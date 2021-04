Названы три варианта решения проблемы купивших туры в Турцию россиян Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию 13 апреля 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию, Федеральное агентство по воздушному транспорту разослало телеграммы перевозчикам. В документе, подписанном заместителем руководителя Росавиации Георгием Бахаревым, указывается, что авиакомпании будут сообщать Росавиации о графике возвращения туристов из Турции и Танзании, передает ТАСС. «В соответствии с решением оперативного штаба о приостановлении с 00.00 15 апреля 2021 года до 23.59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Турцией прошу направлять следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты России и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам», – отмечается в телеграмме. Между тем в Турции уже прогнозируют разорение многих отелей, принимающих российских туристов, передает РИА «Новости». «Ущерб будет нанесен всем поставщикам, которые работают для отелей – от текстильщиков до мебельщиков, от производителей продукции до транспортных компаний. Любой крестьянин, выращивающий арбузы от Диярбакыра до Аданы, уже не сможет поставлять их в гостиницы. То есть этот кризис затронет всех», – сказал владелец турецкого турагентства на условиях анонимности. По его словам, большинство отелей в ожидании туристов зимой сделали ремонт, исправили, недостатки, сменили мебель, «некоторые из них дали рекламу в российских СМИ, привозили бесплатно туроператоров и журналистов, чтобы показать свои отели – словом, потратили много денег», а теперь «в одну секунду все рухнуло». «Они не смогут вернуть в банки кредиты и обанкротятся. Банки смогут забрать их (отели) за долги по цене в три-четыре раза ниже их реальной стоимости», – сказал он. При этом источник связал случившееся с политическими причинами, посчитав, что причина решения Москвы якобы лежит в сближении Турции и Украины: «Россия использовала свой сильный козырь – туризм. Теперь Турции нужно будет думать, рядом с кем занять место, с Россией или Украиной. Мы продаем беспилотники Украине, но куда идет прибыль от этого – на пользу нашей стране, или компании-производителю Baykar?». Между тем Российский союз туриндустрии (РСТ) планирует обратится властям с просьбой рассмотреть открытие других направлений массового выезда для российских граждан и разрешить туда организацию чартерных программ, чтобы компенсировать запрет на Турцию, заявил президент объединения Андрей Игнатьев. По его словам, Турция и Танзания были единственными странами, куда массово выезжали российские туристы в последние месяцы для отдыха. «Эти страны принимали чартерные программы туроператоров, но после вчерашнего объявления у нас не осталось стран, куда организуются чартерные программы для российских туристов. Есть хорошие направления, которые могли бы заменить эти две страны. Это может быть Кипр, Греция, Египет, которые всегда был альтернативой Турции. Возможно, Тунис как направление для чартерного выезда», – сказал он. Напомним, после ограничений, введенных на фоне коронавируса, из России разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланку. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.

СМИ: Зеленский предложил Эрдогану половину акций «Мотор Сич» 12 апреля 2021, 21:45

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего визита в Анкару предложил президенту Турции Тайипу Эрдогану около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич», сообщили СМИ. Как сообщает «Украина.ру» со ссылкой на источник портала Mind.ua, предприятие может быть интересно турецким инвесторам, поскольку производит двигатели, которые используют для производства беспилотников в Турции. «Вы думаете, Зеленский просто так Анкару визитировал? 50% акций «Мотор Сич» туркам уже предложено. Вопрос только в том, 50% «плюс» 1 акция или 50% «минус» одна акция?», – сказал источник. Как пояснил источник издания, построить ударный беспилотник намного проще, чем крупные транспортные самолеты «Мрия» или «Руслан». Кроме того, рынок не примет большое количество машин большого класса, да и конкуренция в этом сегменте большая. в то же время на турецкие беспилотники сейчас болшьшой спрос. Их готовы покупать многие страны, где идут военные конфликты разной интенсивности. Поэтому производство на Украине может быть загружено заказами, например, на двигатели АИ-450С , которые уже поставляется в Турцию для беспилотника Akinci. Заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президентов обеих стран Эрдогана и Зеленского состоялось в Стамбуле 10 апреля. «Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки. В октябре 2020 года вышел материал издания Times Of Middle East, в котором говорится, что еще в августе 2020 года Уруский предлагал представителям турецких компаний купить 50% акций «Мотор Сич» для реализации украино-турецкого сотрудничества в сфере авиационного двигателестроения. В ноябре того же года сообщалось, что Украина уже на протяжении четырех лет не дает китайским инвесторам приобрести акции украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич». Однако в Киеве допустили, что акции предприятия могут быть проданы Турции. В этом усмотрели личный бизнес-интерес турецкого президента Тайипа Эрдогана. В марте 2021 президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленски подставил Украину под удар Китая. Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня 12 апреля 2021, 19:28

