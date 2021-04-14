Хаменеи: Европа подчиняется США на переговорах по ядерной сделке

США на переговорах по ядерной сделке с Ираном хотят навязать ложную позицию, предложения американской стороны высокомерны и не заслуживают внимания, заявил руководитель и духовный лидер страны Али Хаменеи.

«США не хотят вести переговоры так, чтобы согласиться с правильной позицией. Они хотят навязать ложную повестку», – сказал Хаменеи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По его словам, «на некоторых встречах европейцы признают правоту Ирана, однако в плане принятия решений они подчиняются США». «Америка деспотична и навязывает свою волю, поэтому их предложения высокомерны и не заслуживают внимания», – добавил он.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что участники Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) на встрече в четверг обсудят решение Ирана обогащать уран до уровня 60%.

«Встреча Совместной комиссии по СВПД перенесена на один день. Она состоится в Вене 15 апреля в очном формате. Вдобавок к предыдущим вопросам Комиссия без сомнения обсудит последние шаги Ирана в ядерной области, включая обогащение до уровня 60%», – написал Ульянов в своем Twitter.

Накануне в Тегеране заявили о начале обогащения урана до уровня 60%. Президент страны Хасан Роухани заявил, что установка новых центрифуг на атомном объекте в Натанзе и обогащение урана до 60% являются ответом на действия Израиля против Ирана.

Напомним, на прошлой неделе президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.

Россия на заседании комиссии стран-участниц СВПД призвала стороны вернуться к изначальному варианту сделки. Также Москва предложила неформальную карту по выполнению СВПД.

В марте руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке, Тегеран потребовал от Вашингтона реальных шагов и отмены санкций.