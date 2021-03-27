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В США при перестрелке погибли два человека, восемь получили ранения

27 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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    Отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе

    Украина близка к тотальному карантину    27 марта 2021, 10:30
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Николай Стороженко

    Массовая эмиграция десятков тысяч врачей, тотальное недоверие к вакцинации и антирекорды по количеству случаев заражения и смерти - все это признаки коронавирусной катастрофы, которую прямо сейчас переживает Украина. А ведь у этой страны был реальный шанс на гораздо более мягкое прохождение эпидемии, в том числе с помощью России. Что же произошло?

    На прошлой неделе Украина ушла уже на третий карантин/локдаун. Правда он пока не общенациональный (в разных областях действуют разные ограничения, а кое-где их пока нет вовсе). Однако судя по последним новостям о динамике заражений, общенациональным карантин может стать уже в субботу.

    Так,  в пятницу министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года. По его словам, ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться. «Заражаются втрое больше людей, сокращается инкубационный период, очень много тяжелых больных», – приводит слова министра здравоохранения Украины ТАСС.

    Новостями о COVID-19 за последний год уже никого не удивить. Но трагедия в том, что «накрывает» Украину именно теперь.

    COVID-19 на Украине. Чем 2020 год отличается от 2021-го

    Статистика Минздрава Украины неоднократно подвергалась критике за задержки с обновлением информации, неоперативностью тестирования и его слабым охватом. Однако даже с учётом всего этого по состоянию на 26 марта в стране было зафиксировано более 18 тыс суточных случаев заражения COVID-19.

    Пока это лишь на пару тысяч больше пика прошлой волны. Но дело в том, что пик этой волны ожидают только к середине апреля. А с нынешними темпами уже к началу апреля суточный прирост может достигать 25 тыс в сутки - это соверешенно реальный прогноз от НАН Украины.  И это при том, что даже сейчас заболевших уже некуда класть. И это второе серьёзное отличие. Осенью занятость ковидных коек в больницах Украины достигала 63% (при пороге в 65%, после которого может быть введён общенациональный карантин).

    В середине марта решение об ужесточении карантинных мер на срок до 9 апреля принималось после выступления главы МОЗ Украины Максима Степанова, который сослался на высокие темпы роста количества заболевших и госпитализированных. На Украине ухудшение ситуации с COVID-19 отслеживают по 6 критериям и их пороговым значениям. Но для перевода «зелёной» области в «жёлтую» («оранжевую» или «красную») достаточно превысить соответствующие пороговые значения только по двум критериям 3 дня подряд. А вот что рассказывали врачи «скорой» в Киеве уже через пару дней после выступления Степанова: «Вызовы поступают каждые 10 минут. Иногда по два одновременно, приходится выбирать, куда ехать в первую очередь. Если одновременно «детский» вызов и к пожилому человеку - выбираем ребенка». 

    По сути, это уже сортировка, кошмар и боль любого медика. Также медики говорят, что в определённом смысле она была и прежде: они забирали только тяжёлых, остальных оставляли лечиться дома. Теперь же забирать приходится гораздо чаще - больше тяжёлых случаев: «Больных много во всех реанимациях нашей больницы [Александровская больница Киева], во всех отделениях. И все тяжелые, требуют внимания. Если на прошлой неделе люди выписывались, а на их место тут же клали других, то теперь выписывают меньше, чем госпитализируют».

    К слову, в эту больницу диспетчеры водителей «скорой» уже не направляют - она заполнена даже выше чем на 100%: больных кладут в коридорах, а заправляться кислородом приходится по 2 раза за смену. 

    Третье отличие уже не в рассказах, а в статистике. 1 декабря 2020 года Киев поставил абсолютный антирекорд за всё время эпидемии: 1799 заболевших и 31 умерший от COVID-19. 25 марта по Киеву заболевших всего 1164, зато умерших - уже 37. По всей Украине последний антирекорд смертности от COVID-19 фиксировался ещё 10 декабря (285 умерших). После этого впервые он был превышен 16 марта (289) и с тех пор декабрьский порог преодолевается ежедневно. Последний максимум - 24 марта (362 умерших).

    Всё это на фоне дефицита врачей (четвёртое отличие). Согласно отчёту Центра Разумкова, на 1 января 2021 года системе здравоохранения Украины не хватало более 33,7 тыс врачей и более 35 тыс специалистов среднего медперсонала. «Недавно мы в Одессе открыли ПЦР-лабораторию, обучили лаборантов. А сейчас два лаборанта уезжают в Польшу. После того, как научились работать. Медсестры, кого не держат здесь дети, семья, - тоже уезжают. Там платят в два-три раза больше, другие условия», - жалуется мэр Одессы Геннадий Труханов.

    По данным того же Центра, с начала 2020 года из Украины выехали более 66 тыс (!) врачей и медработников.