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что полеты в эти страны будут приостановлены с 15 апреля по 1 июня, передает РИА «Новости». «Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в Турцию и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня. За исключением направлений, необходимых для участия в строительстве атомной электростанции «Аккую» и вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турции, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю Москва – Стамбул», – передает слова Голиковой РИА «Новости». Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Онищенко объяснил опасность отдыха в Турции 12 апреля 2021, 16:14

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Народ должен сам понимать, без закрытия авиасообщения, что лучше остаться в своей стране, чем проболеть весь отпуск, сказал газете ВЗГЛЯД бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя плохую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Турции. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции Россия и власти страны ведут переговоры, которые касаются потенциального закрытия границ для туристов. Источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что на данный момент решение все еще не принято. «Пусть себе летают сколько влезет. Мы в отношении к собственному здоровью в качестве мерила должны иметь не закрытие или открытие границ с Турцией или другими странами, а ценность собственного самочувствия. Я на протяжении уже нескольких недель говорю, что, во-первых, в Турции сейчас чрезвычайно сложная эпидситуация. И это в определенной мере является критерием состояния здравоохранения этой страны, что подтверждает – оно на низком уровне», – говорит Онищенко. Он призывает граждан самим решать, вне зависимости от результатов переговоров, лететь им в Турцию, где есть высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией, или же остаться в родной стране. Врач подчеркивает, что нет никакого смысла брать долгожданный отпуск и, скрестив пальцы, надеяться, что весь отпуск не «проваляешься заболевшим». «Будьте самостоятельным человеком. Не связывайте свое решение с количеством рейсов и наличием мест в самолетах, думайте о своей безопасности, – обращается Онищенко к россиянам. – И, однозначно, мы не летим в Турцию и другие подобные ей страны, которые наживаются на нашей беспечности, доверчивости. Инфраструктура, которую мы помним, уже потеряна, она уже два года не работает. Вы там точно заболеете, не отдохнете, наберетесь отрицательной энергетики, потому что будете переживать. Не стоит соглашаться даже на самый дешевый билет», – рекомендует эпидемиолог. Кроме того, депутат напоминает, что в России тоже много красивых мест, где можно было бы хорошо и приятно провести отпускное время. «Давайте планировать отдых в нашей стране и будем использовать большую возможность, которая у нас есть. Это позволит нам восстановиться после непростой зимы, нашим детям даст возможность набраться сил перед новым учебным годом», – считает Онищенко. Он отмечает, что при этом, конечно, надо требовать от российского бизнеса адекватных комфортных условий, чтобы те деньги, которые тратят отдыхающие, были использованы для развития и улучшения инфраструктуры отдыха. 8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Турции ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется очень быстро: за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза. Голикова рекомендовала туристам с путевками в Турцию обменять направление 12 апреля 2021, 19:53 Текст: Елизавета Булкина

Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период [с 15 апреля по 1 июня]», – передает ее слова ТАСС. По данным Ассоциации туроператоров России, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тыс. россиян. Голикова рекомендовала туристам, которые уже купили путевку до 1 июня, обменять направление отдыха, передает РИА «Новости». «Для граждан, которые уже оказались в Турецкой Республике, будет возможность как продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета, так и, приняв решение, вылететь теми чартерными рейсами, которые были спланированы в рамках их поездок. Мы эту работу соответствующим образом организуем», – добавила она. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. СМИ: Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня 12 апреля 2021, 18:49

Фото: Markus Mainka/Imagebroker/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Россия на полтора месяца приостанавливает полеты в Турцию, в первую очередь речь идет о чартерных рейсах, сообщил источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, эту информацию подтвердил РБК также федеральный чиновник. По словам собеседников РБК, решение о приостановке сообщения с Турцией принял Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19. С 15 апреля по 1 июня будут приостановлены полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции. Отмечается, что пока речь идет о чартерных перевозках, не сообщается, распространяется ли запрет на регулярные рейсы. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов из Турции не будет, будет их плановый вывоз. Между тем читатели газеты ВЗГЛЯД в Telegram высказали свое отношение к приостановке авиасообщения с Турцией. Поддержали это решение 64% проголосовавших, 9% высказались против приостановки рейсов, еще 27% заявили, что им безразлично. Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. Попова: Большинство российских туристов привезли COVID из Турции 12 апреля 2021, 20:20 Текст: Ксения Панькова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. «Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и по данным санитарно-карантинного контроля, с момента открытия международного авиасообщения нами досмотрено в эпидемиологическом плане почти 3 миллиона лиц, вернувшихся из-за рубежа, и зарегистрировано 25040 выявлений методом ПЦР нового коронавируса, это составляет около 1% человек с положительными тестами, и это достаточно высокие цифры. И хочу сказать, что из этого общего количества инфицированных, почти 80% – это наши граждане, прибывшие из Турецкой Республики», – цитирует РИА «Новости» Попову. Глава Роспотребнадзора также отметила, что россияне привозят из Турции различные мутировавшие штаммы коронавируса. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в Турции продолжает осложняться с первой декады марта. «И, к сожалению, на сегодняшний день приостановления темпов прироста мы не отмечаем», – сказала Попова. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Россиян призвали проявить патриотизм и отказаться от отдыха в Турции 13 апреля 2021, 10:11 Текст: Евгения Шестак

Россиянам, которые ранее запланировали отдых в Турции, следует проявить патриотизм и отказаться от поездки в страну, чьи власти заявили об «аннексии» Крыма, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к теплому морю, а не к родине», – написал Косачев в Facebook. При этом вице-спикер обратил внимание, что российские граждане запланировали свой отдых задолго до слов турецкого лидера о том, что Турция не признает «аннексию» Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины. Тем не менее он выразил надежду, что после таких заявлений хотя бы часть россиян посчитали бы для себя невозможным ехать в страну, которая посягает на права и свободы миллионов их сограждан. Он подчеркнул, что такое решение должно быть принято по собственному выбору, а не из-за отмененных рейсов. Также сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тыс. россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну. «В Крыму живет около двух миллионов граждан России, в Севастополе – еще около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а (президент Украины Владимир) Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого «турецкого» отпускника – по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми», – сказал он. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Лавров предостерег Турцию от подпитки милитаристских настроений Украины 12 апреля 2021, 16:12 Текст: Евгения Шестак

Россия предостерегает Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. «Всем ответственным странам, с которыми мы общаемся, Турция одна из них, настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали милитаристские настроения», – цитирует РИА «Новости» Лаврова. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна прилагает усилия для решения противоречий между Киевом и Москвой при помощи переговоров. Напомним, Эрдоган по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским поддержал «Крымскую платформу». Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» Крыма, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Литве, Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США. Названы три варианта решения проблемы купивших туры в Турцию россиян 13 апреля 2021, 12:26

