Госсекретарь США прибыл в Афганистан

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15 апреля, четверг | Последнее обновление — 15:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин потребовал избавиться от «унижающих» бюрократических процедур в соцсфере
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Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь.
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«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного.
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Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию. И к этому абсолютно логичному (со всех точек зрения) решению российской власти есть лишь одна единственная претензия – что решение это приняла именно российская власть.
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Госсекретарь США прибыл в Афганистан
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг днем прилетел в Кабул, сообщил источник в афганских силах безопасности.
«Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Кабул, чтобы обсудить с президентом (Ашрафом) Гани и другими чиновниками афганского правительства мирный процесс и то, как американские войска покинут Афганистан», – сказал источник, передает РИА «Новости».
Во вторник стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Сам Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
При этом Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию.
Эрдоган заявил о нераспространении конвенции Монтре на канал «Стамбул»
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Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не будет касаться проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Нет ни малейшей связи проекта канала «Стамбул» с Монтре. Монтре – это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», – передает слова турецкого лидера РИА «Новости».
Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
Позже прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. 13 апреля суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
США решили ввести санкции против суверенного долга России
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Новые антироссийские санкции США будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщили источники Reuters.
По их сведениям, о рестрикциях может быть объявлено в четверг. Как подчеркивает The New York Times, президент США Джо Байден подпишет указ, согласно которому будут расширены ограничения на работу американских банков с долговыми ценными бумагами России, передает ТАСС.
В частности, будет введен запрет на покупку американскими финансовыми институтами долговых ценных бумаг напрямую у Центрального банка России, Министерства финансов Российской Федерации и ее суверенного фонда. По сведениям издания, ограничительные меры могут вступить в силу 14 июня.
Ранее в четверг сообщалось, что Соединенные Штаты намерены ввести против России санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством в американские президентские выборы и подозрениями в причастности к взлому программного обеспечения компании SolarWinds.
Накануне стало известно, что посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
Между тем во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы американской администрации Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу.
В прошлый четверг стало известно о подготовке высылки российских дипломатов из США под предлогом приписываемых Москве «злонамеренных» действий против Вашингтона. В связи с этим министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, подчеркнув, что она не приносит никакого результата. Он также предупредил, что Россия ответит на любые недружественные действия США. В Кремле отметили меткость формулировок главы российского внешнеполитического ведомства.
В марте Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой.
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Экс-замглавы СБУ предсказал импичмент Зеленского из-за гражданства
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Действующего президента Украины Владимира Зеленского ждет импичмент после публикации «интересных документов» о гражданстве, заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Нескоромный.
По словам бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины, речь идет о «неожиданной информации» об украинском президенте, которую ему предоставили «новые друзья». Он не уточнил, о каких документах именно идет речь.
«Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента [Владимира Зеленского]. Уверен, что после их публикации должна незамедлительно начаться процедура импичмента», – написал Нескоромный в своем Telegram-канале.
Экс-замглавы СБУ выразил готовность предоставить соответствующие материалы заинтересованным в этом «патриотическим политическим силам». Нескоромный призвал украинский истеблишмент обратиться к нему за информацией, после обнародования которой они смогут «войти в историю».
Напомним, в феврале в Раде начался сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского. Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента действующего президента Украины Владимира Зеленского «за грубые и систематические нарушения конституции и законодательства Украины».
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Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России
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«США не станут стрелять себе в ногу, они защитят американцев от убытков, а нам позволят торговать через посредников», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя сообщение The Wall Street Journal о скрытом «смягчающем» факторе санкций США против госдолга России.
«Если речь идет о санкциях в отношении сугубо суверенного долга России, то эта мера означает для США ровно одно – выстрелить себе в ногу. Дело в том, что это накажет не Россию, а американских и британских подданных, которые покупали наш долг. Они тогда не смогут с этим долгом совершать операции. Ценность долга упадет, и мы выкупим его за бесценок», – пояснил экономист Антон Любич.
«Смягчающий» фактор санкций как раз означает, что США себе в ногу стрелять не будут, – продолжил эксперт. – Американские граждане в таком случае смогут торговать облигациями, которые они купили».
«Смягчение» вводится для того, чтобы цены на эти облигации не рухнули и сами же американцы не понесли убытков. Для нас это означает возможность договариваться с посредником о покупке бумаг у тех эмитентов, с которыми американцам нельзя работать. А затем посредник перепродаст их американцам, заинтересованным в их приобретении», – пояснил Любич.