    Если на Украине, где (хоть и в усечённом виде) продолжают «реформу Супрун», то в соседней Польше украинских врачей и медсестёр отрывают с руками: закрывают глаза на слабое знание языка и открывают рабочую визу за пару дней. Удержать специалистов на Украине не помогают даже «ковидные» доплаты. В Польше они тоже есть и украинская медсестра заработает там за месяц 1200-1300 долларов - совершенно космические для Украины деньги. Врач, в зависимости от специальности, может умножать эту сумму в 2,5-4 раза. 

    Из Львовской области до Польши рукой подать. Неудивительно, что там дефицит чувствуют одними из первых. Мэр Львова зовёт на работу всех, у кого есть медицинский диплом: врачей из других регионов, врачей, ушедших на пенсию. Но и в Харькове ситуация мало чем отличается: там заявили, что готовы включать в состав «ковидных» бригад даже студентов медицинских ВУЗов.

    Подводя итог: в сравнении с прошлым годом растёт доля тяжёлых больных с COVID-19 и осложнениями на его фоне, из-за чего резко выросла заполняемость коек. Растёт смертность, диспетчерам уже приходится сортировать вызовы и формировать очередь. При этом бригад не хватает: лучшие кадры уезжают на заработки, работать вместо них идут старики и недоучившаяся молодёжь. 

    Упущенный шанс

    При этом невероятные приключения украинцев и вакцин продолжаются. 25 марта глава Минздрава Украины признал, что Индия приостановила поставку Украине вакцины Covishield (вакцина от компании AstraZeneca, которая выпускается на мощностях индийского Serum Institute). Очевидно, это решение было вызвано выявленными массовыми случаями побочных реакций на препарат в Европе. В тот же день до Украины наконец доехала китайская CoronaVac. Однако вместо заявленных 1,9 млн доз доехало только 215 тысяч.

    «За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции», - угрожает главный санврач Украины Виктор Ляшко. Но дело ведь не в санкциях, а в том, что кампания по массовой вакцинации, которая и без того стартовала с большой задержкой только в конце февраля, безнадёжно сорвана.

    Задержки, отсрочки, сомнительные контракты - всё это привело к тому, что население массово отказывается вакцинироваться даже тем, что с горем пополам до Украины довезли. За месяц успели привить менее 200 тыс человек и даже 18 тыс вакцинаций в сутки (показатель конца марта) - это более чем впятеро ниже минимально достаточного для Украины порога. 

    Согласно результатам исследования Украинского института будущего, индийской вакцине доверяет лишь около 3% украинцев. «Высокий» уровень доверия (17% и 11% соответственно) - у Pfizer и Moderna, массовых партий которых на Украине в ближайшие 1,5-2 года не появится. У «Спутник V» - 9% доверия, хотя авторы упоминают, что  показатель сильно меняется от региона к региону и в восточных областях может достигать и 20%.

    Но главное зло уже случилось: украинцы откровенно боятся вакцинации и саботируют её. Даже врачи ушли в глухой отказ, из-за чего власти даже пробовали забросить угрозу увольнений и штрафов за отказ прививаться. Но быстро от этой идеи отказались.

    Между тем, у Украины были все шансы избежать и волны этих пещерных страхов и волны смертей от очередного витка эпидемии. Рискнём предположить, что Украина могла бы освоить производство вакцины «Спутник V» даже раньше, чем Белоруссия. В своё время русская эпидемиология зарождалась вокруг Пастеровской станции в Одессе, открывшейся за месяц до аналогичной в Москве. Уже после ВОВ в Киеве был основан Институт инфекционных болезней АМН СССР (сегодня - Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Льва Громашевского), а харьковское предприятие «Биолек» производило вакцины ещё с советских времён и даже в период независимости. И вряд ли повторение технологии производства вакцины «Спутник V» стало бы для них непосильной задачей. 

    Как мы знаем, этот проект пытались запустить дважды, но сегодня он окончательно закрыт. Тогда как в Белоруссии завершили вакцинацию врачей, прививают учителей и соцработников, а с апреля готовятся приступить к массовой вакцинации. И даже китайскую вакцину (а она в Белоруссии тоже есть) там получили не только раньше, чем на Украине, но и в полном объёме. 

    Да, Украина - не Белоруссия. И даже с российской вакциной там не успели бы избежать сегодняшней волны заболеваний. Но эта волна могла быть гораздо меньше. Диспетчерам не приходилось бы заниматься сортировкой, врачам - падать с ног в поисках кислорода, а пациентам ковидных больниц - умирать со скоростью 300-350 человек в сутки. 

    Вина за всё это целиком и полностью лежит на высшем руководстве Украины. В прошлом году они выбрали неверную стратегию обеспечения Украины вакцинами. Сегодня - камуфлируют этот провал еженедельными санкциями против всех и вся, отказываясь признавать лишь свою очевидную некомпетентность. 

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