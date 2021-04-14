Посла России вызвали в МИД Швеции

Российский посол вызван в министерство иностранных дел Швеции в связи с (приписываемыми Москве) кибератаками на Федерацию спорта королевства в период с декабря 2017 по май 2018 года, сообщила глава внешнеполитического ведомства страны Анн Линде.

«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных в отношении Федерации спорта Швеции, нарушающие существующие нормы. Посла России вызвали в МИД для объяснений», – приводит текст заявления Линде ТАСС.

Накануне прокуратура Швеции сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных Россией в период с декабря 2017 года по май 2018-го кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось Полицией безопасности Швеции в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных разведкой России, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных. Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные.

Напомним, в марте 2019 года посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева вызвали в МИД Швеции. В том же месяце полиция безопасности Швеции (СЭПО) обвинила Россию в использовании кибершпионажа в качестве невоенного внешнеполитического инструмента.