Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Швеции

Полиция безопасности Швеции SAPO задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России.

«Был задержан человек, подозреваемый в незаконной разведывательной деятельности против Швеции. Полиция безопасности проводит предварительное расследование, возглавляемое прокуратурой отдела национальной безопасности», – отмечено в сообщении, передает ТАСС.

Подозреваемый был задержан на встрече в центре Стокгольма во вторник вечером 26 февраля. «Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции», – пояснил глава подразделения контрразведки SAPO Даниэль Стенлинг.

Служба внешней разведки России не комментирует заявление полиции безопасности Швеции, передает РИА «Новости».

Это не первый шпионский скандал за последнее время. В ноябре прошлого года в Австрии был взят под стражу 70-летний мужчина, который подозревается в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах «шпионского скандала».