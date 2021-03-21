Мэр Львова сообщил о критической нехватке медиков

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия обвинила Британию в нарушении соглашений по ядерному оружию

21 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 06:27  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским

Месть Китая за потерю контроля над «Мотор Сич» грозит серьезными последствиями для Украины РИА Новости
Киевский суд арестовал 100% акций АО «Мотор Сич» – крупнейшего в мире производителя авиадвигателей. Контрольный пакет акций принадлежал китайским инвесторам, но на Украине решили национализировать предприятие. Киев обманул китайских партнеров, которые пытаются отсудить многомиллиардные убытки. Но одной компенсацией Украина вряд ли отделается, предупреждают эксперты. У Китая появилась мотивация признать Крым частью России. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Как пели гитлеровские штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы». Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда. Подробности...
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В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
Обсуждение: 120 комментариев

России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
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Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия обвинила Британию в нарушении соглашений по ядерному оружию
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    Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V» Киев на встрече «нормандской четверки» отказался соблюдать режим прекращения огня Украину предупредили о последствиях ареста акций «Мотор Сич» Россиянку два дня избивали в отеле в Турции
    Байден заявил, что вице-президент США Харрис умнее него Во Франции предложили отменить наказание за неисполнение супружеского долга В Болгарии заявили о готовности объявить персонами нон грата дипломатов России Тимати извинился и объявил о «закрытии» шоу «Холостяк»

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    моральная ответственность


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    глобальное лидерство


    Геворг Мирзаян: Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    оборонительный подход


    Тимофей Бордачёв: России нужны не контрсанкции, а санкции

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?

    Мэр Львова сообщил о критической нехватке медиков

    21 марта 2021, 05:23

    Текст: Антон Антонов

    В украинском Львове критически не хватает медицинских сотрудников из-за ситуации с коронавирусом, сообщил мэр Андрей Садовый.

    Он рассказал, что каждый день «на Львовщине госпитализируют 250–300 пациентов» с коронавирусом. Так, «за последние сутки в больницы поступило рекордное количество – 338 человек. Садовый отметил, что «критически не хватает врачей и других медицинских работников». Мэр считает, что на Украине есть много медиков, способных помочь, в том числе из других областей. Он призвал их «присоединиться к спасению людей» и обещал «достойную финансовую компенсацию».

    В городе с 19 по 29 марта введены жесткие ограничительные меры. Объявлен локдаун, закрыты все ТРЦ, заведения общепита, кроме работы навынос и доставки. Для младших классов школ объявлены каникулы, старшие классы перевели на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены, передает ТАСС.

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. С начала пандемии на Украине заболели более 1,5 млн человек, выздоровели 1,2 млн человек, около 30 тыс. человек умерли.


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    На Украине отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму
       20 марта 2021, 16:35
    Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что, по мнению официального Киева, указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму «является юридически ничтожным».

    Он рассказал изданию «РБК-Украина», что в рамках саммита «Крымской платформы» вопросу лишения украинцев права собственности на землю в Крыму уделят особое внимание.

    Николенко подчеркнул, что Украина намерена восстановить права законных собственников на участки земли «после возвращения Крыма».

    Он считает, что этот запрет не приведет к правовым последствиям для Украины.

    Напомним, указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов». В субботу данный указ вступил в силу.

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    Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
       20 марта 2021, 13:35
    Фото: AP Photo/Vitali Komar/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Киев на последней видеоконференции политических советников глав «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, об этом говорится в письме, которое замглавы администрации президента России Дмитрий Козак направил коллегам по «нормандскому формату» по итогам заседания, сообщил источник в российской делегации.

    Источник сообщил, что в письме подчеркнуто намерение Германии, России и Франции приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня в Донбассе был устойчивым и всеобъемлющим, в полном соответствии с пунктами, согласованными 22 июля 2020 года в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, передает ТАСС.

    В частности, там содержится пункт о том, что ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при наличии приказа руководства вооруженными силами сторон конфликта и только после безуспешной попытки урегулирования через координационные механизмы.

    По данным источника, в письме также фиксируется, что Москва, Берлин и Париж «приняли к сведению» отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от 22 июля 2020 года.

    Ранее источник в Кремле подтвердил факт оправки письма замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака представителям Парижа, Берлина и Киева с документом по переговорам в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

    В письме отражен проект Совместных итогов видеоконференции политических советников и представителей министерств иностранных дел «нормандского формата».

    Автор документа отмечает, что одной из причин отсутствия прогресса в достижении практических результатов «изнурительных» переговоров в «нормандском формате» является их ненадлежащая организация.

