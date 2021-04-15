Эксперт объяснил отмену визита кораблей ВМС США в Черное море

«Это решение сигнализирует о попытках администрации Байдена снизить градус напряженности в отношениях с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщения о решении Вашингтона отменить проход двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море.

«Президент США Джо Байден ранее уже продемонстрировал России готовность идти на диалог, позвонив Владимиру Путину и предложив провести совместный саммит на территории нейтральной страны. Поэтому решение не направлять корабли в Черное море вполне укладывается в текущую стратегию новой администрации», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, таким образом глава США, вероятно, пытается снизить градус напряженности в отношениях с Москвой и показать, что он готов отойти от идеи конфронтации как минимум на какое-то время.

При этом отказ США направить корабли в Черное море вряд ли повлияет на положение черноморских союзников Вашингтона по НАТО. «Очевидно, здесь их основные союзники – это Турция и Грузия, как причерноморские державы. Для них это сигнал о том, что США могут ввести свои боевые корабли в Черное море, если ситуация обострится. Но сейчас американцы, судя по всему, не готовы пойти на такой шаг», – полагает политолог.

По мнению Дудакова, это решение может несколько встревожить Украину, как страну, которая сейчас активно просит финансовой и военной помощи у администрации Байдена. «Украину такой поворот, вероятно, фрустрирует. Но я не думаю, что это сильно повлияет на настроения в Киеве», – заключил эксперт.

Напомним, в четверг американское посольство в Анкаре уведомило Турцию об отмене прохода двух военных кораблей ВМС США через Босфор в Черное море. При этом в среду отряд кораблей ЧФ в составе фрегата «Адмирал Макаров», малых ракетных кораблей «Грайворон» и «Вышний Волочек», ракетного корабля на воздушной подушке «Самум», тральщика «Иван Голубец», а также больших десантных кораблей вышел в море для проведения стрельб по надводным и воздушным целям.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки. В понедельник глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.

В прошлую пятницу США уведомили Турцию о проходе двух американских военных кораблей через Босфор. Днем ранее стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины на фоне «роста российской военной активности».

В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны Соединенных Штатов на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.

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