Спутнику V») и процедуре вакцинации в целом. Для понимания истинного положения дел стоит посмотреть на то, каков уровень доверия к вакцинации среди жителей Европы и США.

    «Вакцинная война». Именно так западные политики и СМИ воспринимают глобальную конкуренцию между российской и европейско-американскими вакцинами против коронавируса. И ставки в этой войне велики. Речь идет не только о здоровье граждан всего мира, но и о статусе поставщика лучшей вакцины, репутации и, конечно, многомиллиардных доходах.

    Не сумев победить российскую вакцину через «доказательство ее низкого качества», западные бойцы информационного фронта переключились на другую стратегию. Теперь обсуждается якобы «недоверие к вакцинации» (и, следовательно, к качеству вакцины). Вакцинация – это действительно во многом вопрос доверия, и относительно невысокие темпы вакцинации в России (считанные проценты всего населения) объясняются на Западе недоверием людей к «Спутнику V». И к процедуре вакцинации в целом.

    Эффект от побочного эффекта

    Не станем сейчас объяснять, почему Россия действительно не лидирует по темпам вакцинации в мире (если кратко, проблема не в доверии к вакцине, а в отсутствии стимулов). Просто предложим нашим западным коллегам посмотреть на то, как обстоят дела в их собственных странах. По состоянию на конец марта в ЕС полностью привито лишь около 4% населения – и причиной является не только тотальная нехватка вакцин, но и низкий уровень доверия к ним.

    Возьмем, для примера, ситуацию с одной из двух европейских вакцин – британско-шведской AstraZeneca. После серии скандалов с побочными эффектами от ее применения (вплоть до десятков смертей) уровень доверия к AstraZeneca, мягко говоря, не впечатляет. Согласно данным одного из опросов, по состоянию на середину марта лишь 20% французов были склонны доверять AstraZeneca, тогда как 60% отнеслись к ней «скептически». Опросы на аналогичную тему в феврале показывали, что тогда AstraZeneca не доверяли лишь 40% французов.

    В Германии доля граждан, не доверяющих AstraZeneca, выросла с февраля по март на 15 процентных пунктов (до почти 50%), а итальянцев – на треть (до 43%). Из тех американцев, кто хочет вакцинироваться, лишь 20% готовы принять AstraZeneca.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может сколько угодно говорить о том, что она доверяет AstraZeneca – однако она в этом вопросе ни разу не авторитет. Граждане ЕС и без того скептически относятся к евробюрократам, а сейчас, когда Брюссель провалил общеевропейскую кампанию вакцинации, уровень доверия к ней снизился еще больше – главу Еврокомиссии критикуют все, кому не лень.

    Сама AstraZeneca может выпускать сколько угодно исследований и говорить о безопасности своего препарата – люди точно так же не доверяют «Большой Фарме», а значит, и результатам любых ее исследований. Сами европейцы, по их словам, не хотят «ощущать себя гвинейскими свинками» и «играть в русскую рулетку»

    Вообще не хотят

    А что же с другой западной вакциной – американо-германской Pfizer-BioNTech (часто называемой просто Pfizer)? На первый взгляд, тут проблем нет. «С AstraZeneca у нас постоянные проблемы. Что же касается Pfizer-BioNTech, то там были сложности в самом начале, однако с тех пор они смогли увеличить производственные мощности и стали куда более надежными», – говорит еврокомиссар по вопросам здоровья Стелла Кириакидес.

    Мадам, конечно, лукавит. Проблемами Pfizer была не только неготовность поставить в ЕС оговоренное количество доз, но и многочисленные побочные эффекты от вакцины. Которые никуда не делись – просто ушли на второй план из-за куда бОльших проблем с AstraZeneca, а также удивительного нежелания европейских социологов публиковать результаты об уровне недоверия именно к Pfizer.

    На ваш взгляд

     
    Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться?





    Обсуждение:  7 комментариев

    Впрочем, отсутствие результатов по Pfizer с лихвой компенсируется за счет других опросов – общей готовности жителей западных стран к вакцинации. Лишь 52% французов и 68% немцев заявили, что готовы или скорее готовы вакцинироваться. У Франции вообще один из самых низких показателей доверия к вакцине во всей Западной Европе – некоторые связывают это с высоким недоверием французов к собственному правительству и лично к Макрону.

    Один из самых высоких показателей готовности к вакцинации – у британцев (81%), и причиной этому, вероятно, является не только гордость за свою вакцину AstraZeneca, но и доходящие до абсурда условия введенного в стране локдауна. Кажется, никто в Европе, кроме британцев, не дошел до ручки в виде введения системы штрафов за необязательные полеты в другие страны.

    Политические последствия

    Эти настроения (вкупе с общей нехваткой вакцин даже для тех, кто хочет вакцинироваться) являются большой политической проблемой для Еврокомиссии. «Если в начале следующего квартала темпы распределения вакцин по странам не вырастут, то Европейская комиссия получит крайне взрывоопасную ситуацию: рост числа заражений, усталости населения от ограничений – и правительства, которые будут винить Брюссель за этот бардак», – уверяет депутат Европарламента Николя Косарес. Ведь рейтинги этих правительств тоже страдают из-за вакцинного бардака, устроенного Евросоюзом – в частности, стратегию Германии по борьбе с ковид поддерживают менее 50% немцев.

    Что же касается США, то по состоянию на начало марта лишь 38% процентов американцев были готовы вакцинироваться и еще плюс 16% заявили, что уже приняли вакцину. Остальные примерно 45% поделились примерно поровну на тех, кто отказывается вакцинироваться и кто сомневается в этом вопросе. И это несмотря на то, что в США более полумиллиона человек (около 20% от общемирового количества жертв) погибли из-за «короны».

    Скептиками в США в основном являются республиканцы и беспартийные граждане, а если брать по возрасту, то молодежь. И через призму этого скепсиса многие вроде как рациональные предложения в рамках вакцинации воспринимаются как заговор. Например, предложение распределять вакцину компании «Джонсон и Джонсон» (которая состоит из одной дозы и которую проще хранить) среди беднейших слоев населения уже вызывает реакцию из серии «почему вы нам хотите колоть всякий неликвид».

    Выбор есть

    Поэтому тем на Западе, кто говорит о недоверии к российской вакцине, стоит повышать уровень доверия к своим продуктам своих собственных граждан – а также посмотреть на отношения к российской вакцине в странах третьего мира. То есть среди тех людей, которых (в отличие от свободных граждан Запада) не ставят в ситуацию, когда они должны выбирать лишь из западных вакцин.

    Некоторые из социологов уже спросили – и, наверное, пожалели об этом.

    Согласно данным опроса британской (то есть изначально отнюдь не дружественной России) социологической компании YouGov, российская вакцина является самой узнаваемой в странах третьего мира – о ней знают более 73% респондентов. И дело не только в том, что ее постоянно критиковали западные СМИ (как известно, черный пиар – тоже пиар).

    «Возможно, российская вакцина «Спутник V» не является единственной в мире, но только у нее есть своя страница в Facebook, свои YouTube-канал и Twitter-аккаунт», – пишет издание Fortune. Почти треть из всех, кто желает вакцинироваться, хочет сделать это именно при помощи «Спутника V» (и тут он на втором месте, после Pfizer).

    Однако куда болезненнее для апологетов версии «русские сделали плохую вакцину» другой пункт опроса – о том, какая страна-производитель вакцины считается самой надежной. И тут Россия оказалась на первом месте, немного опередив Соединенные Штаты. А значит, Москва хоть и не ведет вакцинную войну, но в то же время выигрывает ее.  

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •