|
|
Губернаторы изучили решение самых распространенных жизненных ситуаций
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Люди, которые получили ту или иную социальную госуслугу, сообщали независимым экспертам, сколько времени у них ушло на ее получение, и насколько они удовлетворены», – рассказал газете ВЗГЛЯД губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава одного из пилотных регионов проекта «Национальная социальная инициатива». Накануне заседания Госсовета, посвященного этому проекту, главы регионов провели семинар-совещание.
В среду в Москве при участии нескольких губернаторов и столичного мэра Сергея Собянина прошел семинар-совещение. Целью общения глав регионов и экспертов из Агентства стратегических инициатив (АСИ) стала подготовка к завтрашнему совместному заседанию президиума Госсовета и АСИ, которое пройдет под председательством президента. И семинар, и предстоящее совещание с участием Владимира Путина посвящены тому, как сделать доступными для граждан госуслуги в социальной сфере – от образования и здравоохранения до соцзащиты и охраны права на труд.
«Заседание Госсовета пройдет в новом формате. Сначала мы с представителями экспертного сообщества и с коллегами-губернаторыми в рамках круглых столов готовим материалы», – рассказал по итогам семинара один из его участников, глава Нижегородской области Глеб Никитин. Перед заседанием губернаторы увидели, как социальные услуги получают москвичи: они ознакомились с работой центра занятости населения «Моя работа» в Мещанском районе Москвы и филиала детской поликлиники №38 на Арбате.
Сам же «мозговой штурм», который прошел на площадке АСИ, стал первой живой встречей региональных руководителей и экспертов: за долгие месяцы антикоронавирусных ограничений единственной возможностью для общения была ВКС – видеоконференцсвязь. «Вопросы, которые мы обсуждаем, они охватывают большую часть нашей работы - 60-70% затрат бюджета как раз находятся в отраслях образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения», – заметил, общаясь с коллегами, мэр Собянин.
Главным предметом обсуждения губернаторов и экспертов была «Национальная социальная инициатива» (НСИ) – проект, который по поручению Путина разработало АСИ, и который проходил обкатку на шести пилотных территориях – в Нижегородской, Калининградской, Кемеровской, Новгородской и Сахалинской областях, а также в Башкирии. Отметим, что главы всех этих регионов, кроме Башкирии, участвовали в прошедшем в Москве семинаре. С нынешнего года НСИ должна заработать по всей России.
«Механизм НСИ включает несколько составляющих: определение барьеров при получении госуслуг и их устранение, внедрение и распространение лучших целевых моделей и решений в регионах, изменения в нормативно-правовую базу на федеральном уровне, обратная связь от граждан», – пояснили в Агентстве стратегических инициатив. Целью НСИ должно стать участие людей в проектировании изменений в социальной сфере.
Проект НСИ охватывает четыре сферы – образование, здравоохранение, социальное обслуживание и трудоустройство. В каждой из них выбраны 10 самых распространенных жизненных ситуаций, с которыми предстоит работать в регионах – например, устроить ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медпомощь, организовать соцобслуживание для пожилого родственника, получить детское пособие или найти работу через центр занятости.
Глава одного из пилотных регионов НСИ, губернатор Нижегородской области Никитин пояснил газете ВЗГЛЯД – для того, чтобы получить от граждан данные по каждой из 10 ситуаций, эксперты АСИ и Федерального центра компетенций проводили независимые от госорганов опросы и анкетирование жителей области. «Люди, которые получили ту или иную услугу, сообщали, сколько времени у них ушло на ее получение, и насколько они этой услугой удовлетворены, – пояснил собеседник. – Дальше данные анализировались экспертной группой, которая состояла уже из сотрудников АСИ и региональных учреждений и региональных органов власти».
«Специалисты из АСИ взяли несколько реальных жизненных ситуаций, например, как попасть к кардиологу, как амбулаторную помощь получить у узкого специалиста. В итоге составлена карта – насколько удобна эта услуга, и делается вывод – как регионам подтянуть ресурсы, чтобы гражданам было удобнее», – рассказал газете ВЗГЛЯД участник семинара-совещания – губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавляет одну из рабочих групп Госсовета по направлению «Здравоохранение».
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, который в Госсовете курирует все медицинское направление, пояснил: в регионах должны принять во внимания три критерия качества медицинских услуг – клиентоориентированность, персональный подход и удовлетворенность полученной услугой. Кроме того, НСИ предполагает налаживание взаимодействия между различными ведомствами – так, чтобы были разбиты «бюрократические колодцы», отметил Никитин. «Например, инвалиду выделяют коляску. Но на этом процесс не закончен - нужно решить вопрос, подходит ли она к его квартире, входит ли в дверной проем? Надо решить вопрос с пандусом, – привел поясняющий пример Лимаренко. – То есть задача должна быть решена в комплексе. В этой ситуации нужна обратная связь».
