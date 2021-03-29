Как опровергнуть новый миф Запада о российской вакцине

Запад активно транслирует очередной миф, связанный с борьбой России с коронавирусом. Якобы российское общество слишком мало доверяет и качеству российских вакцин (в частности, «Спутнику V») и процедуре вакцинации в целом. Для понимания истинного положения дел стоит посмотреть на то, каков уровень доверия к вакцинации среди жителей Европы и США.

«Вакцинная война». Именно так западные политики и СМИ воспринимают глобальную конкуренцию между российской и европейско-американскими вакцинами против коронавируса. И ставки в этой войне велики. Речь идет не только о здоровье граждан всего мира, но и о статусе поставщика лучшей вакцины, репутации и, конечно, многомиллиардных доходах.

Не сумев победить российскую вакцину через «доказательство ее низкого качества», западные бойцы информационного фронта переключились на другую стратегию. Теперь обсуждается якобы «недоверие к вакцинации» (и, следовательно, к качеству вакцины). Вакцинация – это действительно во многом вопрос доверия, и относительно невысокие темпы вакцинации в России (считанные проценты всего населения) объясняются на Западе недоверием людей к «Спутнику V». И к процедуре вакцинации в целом.

Эффект от побочного эффекта

Не станем сейчас объяснять, почему Россия действительно не лидирует по темпам вакцинации в мире (если кратко, проблема не в доверии к вакцине, а в отсутствии стимулов). Просто предложим нашим западным коллегам посмотреть на то, как обстоят дела в их собственных странах. По состоянию на конец марта в ЕС полностью привито лишь около 4% населения – и причиной является не только тотальная нехватка вакцин, но и низкий уровень доверия к ним.

Возьмем, для примера, ситуацию с одной из двух европейских вакцин – британско-шведской AstraZeneca. После серии скандалов с побочными эффектами от ее применения (вплоть до десятков смертей) уровень доверия к AstraZeneca, мягко говоря, не впечатляет. Согласно данным одного из опросов, по состоянию на середину марта лишь 20% французов были склонны доверять AstraZeneca, тогда как 60% отнеслись к ней «скептически». Опросы на аналогичную тему в феврале показывали, что тогда AstraZeneca не доверяли лишь 40% французов.

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В Германии доля граждан, не доверяющих AstraZeneca, выросла с февраля по март на 15 процентных пунктов (до почти 50%), а итальянцев – на треть (до 43%). Из тех американцев, кто хочет вакцинироваться, лишь 20% готовы принять AstraZeneca.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может сколько угодно говорить о том, что она доверяет AstraZeneca – однако она в этом вопросе ни разу не авторитет. Граждане ЕС и без того скептически относятся к евробюрократам, а сейчас, когда Брюссель провалил общеевропейскую кампанию вакцинации, уровень доверия к ней снизился еще больше – главу Еврокомиссии критикуют все, кому не лень.

Сама AstraZeneca может выпускать сколько угодно исследований и говорить о безопасности своего препарата – люди точно так же не доверяют «Большой Фарме», а значит, и результатам любых ее исследований. Сами европейцы, по их словам, не хотят «ощущать себя гвинейскими свинками» и «играть в русскую рулетку»

Вообще не хотят

А что же с другой западной вакциной – американо-германской Pfizer-BioNTech (часто называемой просто Pfizer)? На первый взгляд, тут проблем нет. «С AstraZeneca у нас постоянные проблемы. Что же касается Pfizer-BioNTech, то там были сложности в самом начале, однако с тех пор они смогли увеличить производственные мощности и стали куда более надежными», – говорит еврокомиссар по вопросам здоровья Стелла Кириакидес.

Мадам, конечно, лукавит. Проблемами Pfizer была не только неготовность поставить в ЕС оговоренное количество доз, но и многочисленные побочные эффекты от вакцины. Которые никуда не делись – просто ушли на второй план из-за куда бОльших проблем с AstraZeneca, а также удивительного нежелания европейских социологов публиковать результаты об уровне недоверия именно к Pfizer.

