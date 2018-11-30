«Русского шпиона» в Австрии взяли под стражу

Прокуратура Зальцбурга сообщила, что якобы шпионивший в пользу Москвы отставной австрийский полковник взят под стражу.

Мужчину задержали 30 ноября. Он арестован на время проведения расследования, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, 13 ноября земельный суд Зальцбурга отказался заключать под стражу 70-летнего мужчину, который подозревается в 20-летней разведывательной деятельности в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах «шпионского скандала».