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Туристу, купившему поездку в Турцию до 1 июня, туроператоры могут предложить перенос даты отдыха, другое направление или частичный возврат денежных средств, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал телеканалу «Москва 24», что полностью вернуть деньги за купленный тур в Турцию, с которой с 15 апреля будет приостановлено авиасообщение, будет невозможно. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам. «Есть несколько вариантов решения проблемы туристов, которые уже купили туры. Какой вариант будет выбран туристом или туроператором, зависит от конкретной ситуации. Первый вариант: перенос тура на другую дату без потерь, доплат для туристов с сохранением тех же условий. Второй: перенос на другое направление, но это напрямую зависит от того, есть ли у туроператора возможность предложить альтернативный тур на другое направление», – говорит Ломидзе. На данный момент альтернативных Турции направлений не очень много, поэтому туроператор может предложить вариант отечественного отдыха на российских курортах, продолжает эксперт. «Следующий вариант, это возврат средств. Все будет зависеть от того, какой статус закрытия страны будет сформулирован Роспотребнадзором. То есть можно ли будет в зависимости от этого статуса считать ситуацию форсмажорной или нет. Также многое зависит от условий договора. Все эти три обстоятельства являются ключевыми при определении, сколько турист получит денег и как быстро. В любом случае туристам очень важно в нынешней ситуации понимать, что все нервничают и находятся в стрессовом состоянии», – отмечает собеседник. Она объясняет, что не стоит требовать вернуть все денежные средства уже завтра, поскольку это попросту невозможно. Процедура возврата средств занимает определенное время – минимум две недели на рассмотрение заявки и дальше определение порядка возврата средств. При этом надо понимать, что туроператоры не возвращают деньги за уже оплаченные туры. «Есть еще такое обстоятельство, как страховка от невыезда. Если такая есть и там, в страховом полисе, предусмотрено закрытие страны, причем неважно, по каким причинам, а такие опции появились после 2020-го, то, соответственно, турист может получить деньги от своей страховой компании. Это быстрее и в полном объеме. Но какая именно стратегия будет выбрана туроператорами, мы не знаем. Туроператоры сейчас находятся в очень жестком цейтноте», – заключила Ломидзе. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил опасность отдыха в Турции и призвал россиян отдать предпочтение отечественным курортам, поскольку это безопаснее для здоровья. Глава ЕК пригрозила не терпеть повторения скандала со стульями в Анкаре 13 апреля 2021, 11:17

Фото: Pignatelli/EUC/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что не потерпит ситуацию, подобную скандалу в Анкаре на переговорах с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщают СМИ. Представители дипломатических кругов в Брюсселе сообщили, что глава ЕК заявила об этом на встрече с Мишелем накануне, 12 апреля, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA. По их сведениям, сам Мишель признал, что повторение аналогичных инцидентов в дальнейшем недопустимо, и намерен еще раз принести извинения на встрече с представителями Европарламента 13 апреля. Ранее Мишель заявил, что глубоко сожалеет по поводу инцидента со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и с тех пор плохо спит по ночам. Напомним, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен находились с визитом в Турции, где провели переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. При этом организаторы встречи предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Стулья заняли президент Турции и Шарль Мишель, а главе ЕК пришлось сесть на диван в стороне – напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Чавушоглу заявлял, что визит Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля был организован с учетом протокольных предложений ЕС, при этом в Анкаре «удовлетворили все требования», которые «были высказаны с той стороны». Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему глава Еврокомиссии стерпела унижение от Эрдогана. Россияне начали отказываться от поездок в Турцию 12 апреля 2021, 16:38 Текст: Абдулла Шакиров

