Швеция потребовала отъезда одного из российских дипломатов

МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из российских дипломатов покинул страну, сообщило издание Dagens Nyheter со ссылкой на источник в шведском внешнеполитическом ведомстве

Представитель МИД Швеции Патрик Нильссон подтвердил, что посол России в Стокгольме был вызван в министерство иностранных дел этой скандинавской страны «в связи с работой одного из дипломатов», передает ТАСС.

По сведениям издания, речь идет о сотруднике российского посольства, который встречался в ресторане Стокгольма с 45-летним шведским бизнесменом и ученым, работающим в сфере высоких технологий.

После инцидента появилась информация, что дипломат, якобы являющийся сотрудником российской разведки под прикрытием, покинул Швецию, однако, как выяснилось, этого не произошло. В связи с этим МИД Швеции потребовал, чтобы россиянин добровольно выехал из страны, сообщает издание.

Гражданин Швеции, встречавшийся в ресторане с российским дипломатом, был задержан на этой встрече сотрудниками шведской службы безопасности по подозрению «в незаконной разведывательной деятельности против Швеции».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о странностях дела с задержанием в Швеции «российского шпиона».