Кемеровский губернатор Сергей Цивилев, который в Госсовете курирует тему образования, в свою очередь отметил: «Работая над этим узким, но важным вопросом, я убедился – сколько еще предстоит сделать... Я очень рад, что Кузбасс вошел в состав пилотных регионов «Национальной социальной инициативы». Цивилев сообщил, что в рамках одной из целевых моделей НСИ правительство региона предложило гражданам записывать детей в детские сады через сайт «Госуслуги». В итоге, более 2 млн 300 тысяч жителей Кузбасса воспользовались удобными опциями интернет-портала, сообщил губернатор.
Целевые модели улучшения госуслуг по десяти показателям позволяют сократить сроки получения документов, количество этих бумаг, и «объем беготни, которой приходится заниматься людям», в свою очередь отметил глава еще одного пилотного региона, Новгородской области Андрей Никитин. «Сегодня на семинаре мы обсуждаем эти практики с губернаторами и представителями федеральной власти», – пояснил этот губернатор, который в Госсовете возглавляет комиссию по направлению «Социальная политика».
По словам участников семинара-совещания, к заседанию Госсовета в четверг губернаторы представят предложения по улучшению процесса предоставления социальных госуслуг в России в целом. Планируется, что после того, как правительство России доработает целевые модели «Национальной социальной инициативы», регионы смогут внедрить их у себя с учетом местных особенностей.
«Цель в том, чтобы поменялась жизнь людей, чтобы для них было удобно. Поэтому вот этот разговор, который предложен Агентством стратегических инициатив, является принципиально важным», – отметил, выступая на семинаре-совещании первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Планируется, что на заседании Госсовета в четверг с докладами о ходе реализации НСИ выступят председатель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Никитин, мэр Москвы Собянин, а также вице-премьер Татьяна Голикова и глава АСИ Светлана Чупшева.
Новый стиль Порошенко смутил украинцев
Экс-президент Украины и депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко на Согласительском совете депутатских фракций предстал в новом образе, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По наблюдениям издания, Порошенко сменил стиль. В частности, экс-президент Украины был обут в новые люферы от французского бренда Louis Vuitton, которые стоят 875 долларов (66 тыс. рублей). В публикации также отмечается, что политик сменил стрижку и, по мнению специалистов, сделал пластическую операцию, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении бороться с «олигархическим классом», который «создает монополии» и «контролирует СМИ». По его словам, «фамилии здесь не имеют никакого значения: Коломойский или Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой».
Эрдоган заявил о нераспространении конвенции Монтре на канал «Стамбул»
|
|
Конвенция Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не будет касаться проектируемого канала «Стамбул», заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
«Нет ни малейшей связи проекта канала «Стамбул» с Монтре. Монтре – это соглашение, касающееся Босфора. Поэтому здесь мы получаем собственную независимость, суверенитет», – передает слова турецкого лидера РИА «Новости».
Напомним, 4 апреля было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов турецкого лидера Тайипа Эрдогана к разработке нового основного закона страны и осуждались «попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка».
Позже прокуратура Турции потребовала арестовать Эргуна Менги – одного из отставных адмиралов, которые подписали письмо в защиту конвенции Монтре, еще девятерым просила назначить домашний арест. 13 апреля суд Анкары освободил 10 адмиралов, которые были задержаны за письмо в защиту конвенции Монтре о статусе Босфора и Дарданелл, избрав им меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Востоковед Евгений Сатановский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что канал «Стамбул» – стратегический проект Эрдогана, который «хоронит конвенцию Монтре». «Реализация этого проекта сильно испортит отношения турок и с ее союзниками, и с ее противниками. Адмиралы из-за этого и включились», – указал он.
Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в Монтре (Швейцария).
Задержанный за убийство криминального авторитета в Москве назвал мотив
|
|
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве вора в законе Али Гейдарова (Альберта Рыжего), признал вину, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержанный Матлаб Султанов в ходе допроса в СК признался в убийстве Гейдарова, но заявил, что не получал ни от кого за это денег. По его словам, причиной убийства послужил личный конфликт между ним и Гейдаровым», – сказал источник ТАСС.
На опубликованном СК видео подозреваемый дал первые показания по делу и признал, что он знает, что задержан именно за убийство.