Жители России после сообщений о возможном закрытии авиасообщения с Турцией начали отказываться от путешествий, рассказали представители туроператора Tez Tour. «На фоне сообщений в СМИ и социальных сетях о росте числа заболевших коронавирусом в Турции и связанной с этим возможной приостановкой авиасообщения Россией в компании начали отмечать спад продаж. В конце предыдущей недели были замечены минимальные значения объемов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, при этом на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения существенно превысили стандартные показатели», – передает сообщение ТАСС. В компании пояснили, что туры аннулируются на условиях, предусмотренных договором, заключаемым между туристом и туроператором при реализации путевки: если аннуляция поступает по заявке, перенесенной с 2020 года из-за коронавируса и подпадающей под условия соответствующего постановления правительства № 1073, то возврат осуществляется по нормам этого документа в сроки до 31 декабря 2021 года, отметили в компании. При этом там подчеркнули, что массовых отказов от туров пока не фиксируется. «Стоит понимать, что без официальных заявлений оперативного штаба или Роспотребнадзора относительно ужесточений полетов в Турцию доверяться слухам не стоит», – сказали в компании. Ранее в понедельник источник, близкий к членам оперштаба, сообщил, что решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято. Гава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник. Эксперт спрогнозировала волну туристов в Крыму в мае 12 апреля 2021, 21:23 Текст: Елена Мирошниченко

После решения по приостановке авиасообщения с Турцией в Крыму в мае ожидается дополнительный поток туристов, летний отдых в основных отелях полуострова практически полностью забронирован, заявила глава ассоциации малых отелей Крыма, член общественного совета при минкурортов Крыма Наталья Стамбульникова. «Я предсказывала такую ситуацию, понимала, что будет перенасыщение рынка в Крыму – и так оно и сложилось. В связи с тем, что Турцию закрыли, мест хватит не всем, или хватит всем, но многие могут не получить тех впечатлений, которые они хотят получить. Вы понимаете, что на сегодня все объекты с хорошей репутацией на летние месяцы забронированы на 90% или полностью. Останется то, что останется», – рассказала она РИА «Новости». Отельер также добавила, что на данный момент «в отелях прирост на майские праздники туристического потока до 15% из-за хорошей стимулирующей программы кешбэка. Вторая волна туристов – вторая половина мая уже также активно бронируется, она опережает по продажам 2019 год (в 2020 году Крым из-за пандемии был закрыт для отдыха)». По ее мнению, приостановка авиасообщения с Турцией до 1 июня простимулирует туристический поток в Крым в мае. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. В Турции освободили задержанных за письмо о конвенции Монтре отставных адмиралов 13 апреля 2021, 08:15 Текст: Евгения Шестак

Суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде. Накануне прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. Дело передали в суд для назначения им меры пресечения, передает РИА «Новости». Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка». Глава комиссии по юстиции парламента Турции Йылмаз Тунч заявил, что написавшим письмо адмиралам в отставке может грозить до 12 лет лишения свободы. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре. Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он. Туроператоры назвали число российских туристов в Турции 13 апреля 2021, 12:13 Текст: Елизавета Булкина

В Турции на данный момент находятся порядка 30 тыс. российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. «По нашим оценкам, в Турции сейчас находится около 30 тыс. человек (туристов)», – передает его слова РИА «Новости». Игнатьев уточнил, что из-за приостановки авиасообщения в Турцию и Танзанию не смогут отправится порядка 500 тыс. человек, передает ТАСС. Напомним, накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции 13 апреля 2021, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

Пандемия коронавирусной инфекции не завершилась во многих государствах, в том числе в Турции – новое опасное обострение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение», – цитирует Пескова РИА «Новости». Также Песков подчеркнул, что приостановка авиасообщения не имеет политического подтекста. «Мы вчера вечером уже отвечали на это вопрос. Нет, не имеет. Ситуация исключительно носит эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», – сказал он, комментируя вопрос о том, связано ли ограничение с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что его страна поддерживает Украину. Также представитель Кремля отметил, что «эпоха масок не закончилась», передает ТАСС. «Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи», – подчеркнул пресс-секретарь президента. При этом в России ситуация с распространением заболевания спокойнее, чем в соседних странах. «Разная ситуация по регионам России. Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей, но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно», – заключил он. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.