На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

«КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

Уже привился

Не планирую прививаться



Впрочем, отсутствие результатов по Pfizer с лихвой компенсируется за счет других опросов – общей готовности жителей западных стран к вакцинации. Лишь 52% французов и 68% немцев заявили, что готовы или скорее готовы вакцинироваться. У Франции вообще один из самых низких показателей доверия к вакцине во всей Западной Европе – некоторые связывают это с высоким недоверием французов к собственному правительству и лично к Макрону.

Один из самых высоких показателей готовности к вакцинации – у британцев (81%), и причиной этому, вероятно, является не только гордость за свою вакцину AstraZeneca, но и доходящие до абсурда условия введенного в стране локдауна. Кажется, никто в Европе, кроме британцев, не дошел до ручки в виде введения системы штрафов за необязательные полеты в другие страны.

Политические последствия

Эти настроения (вкупе с общей нехваткой вакцин даже для тех, кто хочет вакцинироваться) являются большой политической проблемой для Еврокомиссии. «Если в начале следующего квартала темпы распределения вакцин по странам не вырастут, то Европейская комиссия получит крайне взрывоопасную ситуацию: рост числа заражений, усталости населения от ограничений – и правительства, которые будут винить Брюссель за этот бардак», – уверяет депутат Европарламента Николя Косарес. Ведь рейтинги этих правительств тоже страдают из-за вакцинного бардака, устроенного Евросоюзом – в частности, стратегию Германии по борьбе с ковид поддерживают менее 50% немцев.

Что же касается США, то по состоянию на начало марта лишь 38% процентов американцев были готовы вакцинироваться и еще плюс 16% заявили, что уже приняли вакцину. Остальные примерно 45% поделились примерно поровну на тех, кто отказывается вакцинироваться и кто сомневается в этом вопросе. И это несмотря на то, что в США более полумиллиона человек (около 20% от общемирового количества жертв) погибли из-за «короны».

Скептиками в США в основном являются республиканцы и беспартийные граждане, а если брать по возрасту, то молодежь. И через призму этого скепсиса многие вроде как рациональные предложения в рамках вакцинации воспринимаются как заговор. Например, предложение распределять вакцину компании «Джонсон и Джонсон» (которая состоит из одной дозы и которую проще хранить) среди беднейших слоев населения уже вызывает реакцию из серии «почему вы нам хотите колоть всякий неликвид».

Выбор есть

Поэтому тем на Западе, кто говорит о недоверии к российской вакцине, стоит повышать уровень доверия к своим продуктам своих собственных граждан – а также посмотреть на отношения к российской вакцине в странах третьего мира. То есть среди тех людей, которых (в отличие от свободных граждан Запада) не ставят в ситуацию, когда они должны выбирать лишь из западных вакцин.

Некоторые из социологов уже спросили – и, наверное, пожалели об этом.

Согласно данным опроса британской (то есть изначально отнюдь не дружественной России) социологической компании YouGov, российская вакцина является самой узнаваемой в странах третьего мира – о ней знают более 73% респондентов. И дело не только в том, что ее постоянно критиковали западные СМИ (как известно, черный пиар – тоже пиар).

«Возможно, российская вакцина «Спутник V» не является единственной в мире, но только у нее есть своя страница в Facebook, свои YouTube-канал и Twitter-аккаунт», – пишет издание Fortune. Почти треть из всех, кто желает вакцинироваться, хочет сделать это именно при помощи «Спутника V» (и тут он на втором месте, после Pfizer).

Однако куда болезненнее для апологетов версии «русские сделали плохую вакцину» другой пункт опроса – о том, какая страна-производитель вакцины считается самой надежной. И тут Россия оказалась на первом месте, немного опередив Соединенные Штаты. А значит, Москва хоть и не ведет вакцинную войну, но в то же время выигрывает ее.

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