Напомним, в понедельник в одном из фитнес-клубов Москвы застрелили криминального авторитета Али Гейдарова, известного по прозвищу Альберт Рыжий. Позже стало известно, что убитый являлся гражданином Азербайджана и находился в России в статусе беженца. Позже в Москве задержали подозреваемого в убийстве в тренажерном зале на улице Авиационной.
По данным следствия, 12 апреля 2021 года мужчина, находясь в помещении тренажерного зала, расположенного по улице Авиационной в городе Москве, произвел в потерпевшего 1981 года рождения не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.
В Германии спрогнозировали последствия беседы Путина и Байдена
|
|
«Все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе, потому американцы сами решили идти на дээскалацию конфликта», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
«Этот звонок означает положительное развитие событий для всех. Таким образом приоткрыта дверь к разрядке, но мы в нее еще не вошли. Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта», – отметил немецкий политолог Александр Рар.
«Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – добавил собеседник. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
«К тому же, в США идет борьба за власть в сфере внешней политики. Старшим директором по России в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Мэтью Рожански. Он считается пророссийским. Но против него выступают другие ястребы и они умоляют Байдена его не назначать», – отметил политолог.
Эксперт также полагает, что встреча лидеров России и США должна состояться в Вене, потому что «Австрия – не член НАТО, но это та часть Запада, которая дружелюбно относится к России».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила
Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США предрекли гибель «миллионов американцев» при конфликте с Россией
|
|
Прямая конфронтация с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины обернется для США «грандиозным стратегическим провалом» и гибелью десятков миллионов американцев, считает аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По мнению аналитика, ошибка или неверное толкование намерений США и России «может привести к катастрофе». «Россия – великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение», – подчеркнул Лоусон в статье для журнала National Interest.
Автор статьи считает, что США могут вступить в открытое противостояние с Россией, когда это будет «жизненно важно для страны», но, по его мнению, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Аналитик уверен, что это закончится «грандиозным стратегическим провалом», пишет «Царьград».
Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников «уязвимыми для Пекина». «Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся уязвимыми для китайской агрессии. «Погружение» в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением», – утверждает автор, передает РИА «Новости».
Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Ранее обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос выразил мнение, что ни России, ни Украине не выгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Песков охарактеризовал тон беседы Путина и Байдена
|
|
Тон разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена был деловым, было обсуждено большое число тем, сообщил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков.
«Деловой. Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», – ответил Песков на вопрос о том, каким был тон разговора Путина и Байдена.
В то же время в Кремле считают преждевременным говорить о конкретике по возможной встрече президентов России и США. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики. Это новое предложение, и оно будет изучаться, будет проводиться анализ и изучаться. После этого уже можно будет – тем более, что лидеры условились, что тема такой встречи будет обсуждаться уже далее по дипломатическим каналам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, планируют ли лидеры двух стран обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины, представитель Кремля подчеркнул: «Стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения, понимаете, пока нет никакой подготовки к этой встрече, я хочу повторить. Поэтому так ставить вопросы пока преждевременно».
«Безусловно, важны двусторонние отношения в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы», – добавил Песков, говоря о том, какие вопросы, по мнению Кремля, должны затрагиваться в ходе такой встречи.
Он также указал, что Путин и Байден в ходе телефонного разговора не затрагивали тему Навального.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал
заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил
российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила
стать площадкой для саммита России и США.
Захарова рассказала о случайной встрече, способствовавшей переговорам Путина и Байдена
|
|
Случайная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Нью-Дели стала «одним из способов обсуждения» возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала – не скажу, что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Еще раз подчеркну – действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной. Но при этом, безусловно, действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее источник сообщил журналистам, что Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели, обсудили климатическую повестку.
Президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным во вторник высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Он также предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
На Украине назвали главную причину звонка Байдена в Кремль
|
|
«Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал состоявшийся по инициативе Вашингтона телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
«То, что этот звонок состоялся именно сейчас, говорит о том, что Москве удалось добиться своих целей. Перебрасывая войска к западным границам, Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, с которым невозможно не считаться. Если бы он был задействован, это привело бы к полному разгрому Вооруженных сил Украины, и никто не успел бы им помочь», – сказал политолог Михаил Погребинский.
