Швеция включила Россию и Китай в число основных угроз

Полиция безопасности Швеции (СЭПО) в своем ежегодном отчете назвала деятельность России и Китая одной из главных угроз безопасности страны.

«Россия продолжает использовать военные и не военные силы как внешнеполитические инструменты и инструменты в сфере политики безопасности, например кибершпионаж и средства влияния. Необходимо высокое внимание», – говорится в отчете, передает РИА «Новости».

Руководитель СЭПО Кларс Фриберг заявил, что в последние годы Россия «развила свою возможность активно и скрытно влиять на другие государства».

Также в отчете сообщается, что Китай наращивает свое влияние.

«Возросли угрозы, связанные с Китаем, который использует кибератаки и поглощение предприятий как средства получения экономического влияния», – утверждается в документе.

Кроме того, в числе угроз Швеции отмечается возросшая активность экстремистов на территории государства.

Напомним, СМИ сообщили, что МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из российских дипломатов покинул страну. В дипведомстве Швеции подтвердили, что российского посла действительно вызвали к себе.