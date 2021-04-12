Лавров заявил об агрессивной риторике США в связи с проходом военных кораблей в Черное море

Проходы американских военных кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москве непонятны цели Вашингтона на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.

«Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа», – передает слова министра РИА «Новости».

Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).

До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.

Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].