    «Учитывая равноправие всех участников «нормандского формата», было бы целесообразно использовать при организации переговоров широко применяющийся в международной дипломатической практике принцип ротации председателей с тем, чтобы данная функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников», – предлагает автор.

    Также предлагается не позднее 22 марта согласовать проект Совместных итогов или представить предложения к нему.

    Напомним, личная встреча политических советников лидеров стран «нормандского формата» прошла в январе в Берлине. Переговоры длились больше шести часов. Стороны обсудили реализацию итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования конфликта.

    Ранее в Москве сочли бессмысленным проведение «нормандского» саммита в апреле.

    Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

    Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

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    Украину предупредили о последствиях ареста акций «Мотор Сич»

    20 марта 2021, 19:14

    Текст: Ксения Панькова

    Введение в действие решений СНБО Украины в отношении предприятия «Мотор Сич» приведет к оттоку иностранных инвестиций, темпы оттока инвестиций возрастут в десятки раз, заявила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

    «Доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

    В партии указали на то, что украинские власти применяют незаконные и внесудебные методы, а решения СНБО противоправны и антиконституционны и не подкреплены доказательствами и фактами.

    «Сегодня стало очевидным, что ключевые задачи власти: заткнуть рот оппозиции, незаконно завладеть частной собственностью и путем национализации передать ее «в нужные руки». Поскольку своих широчайших планов по распродаже предприятий, в том числе и стратегических, власть не только не скрывает, но и всячески их подчеркивает», – заявляет ОПЗЖ.

    В субботу Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество и 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). В Службе безопасности Украины (СБУ), которая предоставила суду материалы в пользу ареста имущества, отметили, что предприятие продолжит работать и выполнять обязательства в рамках производственных заказов.

    Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины. В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба. В январе 2021 года СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В марте китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Зеленский вынуждает Китай признать Крым российским.

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    Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
       20 марта 2021, 11:45
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич» и передал их в управление национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает пресс-служба СБ Украины.

    В СБ сообщили, что «Шевченковский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич», передает РИА «Новости».

    В Службе безопасности отметили, что несмотря на данное решение, предприятие продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

    Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».

    До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

    В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.

    В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.

    Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.

    7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности.

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    В Баварии задумались о производстве «Спутника V»

    20 марта 2021, 14:59

    Текст: Ксения Панькова

    Баварский премьер Маркус Зедер в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung заявил о возможности производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Баварии, после того как препарат будет одобрен к применению.

    «Мы должны мыслить свободнее. Это также означает, что необходимо как можно скорее допустить российскую вакцину «Спутник V», если она соответствует требованиям», – сказал Зедер в интервью, передает РИА «Новости».

    Согласно изданию, баварский премьер подчеркнул, что российская вакцина в будущем «может производиться в Германии». Газета указывает, что речь идет о заводе в баварском Иллертиссене.

    18 марта премьер Баварии Маркус Зедер и бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поддержали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», призвав ускорить процесс сертификации.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва представила все документы для одобрения российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе. 15 марта Зедер призвал Евросоюз как можно скорее изучить вопрос допуска вакцин из России и Китая. Ранее председатель постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс положительно оценил российскую вакцину «Спутник V». 9 марта в EMA заявили о желании изучить соответствие «Спутника V» стандартам ЕС. Между тем в начале марта «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.

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    Коментарии (6)
    Радикалы написали «лох» на офисе Зеленского в Киеве
       20 марта 2021, 22:58
    Фото: Радіо Свобода Україна/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Украинский журналист и телеведущий Богдан Аминов выразил возмущение вандализмом в отношении офиса президента Украины в Киеве со стороны участников акции в поддержку радикального националиста Сергея Стерненко.

    Аминов опубликовал в Facebook снимки задания. Стены и двери офиса президента покрывают надписи «лох», призывы освободить Стерненко и надписи, направленные против полиции. По мнению Аминова, «те, кто это сделал, не имеют ни малейшего уважения к государственности Украины». Он отметил, что президентом может оказаться как «успешный реформатор», так и «горе-популист», но «само здание без фамилий – это один из институтов государства», который должен быть «неприкосновенен». «Есть претензии к Зеленскому – высказывайте Зеленскому. Но причем здесь государственный институт?» – заявил он, назвав поведение радикалов «племенным варварством».

    Акция завершилась. По информации ее организаторов. пострадавших и задержанных нет. Полиция и бойцы нацгвардии заняли места под стеной здания и центрального входа, которые они ранее покинули под напором радикалов, передает ТАСС.

    Напомним, акцию устроили в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России), приговоренного к семи годам заключения. Около 3 тыс. человек с файерами, дымовыми шашками и петардами требовали отпустить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и министра внутренних дел Арсена Авакова. Радикалы скандировали и «Зе – в отставку!».

