Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

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ФСБ задержала в России сжегших копию Знамени Победы украинских радикалов

19 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
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Россию предупредили о тепловой угрозе экономике

Потепление климата приведет к засухам в России Юрия Набатова/ТАСС
Климат в России меняется быстрее, чем во всем мире. С одной стороны, теплая погода вроде как несет для нашей страны одни выгоды: станет проще добывать нефть в Арктике, снизятся траты на отопление, а Северный морской путь станет настоящей золотой жилой. Однако потепление климата несет в себе и новые риски и угрозы. Какие именно? Подробности...
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Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Россия будет работать с США, но на своих условиях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как исходя из этого видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию

Каддафи до сих пор остается в Ливии популярной фигурой REUTERS/Ahmed Jadallah
Десять лет назад, 19 марта 2011 года, на Ливию упали первые европейские и американские бомбы и ракеты. Началась западная интервенция в Ливию, закончившаяся полным разрушением страны и доведением ее до средневекового состояния. Под каким предлогом была введена так называемая бесполетная зона и какие выводы из этой трагедии были сделаны руководством России?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва пока что обыгрывает Запад в войне за глобальное лидерство в борьбе с коронавирусом. Однако у наших противников еще остается возможность нанести серьезный, если даже не смертельный контрудар. Подробности...
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Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мораль бывает либо репрессивной, либо гуманистической. Поднаторевшие в риторике манипуляторы пользуются то одной, то другой попеременно: если надо обвинить противников, счет им выставляется в соответствии с калькуляцией гуманистической морали, а если обелить себя – совсем другое дело. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Америка – это хищник, который способен убить

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать. Подробности...
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Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ задержала в России сжегших копию Знамени Победы украинских радикалов
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    Геворг Мирзаян

    Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		19 марта 2021, 09:18

    Вакцинная война. Именно так сейчас называется конкуренция на мировом рынке различных вакцин от коронавируса. И это действительно самая настоящая война. Ставкой в которой является не только многомиллиардные прибыли от продажи самого, пожалуй, важного на сегодняшний день лекарства в мире (да, коронавирус не является столь же летальным, как чума и Эбола – однако без победы над ним страны не могут открыть свои экономики и снять локдаун), но и геополитическое влияние. Статус страны, спасшей весь мир от глобальной угрозы и посему имеющей право на лидерство в нем.

    К сожалению для западных стран, эту вакцинную гонку они проигрывают. Причем проигрывают не второй экономике мира – Китаю (успех китайской вакцины всегда можно нивелировать заявлениями о том, что КНР заразила мир коронавирусом, поэтому и обязана исправлять своей ошибки), а России. Той самой России, экономику которой, как известно любому рукопожатному западному экономисту, разорвали в клочья американские и европейские санкции. Той самой стране, в которой, как известно каждому рукопожатному западному пропагандисту, в принципе не способны создать высокотехнологичный продукт. Той самой стране, которая, согласно западным методичкам, вроде как должна разрушать мир, а не спасать его.

    Попортили стволы

    Список побед России в этой войне впечатляет – особенно если понимать колоссальную разницу в информационных, экономических и научных ресурсах между РФ и коллективным Западом.

    Так, именно Россия была первой страной, которая изобрела и внедрила лекарство от коронавируса («Спутник V»). Западные страны попытались нанести контрудар и расчехлили всю свою информационную артиллерию. Американские и европейские СМИ наперебой писали о том, что российская вакцина ненадежная и неэффективная, что русские ученые намеренно пренебрегли испытаниями и выпустили на рынок опасный для здоровья продукт – просто ради того, чтобы Путин мог похвалиться первой в мире вакциной от коронавируса и поднять тем самым свой рейтинг. Однако уже в начале года выяснилось, что все «артиллеристы» отработали в никуда и не только бессмысленно потратили боеприпасы, но и серьезно повредили собственные артустановки. После того, как авторитетнейшее медицинское издание Lancet признало российскую вакцину безопасной и эффективной, а ряд стран ее проверили и сертифицировали, выяснилось, что западные СМИ, мягко говоря, лгали. Они сейчас могут сколько угодно говорить о том, что «мы перестраховывались», «мы ждали итоговых испытаний вакцины» – все это неважно, ведь целенаправленная и провалившаяся кампания по дискредитации «Спутника» стала еще одним ударом по мифу о надежности и непредвзятости западных газет и телеканалов. Мифу, который, напомним, активно продвигается Западом для того, чтобы контролировать мировое информационное пространство и с его помощью контролировать умы и сердца аборигенов в государствах второго и третьего мира.