По словам эксперта, «это ровно тот случай, когда США понимают не дипломатические заявления, а демонстрацию силы». «И это заставило президента Байдена позвонить президенту Путину. Сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
«Но официальному Киеву вряд ли по душе такой разговор. Некоторым политикам нравится повторять вслед за Байденом оскорбления в адрес Путина. А теперь, когда Байден сам позвонил Путину, среди власти появились недовольные», – продолжил собеседник.
«Впрочем, в этой игре геополитических махин украинское руководство ничего не решает, – убежден политолог. – Пару недель назад меня спрашивали: «Что могло бы снять напряжение в отношениях между Россией и США?». Я тогда ответил: «Телефонный звонок Байдена». И это произошло. Теперь, полагаю, с помощью их разговора официальный Киев будет приведен в чувство».
Напомним, во вторник по инициативе США состоялся разговор Путина и Байдена. Президент США в ходе телефонного разговора высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил провести саммит в третьей стране для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются Москва и Вашингтон. В тот же день Австрия предложила Вену в качестве площадки для проведения переговоров между лидерами России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт. «Теперь открываются новые варианты и возможности для решения проблем в других важных сферах, в том числе в вопросах разоружения. Администрация США увидела, что идти на эскалацию бессмысленно и опасно. Это приведет в том числе к союзу России с Китаем», – сказал Рар.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посла США предупредили о решительном ответе Москвы в случае новых санкций Вашингтона
|
|
Американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД.
«Посол США был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову. В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Позже в МИД официально подтвердили, что посол США Джон Салливан был приглашен к помощнику президента Юрию Ушакову.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
В МИДе обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT
|
|
В случае отключения от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT Россия будет задействовать другие возможности, но пока не отказывается от использования этого инструмента, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Панкин.
«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы)», – приводит слова Панкина РИА «Новости».
Как уточнил замминистра, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. «Нет, давайте не будем так далеко (заглядывать)», – сказал Панкин.
В минувшее воскресенье глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.
Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков.
Эксперт указал на новый подход России в отношениях с США
|
|
«Жаль, что ранее Москва не реагировала на действия Вашингтона подобным образом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он оценил вызов посла США к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили, что если Вашингтон на фоне слов Джо Байдена об улучшении отношений с Россией введет новые санкции – Москва на это отреагирует самым решительным образом.
«Это абсолютно нормальный дипломатический ход с нашей стороны. Мы предлагаем свои условия для того, чтобы будущая встреча лидеров России и США прошла в нормальной обстановке. В противном случае, если накануне саммита с участием двух президентов нам объявят санкции – это будет выглядеть странно. В чем тогда смысл такой встречи? Потому Москва действует совершенно правильно», – отметил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, Эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
Он также добавил, что Россия внимательно изучила положительный опыт Китая, который ровно таким же образом отреагировал на введение санкций со стороны Евросоюза. «Жаль, что ранее Москва не реагировала подобным образом. В ситуации, когда нам объявляют санкции, а мы не делаем соответствующих заявлений, это только раззадоривает западные государства на продолжение санкционной политики», – считает Ткаченко.
При этом, по словам эксперта, звонок Джо Байдена Владимиру Путину во многом сузил коридор возможностей для американцев, поскольку они исключили наиболее негативные и опасные сценарии развития ситуации. «Но мы хотим, чтобы американцы признали отказ от радикальных санкционных мер. Потому что те санкции, которые сейчас обсуждаются, действительно, могут быть очень болезненными. Фактически это будет акт объявления экономической войны России», – уверен эксперт.
Впрочем, политолог предостерегает от излишнего оптимизма в оценке текущей обстановки, поскольку несмотря на временный перехват Россией стратегической инициативы в отношениях с США, многое будет зависеть от дальнейшего развития событий.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона. «В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом», – сказал источник РИА «Новости».
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя инициативу Байдена провести саммит Россия – США на высшем уровне, отметил, что «факт телефонного звонка Байдена Путину свидетельствует о том, что команда президента США сложилась, в том числе и на российском направлении. Другой мотив – выяснилось, что без России очень трудно обсуждать некоторые проблемы, в том числе принципиальные для США.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар назвал разговор президентов «положительным развитием событий для всех». «Думаю, все стороны поняли, что война в Донбассе приведет к катастрофе. Американцы сами решили идти на деэскалацию конфликта. Судя по реакции в Киеве, украинцев тоже попросили сделать шаг назад», – полагает эксперт.