    В 2019 году Зеленский прибыл в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе. Там он разругался с националистами, заявив им, что он «не лох»: «Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери».

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Глава ЕК пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт вакцины из ЕС
       20 марта 2021, 12:15
    Фото: Marco Passaro/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен открыто пригрозила компании AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из Евросоюза (ЕС) из-за сокращения согласованных поставок препарата в страны сообщества.

    Фон дер Ляйен заявила в интервью медиагруппе Funke, что «у нас есть возможность запретить запланированный экспорт», и это «сигнал AstraZeneca: ты выполняешь свой контракт с Европой, прежде чем начинаешь поставлять в другие страны», передает ТАСС.

    Она указала, что в первом квартале компания поставила в ЕС лишь 30% от согласованного количества вакцины от коронавируса.

    Вместе с тем глава ЕК предостерегла от поспешного планирования летних отпусков в свете ситуации с пандемией: «Сейчас еще слишком рано вести дискуссии о лете. Мы пока находимся в очень сложной ситуации, когда быстро распространяются более агрессивные вариации коронавируса, а в некоторых странах (ЕС) начинается третья волна (пандемии)».

    Она считает важным еще активнее проводить вакцинацию.

    «Параллельно мы готовим для лета прививочные сертификаты. Потом посмотрим», – отметила глава ЕК.

    Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.

    До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.

    На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.

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    В Риме решили провести испытания «Спутника V» против штаммов COVID
       20 марта 2021, 16:15
    Фото: Zuma\ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани начнутся испытания на эффективность российской вакцины «Спутник V» против штаммов коронавируса, сообщил губернатор итальянской столичной области Лацио Никола Дзингаретти.

    «Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

    Дзингаретти упомянул об ожидании формального разрешения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее римский авторитетный институт, стоящий на первой линии исследований и лечения вызываемого коронавирусом заболевания, дал положительное заключение о российском препарате.

    Ранее премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется, заявил.

    Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса.

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    Аксенов отреагировал на санкции Киева

    20 марта 2021, 13:18

    Текст: Наталья Ануфриева

    Введение Киевом максимальных санкций в отношении руководителей Крыма напоминает подражание «хамоватого лакея» своим «западным хозяевам», считает глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что «официальный Киев, как хамоватый лакей, пытается подражать своим западным хозяевам».

    «Конечно, особенно замечателен пункт о лишении нас всех наград украинского государства. Похоже, бандеровская идеология катастрофическим образом влияет на и без того скудные умы руководителей Украины», – добавил он.

    Глава Крыма также указал, что настоящие преступники и предатели находятся в высоких киевских кабинетах.

    «Это они устроили государственный переворот. Они развалили Украину и передали ее под внешнее управление. Они развязали гражданскую войну и убили тысячи людей. Уверен, что народ Украины в свое время даст надлежащую оценку действиям этих персонажей. И никакое вранье, никакая пропаганда, никакие западные покровители не спасут их от расплаты за все то зло, которое они причинили», – написал Аксенов.

    Вместе с тем глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что новые санкции Киева не имеют никакого практического смысла, передает РИА «Новости».

    «Ненависть эти персонажи пытаются сделать главным предметом украинского экспорта, ее же активно скармливают собственному населению. Вот это уже не так безобидно, как все эти мертворожденные санкции, направленные на людей, до которых Киеву никак не дотянуться», – добавил он.

    Константинов отметил, что включение в санкционный список можно воспринимать своего рода как награду.

    «Если режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности», – отметил глава парламента.

    Напомним, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников.

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    В Киеве радикалы забросали офис Зеленского петардами

    20 марта 2021, 21:53

    Текст: Ксения Панькова

    Участники митинга в поддержку радикального националиста Сергея Стерненко у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве забросали здание взрывпакетами и петардами, сообщили СМИ. Также в здании разбиты несколько стекол.

    Акция проходит в поддержку бывшего главы одесской ячейки «Правого сектора*» (украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещенное в России), приговоренного к семи годам заключения. В ней участвуют более тысячи человек, в основном, молодежь, передает РИА «Новости».

    В феврале возле офиса президента Украины в Киеве произошли столкновения между силовиками и националистами, которые протестуют против приговора экс-лидеру одесской ячейки «Правого сектора» Сергею Стерненко. В результате столкновений задержаны 24 человека, пострадали 27 правоохранителей.

    Напомним, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией. Приговор вынесен по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича, который написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко.