    Умы, сердца и здоровье

    Выигрывает Россия и битву за эти умы и сердца. Да, у западных стран гораздо больше мощностей для производства изобретенных вакцин – однако они не стремятся делиться ими с миром. При Трампе Соединенные Штаты запретили экспорт своих вакцин и отказались участвовать в курируемой Всемирной организацией здравоохранения программе COVAX (благодаря которой вакцины получат самые бедные государства – в частности, страны Африки и Украина). Драка за вакцины происходит и внутри Западного мира – после того, как ЕС заказал и оплатил миллионы доз у компаний Pfizer и AstraZeneca, обе компании заявили, что не могут выполнить свои обязательства и произвести указанное количество доз. Они сослались на технические моменты, однако, по всей видимости, причина в другом – вакцины ушли «налево». Тем, кто переплатил. Россия же на их фоне выглядит образцом гуманности и щедрости. Москва готова поставлять вакцину всем, кому она нужна, и делает все для увеличения производственных мощностей (даже готова согласиться на производство «Спутника V» в Европе). Да, западные борзописцы сразу же стали писать, что Кремль приносит в жертву свое население (на которое вакцин не хватает), однако это не так. Да, в некоторых регионах ощущается нехватка, однако в целом россияне не очень-то и стремятся вакцинироваться – традиционный пофигизм вкупе с падением общего числа зараженных и отсутствием жестких карантинных мер отнюдь не побуждают людей защищаться от коронавируса.

    Выигрывает Россия и битву за качество. Миллионы людей уже использовали «Спутник V», и ни у кого из них не было серьезных побочных эффектов – в худшем случае повышение температуры и чувство ломоты в теле. Чего не скажешь о как минимум двух из трех западных вакцин (американо-немецкой Pfizer и британско-шведской AstraZeneca). Сначала смерти были в основном от Pfizer, однако на днях ряд европейцев, уколовшихся AstraZeneca, получили тромбоз. Конечно, западные бойцы информационного фронта снова попытались расчехлить свою артиллерию массовой дезинформации – газета Wall Street Journal и ряд других СМИ обвинили российские издания в целенаправленной дискредитации западных вакцин. Однако проблема в том, что руководство ряда западных стран (получающее информацию отнюдь не из выпусков Russia Today) приняло решение временно приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. До тех пор, пока не разберутся, из-за чего погибают люди.

    Европейский удар и европейский контрудар

    И вот тут еще одна победа России – Москве удалось развалить противостоящий ей коллективный Запад. В частности, разрушить общеевросоюзовский фронт. Столкнувшись с нехваткой западных вакцин и их низким качеством, некоторые европейские государства стали сначала аккуратно, а затем уже настойчиво требовать от Брюсселя разрешить им напрямую (то есть на двусторонней основе, в обход общеевропейских механизмов) закупить российский «Спутник V», который Евросоюз отказывался сертифицировать на общеевропейском уровне. Сначала это была Венгрия, вакцинный сепаратизм которой объясняли тем, что тамошний премьер Виктор Орбан – друг Путина. Однако затем за венграми последовали словаки. Сейчас на очереди австрийцы, хорваты, датчане и многие другие. У всех была очень простая позиция – если ЕС не может спасти европейские страны, пусть не мешает им спасаться самостоятельно. В итоге Европейский союз был вынужден не просто разрешить эти прямые закупки, но и даже попытался возглавить движение – запустил процесс сертификации российской вакцины и, по слухам (которые, конечно, опровергаются), начал переговоры о ее закупке для всех стран-членов.

    В этой ситуации западным пропагандистам срочно нужно нанести эффективный контрудар по наступающему и уже даже вторгшемуся на Запад «Спутнику V» – и такая возможность у них, увы, есть. Не исключено, что в ближайшее время будет устроена провокация – «от применения российской вакцины» станут умирать европейские граждане, что будет сразу же растиражировано как доказательство того, что российский продукт ненадежен и опасен. Вряд ли это произойдет в Венгрии – Орбан не позволит западным спецслужбам играть в такие игры на своей территории, поскольку понимает, что удар будет нанесен не только по «Спутнику V», но и по нему самому (Виктора Орбана с его правой политикой в европейских либеральных кругах терпеть не могут). Но вот в Словакии или ряде других стран возможностей у провокаторов куда больше. Москва, конечно, потребует расследования и разбирательств – однако в этом ей уже по традиции откажут. Как отказали и в Скрипалиаде, и в Навальниаде.

    Фото: Илья Питалев/РИА Новости

    Нужно ли из-за опасений этой провокации отказываться от вакцинации европейцев? Конечно же, нет. Настоящий лидер не обращает внимание на карканье воронья, скулеж собравшихся вокруг гиен и даже на ворчание пациентов. Он просто спасает жизни.

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