«Россия как государство – не в должниках, – подчеркнул собеседник. – Мы – мировые кредиторы. У нас денег больше, чем долгов. Мы берем в долг не потому, что у нас денег нет, а по соображениям кассовой дисциплины. Иногда выгоднее не свои деньги со счета снять, где ставка выше, а взять их в долг».
Любич полагает, что «США будут вводить санкции против долга российских компаний, чтобы именно они не могли привлекать деньги на долговом рынке». В данном случае самое уязвимое – это банковский сектор. «Американцы не будут бить туда, где не больно, они будут искать уязвимые места. Их задача – затормозить российскую экономику. В отрицательные значения мы вряд ли уйдем, но будем расти существенно медленнее из-за санкций», – заключил экономист.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США решили ввести санкции против госдолга России. По данным газеты, президент США Джо Байден издаст указ о расширении запретов на торговые операции американских банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Кроме того, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемого Москве вмешательства в выборы и кибератак через SolarWinds. Как сообщает телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.
В среду посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где американского дипломата предупредили о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.
По мнению политолога Станислава Ткаченко, таким образом Россия предлагает свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. «В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – сказал Ткаченко.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
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Песков прокомментировал встречу посла США с Ушаковым
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи американского посла в Москве Джона Салливана с помощником российского лидера Юрия Ушакова, но добавил, что это не значит, что встреча лидеров России и США начала готовиться.
Говоря о встрече Путина и Байдена, Песков указал, что речь шла об одной из третьих стран, но это возможно только с учетом дальнейших шагов со стороны США. По его словам, пока говорить о месте и времени встречи лидеров России и США преждевременно, передает РИА «Новости».
«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. Конкретных мест пока нет», – сказал Песков.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
США передумали вводить военные корабли в Черное море
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Американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море, сообщил источник в турецком МИД.
«Да, посольство США уведомило наше министерство об этом», – приводит слова источника РИА «Новости».
Ранее в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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РГО: С теплохода «Армения» могли спастись 500 человек
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С теплохода «Армения», потопленного немецкой авиацией в Черном море в ноябре 1941 года, могли спастись на шлюпках до 500 человек, сообщил на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин со ссылкой на последние обследования судна.
По его словам, последняя экспедиция к теплоходу «Армения» вернулась из моря три дня назад. За счет применения автономной системы видеосъемки высокого качества исследователям удалось получить существенно более информативную картину с глубины 1,5 километра, где лежит на дне «Армения».
«Самое главное: результаты обследования позволили нам усомниться в … расхожей версии о том, что теплоход затонул всего за четыре минуты и ни у кого не было никаких шансов спастись. При обследовании правого борта мы не обнаружили ни фрагментов, ни самих шлюпок на штатных местах, а их было десять, все шлюпбалки сброшены за борт. Мы предполагаем, что шлюпки все-таки могли успеть спустить на воду, а это значит, что теплоход был на плаву минимум 15-20 минут. А это почти 500 человек спасенных – десять шлюпок почти по 50 человек», – сказал Фокин.
Ранее считалось, что с «Армении» спаслись всего шесть человек, передает РИА «Новости».
Он добавил, что кормовой люк теплохода находится в открытом состоянии, то есть люди могли покидать судно еще и этим путем.
Исследователь рассказал, что на судне недавняя экспедиция обнаружила повреждения, очень похожие на попадание авиабомбы. «Это подтверждает первоначальную версию об атаке именно самолетами-бомбардировщиками, а не торпедоносцами, как писалось многими источниками», – отметил Фокин.
Также удалось обнаружить одно из кормовых орудий правого борта, которыми теплоход был дооборудован в 1941 году – орудие выглядит по-походному, то есть не могло вести огонь по противнику.
Пассажирско-грузовой теплоход «Армения» был построен на Балтийском заводе в Ленинграде в 1928 году. 7 ноября 1941 года был потоплен немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. В момент атаки на теплоходе находились раненые бойцы и эвакуируемые жители Севастополя. На судно был погружен также персонал главного госпиталя Черноморского флота и ряда других военных и гражданских госпиталей (всего 23 госпиталя), а также руководство и сотрудники пионерлагеря «Артек», члены их семей и часть партийного руководства Крыма. Погрузка эвакуируемых шла в спешке, точное их число неизвестно. Число погибших составило, по разным оценкам, от 4,5 тыс. до 10 тыс. человек.
Президент Аргентины отметил роль «Спутника V» в исцелении от COVID-19
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Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил уверенность, что легко перенес вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) благодаря вакцинации российским препаратом «Спутник V».