В то же время киевский политолог Михаил Погребинский отметил, что «Россия продемонстрировала столь серьезный военный кулак, что это заставило Байдена позвонить в Кремль». «Кроме того, сам факт звонка, безусловно, снимает символическую напряженность, связанную с хамскими заявлениями Байдена. Это можно интерпретировать как форму извинения со стороны США», – полагает Погребинский.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова ответила требующему предсказуемости от России Вашингтону
|
|
Вашингтон не должен требовать от Москвы предсказуемости, поскольку за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, «удивительным заявлением вчера отметилась пресс-служба Белого дома». «Они потребовали от нас предсказуемости. От кого бы мы это слышали: за последние десять лет США стали самым непредсказуемым государством... Мы хотим, чтобы США стали хотя бы немного предсказуемыми. Но точно не они должны этого требовать – ни от нас, ни от кого-либо другого», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».
Она также заявила, что Россия хочет выстраивать отношения с США на взаимовыгодной основе. «Доктринально, идеологически, политически мы хотели, можем и желаем выстраивать отношения с США, я имею в виду народ США, на взаимовыгодной основе, для того чтобы это было полезно и нужно нашим двум странам. Но та риторика заявлений и шаги, которые предпринимались до недавнего времени США, делают просто невозможными попытки этого не замечать», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что цель США – «иметь отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными, вести разговоры и диалог».
Тем временем президент США Джозеф Байден в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке». Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден в ходе телефонного разговора с Путиным предложил ему провести встречу. Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Песков прокомментировал встречу посла США с Ушаковым
|
|
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил факт встречи американского посла в Москве Джона Салливана с помощником российского лидера Юрия Ушакова, но добавил, что это не значит, что встреча лидеров России и США начала готовиться.
Говоря о встрече Путина и Байдена, Песков указал, что речь шла об одной из третьих стран, но это возможно только с учетом дальнейших шагов со стороны США. По его словам, пока говорить о месте и времени встречи лидеров России и США преждевременно, передает РИА «Новости».
«Пока говорить о месте и времени преждевременно, это все еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам, в том числе и дальнейшие конкретные действия. Конкретных мест пока нет», – сказал Песков.
Напомним, американский посол в Москве Джон Салливан был приглашен к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона.
Во вторник по инициативе США состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Байден в ходе телефонной беседы высказал заинтересованность в нормализации дел «на двустороннем треке» и предложил российскому лидеру провести встречу. После этого Вена предложила стать площадкой для саммита России и США.
Шойгу рассказал о курьезе с белым медведем во время всплытия подлодки в Арктике
|
|
Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что в одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота «Умка-2021» в Арктике пришлось отгонять белого медведя.
По его словам, на месте всплытия были поставлены специальные вешки. «Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. Ко одной из этих вешек... докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять», – передает ТАСС слова Шойгу перед заседанием попечительского совета.
Он отметил, что у Минобороны есть соответствующие кадры.
Поднимая тему охраны редких видов животных, Шойгу подчеркнул, что РГО продолжает проект защиты снежных барсов, который курирует президент России Владимир Путин. Как рассказал Шойгу, глава государства созванивался с президентами стран, где обитают эти животные, в результате двух барсов перевезли в Саяно-Шушенский заповедник.
По словам президента РГО, у барсов уже появились первые котята. «Хотя я бы так по внешнему виду их не назвал, там только хвост полтора метра у котенка. Мы рады тому, что они прижились и ареал их обитания становится шире и больше. То же самое касается белых медведей», – сказал Шойгу.
В рамках арктической экспедиции в марте 2021 года сразу три атомные подводные лодки одновременно всплыли в районе входящего в архипелаг Земля Франца-Иосифа острова Земля Александры. Две из них – подлодки проекта 667БДРМ (шифр «Дельфин»). Третья – новейшая атомная подлодка проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир».
Британский суд отказал в возобновлении исполнения решения суда по ЮКОСу
|
|
Высокий суд Англии отказал бывшим акционерам ЮКОСа в возобновлении исполнения решения международного арбитража от 2014 года, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.
«Только что, буквально полчаса (назад) мы получили информацию о том, что Высокий суд Англии огласил решение, в котором отказал бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС в возобновлении в Великобритании производства по исполнению решения международного арбитража, принятого в 2014 году», – сказал Чуйченко, передает ТАСС.
По его словам, суд поддержал позицию России, что приведение в исполнение решения арбитража невозможно до вынесения Верховным судом Нидерландов решения по российской кассационной жалобе. «Суд Англии также признал, что российская жалоба имеет высокие шансы на успех», – сказал министр, передает РИА «Новости».
Напомним, в июне 2020 года верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов. При этом изначально суд постановил взыскать с России 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение, но Верховный суд Нидерландов не стал рассматривать ходатайство России.
Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России.