    До этого Стерненко было предъявлено обвинение в совершение умышленного убийства. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и нанес несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, который позже от полученных ранений умер. Защита Стерненко заявляет о самообороне. По этому делу 29 января он был отпущен под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского. В мае СБУ признала Стерненко потерпевшим.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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    Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»

    20 марта 2021, 23:20

    Текст: Антон Антонов

    Ряд компаний в Швеции выразил готовность начать производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса, сообщают СМИ.

    Кабмин Швеции поручил Агентству по инновациям Vinnova изучить возможность организации производства. Глава отдела Vinnova Ларс Хаммарстрем указал, что есть «вызовы», так как сейчас «производственные мощности не рассчитаны на такое производство». «Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину», – сказал он, пояснив, что «речь необязательно идет о строительстве большого завода, а лишь о том, чтобы попробовать развить те возможности с теми акторами, что уже имеются».

    Координатор кампании по вакцинации Рикард Бергстрем сообщал о возможности производства российской вакцины в Швеции и переговорах по данному вопросу. Однако какие именно шведские компании ведут переговоры с Россией, пока не известно, передает ТАСС со ссылкой на Svenska Dagbladet.

    Напомним, Российский Фонд прямых инвестиций в начале марта сообщил о запуске «процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review) российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)».

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    На Украине решили ввести личные «экономические паспорта»

    20 марта 2021, 12:09

    Текст: Вера Басилая

    Все родившиеся на Украине дети смогут по «экономическому паспорту» получить дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны. После достижения совершеннолетия их можно потратить на получение высшего образования, анонсировал новый проект украинский президент Владимир Зеленский.

    «Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. После достижения совершеннолетия они могут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине», – сообщил Зеленский в Facebook.

    Зеленский уточнил, что механизм для создания «экономического паспорта» власти представят в скором времени.

    Ранее украинский бизнесмен Евгений Черняк заявил, что высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран, поэтому страна «обречена», что приведет к ее краху.

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    Жители Киева вышли на акцию протеста против вакцинации

    20 марта 2021, 17:47

    Текст: Вера Басилая

    Акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавируса проходит в центре Киева в субботу.

    В центре Киева на Михайловской площади проходит акция протеста против коронавирусных ограничений. Участники акции без защитных масок, а также у некоторых протестующих в руках шарики с надписью «Stop fake pandemic» (остановите фейковую пандемию). Также протестующие выступают против вакцинации», сообщает «Страна.UA».

    С начала пандемии на Украине заболели 1 535 218 человек, выздоровели 1 253 972 человека, летальных исходов – 29 775, проведено 7 624 537 ПЦР-тестов.

    Власти Киева решили ввести строгие ограничения в городе из-за резкого ухудшения ситуации с коронавирусом сроком на три недели – с 20 марта до 9 апреля. Ранее опрос центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова показал, что более половины украинцев не собираются делать прививку от коронавируса.

    Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

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    Студентам из ряда стран разрешили вернуться на учебу в Россию

    20 марта 2021, 22:21

    Текст: Антон Антонов

    На учебу в Россию могут вернуться иностранные студенты из эпидемиологически благополучных государств, сообщает Минобрнауки.

    Вернуться для продолжения обучения разрешили «студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов» из стран, эпидемиологическую обстановку в которых Роспотребнадзор счел безопасной. Сейчас в список таких государств входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония, передает ТАСС.

    Университеты будут информировать учащихся о том, какие государства включены в список, в том числе через личные кабинеты на сайтах вузов и официальные страницы в соцсетях. При этом студенты должны будут как минимум за 10 дней по электронной почте сообщить вузу дату въезда в Россию. Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию учащиеся должны сделать тест на COVID-19, а в течение двух дней после пересечения границы – повторный тест уже в России. Пока не получены результаты, учащиеся должны находиться на самоизоляции, обучаясь в онлайн-формате. Студентам по электронной почте вышлют пошаговую инструкцию о том, что делать до приезда в Россию и в первые недели после приезда, также инструкцию разместят в соцсетях.

    Напомним, студентам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля в Москве. В январе глава российского государства Владимир Путин заверил, что дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой из-за коронавирусной инфекции. Путин попросил парламент ускорить принятие законопроекта, расширяющего автономию вузов, чтобы это произошло не позднее лета.

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    В России выявили 9,6 тыс. новых случаев коронавируса

    20 марта 2021, 11:24

    Текст: Наталья Ануфриева

    За минувшие сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9632 новых случая коронавируса в 85 регионах», из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1728, Санкт-Петербурге – 899, Московской области – 651.

    Всего в стране выявлено 4 447 570 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 060 652 человек, из них 11 279 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 392 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 94 659 человек.

    Накануне, 19 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9699. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 67.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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