Фернандес сообщил, что после 12 дней изоляции врачи признали его выздоровевшим. «Я легко перенес болезнь благодаря сделанной прививке», – приводит слова президента Аргентины ТАСС.
По словам Фернандеса, он не знает, где заразился коронавирусом. В свою очередь лечащий врач Фернандеса сообщил, что с 15 апреля президент Аргентины вернется к обычному исполнению обязанностей.
Напомним, 3 апреля президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Повторный тест подтвердил у президента Аргентины коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19). В январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V».
В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Белый дом охарактеризовал разговор Байдена с Путиным как конструктивный
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Белый дом видит в будущем саммите России и США возможность обсудить сферы, где две страны могут успешно работать вместе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена Белый дом назвал конструктивным, передает РИА «Новости».
«У президента Байдена состоялся вчера конструктивный разговор с Владимиром Путиным», – сказала Псаки.
Она вновь подтвердила, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. «Наша задача в США – иметь предсказуемые отношения с Россией, стабилизировать эти отношения. И конечно же, проведение дискуссии, проведение саммита было бы возможностью обсудить сферы, где мы согласны друг с другом и можем работать вместе», – добавила пресс-секретарь Белого дома, передает ТАСС.
Накануне по инициативе США состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
В среду пресс-секретарь главы Дмитрий Песков сообщил, что тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем. В Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США.
Названы сроки поставки авиакомпаниям первых МС-21
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Причиной задержки выхода российских пассажирских самолетов МС-21 на рынок, помимо ограничений на поставки композитных материалов, стали новые правила получения экспортных лицензий иностранными партнерами проекта. Авиакомпании получат первые самолеты в 2022 году, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Торговые ограничения оказали влияние на темпы реализации программы МС-21-300. В первую очередь это коснулось поставки материалов для производства композитного крыла. Также негативное влияние на сроки реализации программы оказали новые правила на получение экспортных лицензий для зарубежных партнеров программы», – передает ТАСС сообщение ОАК.
«Получение российского сертификата МС-21-300 запланировано на конец 2021 года. Поставки первым авиакомпаниям планируются в 2022 году», – добавили в корпорации.
Эти сроки подтвердили и в Ростехе. «Ранее сообщалось, что авиакомпании начнут получать первые серийные МС-21 в 2022 году. Эти планы остаются в силе», – сказали в госкорпорации.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что проект уже преодолел часть проблем, связанных с поставками композитных материалов , но необходимо еще заместить иностранное бортовое оборудование в самолете (на него приходится до 40% в проекте).
В феврале глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году.
Кравчук объяснил слова о готовности стрелять «по людям с флагами России»
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил высказывание о готовности стрелять, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами».
Кравчук заявил, что не жалеет о сказанном, поскольку, по его мнению, «он не один, кто это сказал». «Думаю, может быть, (так сказали) миллионы, потому что я считаю, что каждый человек, каждый украинец в такое трудное время для Украины – он одновременно защитник, одновременно патриот, одновременно гражданин», – приводит слова Кравчука РИА «Новости».
В качестве примера экс-президент Украины привел Швейцарию, где «у каждой семьи есть оружие, которое может быть использовано для защиты своей земли, страны и народа».
«Враги Украины должны быть выдворены за пределы страны, чтобы их духом тут не пахло», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». Экс-президент Украины также отметил, что «немного преувеличил, поскольку возраст у него уже не стрелковый», и хотел показать, что «каждый украинец может защищать свою землю».
Напомним, в прошлый четверг экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о готовности стрелять из личного огнестрельного оружия, «если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами». Позже стало известно, каким оружием Кравчук собрался убивать русских парашютистов.
В тот же день главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией. В свою очередь замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИДе подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации с Украиной.
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Умер осужденный за аферу на 150 лет бизнесмен Берни Мэдофф
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Бизнесмен, бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мэдофф, приговоренный к 150 годам заключения в США, скончался в тюрьме, сообщают западные СМИ.
Мэдофф скончался в медицинском центре города Батнер в Северной Каролине, пишет Associated Press, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.
Предполагается, что осужденный умер от естественных причин, он скончался рано утром в среду. В 2020 году адвокаты пытались освободить 82-летнего Мэдоффа из тюрьмы во время пандемии, они сообщали, что тот якобы страдал от терминальной стадии почечной недостаточности, но их запрос отклонили.
Бернард Мэдофф был приговорен за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и ложные свидетельские показания. Создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды признал себя виновным по всем пунктам обвинения. От действий Мэдоффа пострадали около 3 млн человек по всему миру, которым его афера стоила в общей сложности 64,8 млрд долларов.
После приговора Мэдофф заявлял в СМИ, что крупнейшие американские банки знали о его махинациях, он обвинил их в соучастии.
Турция установила новый рекорд по суточному приросту случаев COVID
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За минувшие сутки в Турции выявлено рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом – оно превышает 62 тысячи, сообщил Минздрав страны.
«За последние 24 часа сделано 310 420 тестов, выявлено 62 797 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 279 человек», – отмечается в ежедневной сводке, передает ТАСС.
Теперь общее число умерших составляет 34 тыс. 734, а инфицированных – более четырех миллионов. Выздоровели 3,48 млн человек, добавили в ведомстве.
Предыдущий антирекорд в республике был зафиксирован накануне (59 тыс. 187 случаев COVID-19).
В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
Берлин: Отказ от «Северного потока – 2» может обострить ситуацию на границе России и Украины
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Прекращение строительства «Северного потока – 2» как мера воздействия на Москву на фоне ситуации с Украиной не будет эффективной, выразил мнение глава МИД Германии Хайко Маас.
Маас в программе Tagesthemen в эфире немецкого общественно-правового телеканала ARD выступил против прекращения строительства газопровода, так как, на его взгляд, отказ от проекта может и не оказать воздействия на Москву, а также не приведет к деэскалации напряженности на Украине, передает Deutsche Welle.
Министр добавил, что опасается противоположного развития событий.
Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с коллегой из США Ллойдом Остином предложила увязать заполняемость «Северного потока – 2» с действиями России. До этого Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе России и Украины, выразила мнение, что Москва якобы должна объяснить передвижения своих войск.
Президент России Владимир Путин в ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной подчеркнул, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
Отметим, со стороны Киева постоянно звучат заявления о том, что реализация «Северного потока – 2» якобы нанесет удар по безопасности Украины. Так, например, руководитель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка постройки газопровода является вопросом жизни и смерти для украинцев: завершение строительства газопровода якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией».
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Агроном: Уже скоро в средней полосе России будут расти арбузы
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Благодаря потеплению, в средней полосе России можно будет выращивать южные культуры, но югу засухи и набеги саранчи, рассказал газете ВЗГЛЯД биолог-агроном Михаил Воробьев.
«Изменение климата для сельского хозяйства имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, в средней полосе России это положительные сдвиги, потому что удлиняется вегетационный период, могут выращиваться южные культуры или южные сорта. Но, с другой стороны, в южных регионах климат становится более засушливым, поэтому возникают проблемы с орошением. Что касается северных районов, то здесь есть проблема таяния вечной мерзлоты со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, соответственно, и изменение всей экологической обстановки», – говорит Воробьев.
Он рассказывает, что в скором времени любительское выращивание арбузов в средней полосе России станет обыденностью, которой никого уже нельзя будет удивить. Так было и раньше с другими культурами, например, с плодовыми деревьями. «Еще лет 30–40 назад груша в Подмосковье была диковинкой. Сейчас она стоит наравне с яблоней. Вишня была, а черешня была экзотикой. Сейчас и она вовсю растет в Подмосковье, Ленинградской области без каких-либо проблем. Соответственно, южные культуры постепенно продвигаются на север», – рассказывает собеседник.
При этом агроном предупреждает, что вместе с потеплением могут появиться и новые проблемы. В частности, на север могут переместиться набеги саранки, которая не выживает в прохладном климате. Кроме того, российским землям грозит такой сорняк, как амброзия, на который выявлена сильная аллергия чуть ли не у половины населения.
«Во время цветения амброзии некоторые люди вообще на время уезжают из южных регионов, потому что там просто невозможно находиться. Но это растение не терпит зим северной полосы, поэтому пока тут и не селится. Но с потеплением и она, скорее всего, перейдет на эти земли», – считает Воробьев.
Также есть большой риск того, что с потеплением могут пересохнуть некоторые болота, продолжает специалист. С одной стороны, станет проще собирать ягоды и грибы, с другой – это грозит дефицитом полезных болотистых ягод и других растений, которые обитают в данной экосистеме.
Ранее немецкое издание Die Welt написало материал, в котором предупредило, что из-за распространения высокоинфекционного гриба, который живет в почвах, бананы находятся под угрозой исчезновения. Отмечается, что в мире уже несколько плантаций вынуждены были закрыться из-за отравления почв, на восстановление которых требуется треть века.
Кроме того, агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в этом году в России ожидается очень хороший урожай, поскольку почва достаточно обеспечена влагой.
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