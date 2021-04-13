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Москва отвергла заявления США о «плате за Донбасс»
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Москва не приемлет заявлений США о том, что Россия якобы должна «заплатить цену» из-за ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, Россия продолжит защищать жителей самопровозглашенной республики.
«Они говорят о высокой цене, но никогда ее не называют. То, что они делали до сих пор, мы, во-первых, хорошо изучили, во-вторых, к этому приспособились, в-третьих, не считаем, что вообще применима такая терминология «цена, расплата» и так далее за те или иные действия. Мы просто отстаиваем наши интересы, интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и дальше», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Рябков отметил, любая угроза только укрепляет Россию в убежденности, что она проводит верный курс. По его словам, США делают все для того, чтобы подорвать позиции России на международной арене.
Ранее и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия».
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
США предупредили Россию о последствиях в случае агрессии на Украине
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Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее агрессивных действий на Украине, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.
«На сегодняшний момент я могу сказать вам о серьезной обеспокоенности по поводу российских действий у границы Украины… Мы находимся в очень тесном контакте и взаимодействии с нашими партнерами и союзниками в Европе, все разделяют нашу обеспокоенность. Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет цена, будут последствия», – передает РИА «Новости» слова Блинкена.
Глава Госдепартамента подчеркнул, что Вашингтон и Москва имеют точки соприкоснования, например, контроль над вооружениями.
Ранее в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
Погребинский оценил итоги визита Зеленского к Эрдогану
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«Сигнал Эрдогана адресован не столько России, сколько Германии и Франции, выступающих против членства Украины в НАТО. Это напоминает известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал решение президента Турции поддержать перспективу членства Украины в НАТО.
«Действия Эрдогана – это классическая восточная политика, а Восток, как известно, дело тонкое. В его заявлениях нет противоречий, потому что он пытается лавировать между крупными внешними игроками. Например, если Эрдогану важно сохранить приемлемые отношения с Путиным, он высказывается в поддержку Минских соглашений. А если ему важно сохранить экспорт беспилотников – он может сказать что-то приятное для Зеленского», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.
«Что касается якобы поддержки членства Украины в НАТО – этот сигнал адресован не столько России, сколько Германии и Франции. Здесь можно вспомнить известную фразу, приписанную Бродскому: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за». То есть если Берлин и Париж выступают против вступления Украины в НАТО, тогда Турция занимает противоположную позицию. Мы прекрасно знаем, в каком состоянии находятся отношения Турции и Запада, особенно после скандала со стулом для Урсулы фон дер Ляйен и тем, как Эрдоган раздражает Вашингтон своим сотрудничеством с Россией», – добавил политолог.
«Поэтому я не вижу каких-то значимых достижений по итогам визита президента Украины в Стамбул. Это лишь продолжение политики Зеленского, которая на 90% состоит из пиара. А Эрдоган просто маневрирует исходя из своих интересов», – заключил Погребинский.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал перспективу членства Украины в НАТО. Об этом стало известно по итогам визита президента Владимира Зеленского в Стамбул. Кроме того, Эрдоган высказался в поддержку Минских соглашений по Донбассу. Он также поддержал «Крымскую платформу», «которая призвана объединить земли Украины».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Кремль рассказал о разногласиях с Францией и ФРГ по Донбассу
Франция и Германия имеют некоторые разногласия с Москвой по Донбассу, они хотят, чтобы Россия проявляла большую гибкость, при этом обе страны понимают, что минские договоренности необходимо выполнить, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Во многом да. Есть определенные разногласия и с нами тоже. Есть пожелание к нам, проявлять большую гибкость, как участнику минского процесса. Но в целом есть понимание, что есть документ, безальтернативный в настоящий момент документ, который надо выполнять», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, понимают ли французские и немецкие коллеги, кто в реальности не выполняет минские договоренности. Он также отметил, что «документ этот недвусмысленный, там все написано черным по белому». «И суть, и последовательность шагов, там все подписано».
Также Песков заявил, что контакты на уровне политсоветников «нормандского» формата по урегулированию в Донбассе очень сложные, эта работа ведется для подготовки нового саммита.
«Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники «четверки» (Украина, Россия, Франция, ФРГ – прим. ВЗГЛЯД) находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах», – заявил представитель Кремля.
Песков также дал утвердительный ответ на вопрос, будет ли Россия стоять на том, чтобы было выполнено хоть что-то для проведения встречи, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
В Кремле заявили о неприемлемости войны с Украиной
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никто не собирается двигаться к войне с Украиной и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также отметил, что в Донбассе происходит активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Конечно, никто не собирается двигаться к войне и никто вообще не приемлет какую-то возможность такой войны», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что «также никто не приемлет возможность гражданской войны на Украине».
Он также отметил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей и активизация провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины.
«Поскольку в целом напряженность, деэскалация не происходит, напряженность очень высокая, то подобные провокации, они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны внутри украинского конфликта. Поэтому мы все постоянно говорим о нашей обеспокоенности», – подчеркнул Песков.
По его словам, заявления из Киева о том, что Минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в России, но и во Франции и Германии.
Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Напомним, 6 апреля Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город.
Журналисты в Нидерландах ознакомились с «перехватом» СБУ разговоров об MH17
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Журналисты в Нидерландах утверждают, что якобы получили доступ к телефонным разговорам Сергея Дубинского – обвиняемого по делу о крушении Boeing на Украине. «Записи» сделаны Службой безопасности Украины.
Утверждается, что речь идет о тысячах перехваченных телефонных разговоров. 12 бесед уже были опубликованы Совместной следственной группой, которая ведет расследование. Как заявляет Nieuwsuur, «беседы подтверждают сделанный ранее ССГ и Советом по безопасности Нидерландов вывод, что рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», передает ТАСС.
При этом отмечается, что Дубинский «в течение нескольких часов не знал, что сепаратисты на востоке Украины сбили Boieng». Сообщается, что журналисты получили доступ к аудиокассетам с записями разговоров, которые Дубинский вел в июле и августе 2014 года – до, во время и после авиакатастрофы, передает РИА «Новости».
РЕН ТВ напоминает, что когда Россия передавала Совместной следственной группе данные о том, откуда велся удар, группа просто проигнорировала их, передает РЕН ТВ.
17 июля 2014 года малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией.
Кремль ответил на слова госсекретаря США про «агрессию» России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.
«Определенная происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену – чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», – ответил Песков на просьбу прокомментировать заявление Блинкена.
Он в очередной раз повторил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями», передает РИА «Новости».
Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC, говоря о ситуации на Украине, заявил о возможных «последствиях» для России со стороны Вашингтона, если она продолжит «действовать агрессивно».
СМИ: Киев впервые поднял в воздух в Донбассе турецкие беспилотники
Украина накануне впервые использовала закупленные у Турции беспилотники Bayraktar в Донбассе, сообщили украинские СМИ.
Уточняется, что ударный БПЛА 9 апреля пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После чего по обратному маршруту вернулся к точке взлета. Задача полета дрона неизвестна, сообщает «Украинский милитарный портал».
Ранее военный эксперт Александр Михайловский предположил, что военные силы Украины при конфликте с Донбассом планируют использовать вместо солдат ударные беспилотники Bayraktar TB2.
Накануне в Турции подтвердили покупку беспилотников Украиной. Администрация президента Турции Тайипа Эрдогана подтвердила планирующийся на субботу визит президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя эти сообщения, военный эксперт Виктор Мураховский предположил, что одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию может стать желание приобрести для Киева ударные беспилотники Bayraktar и Akinci.
Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе» не соответствуют действительности.
Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. Он также предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
Эксперт: Для США Украина – проблемная страна
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«США пытаются держать Украину в напряжении – так, чтобы она и не развалилась, и чтобы использовать ее как инструмент в геополитическом противостоянии с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист ДмитрийДробницкий. Так он отреагировал на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае агрессивных действий на Украине.
«В словах Энтони Блинкена в интервью NBC отчетливо слышалась растерянность. Это свидетельствует о том, что американское руководство находится сейчас в идейном тупике, поскольку все недружественные действия в отношении России уже исчерпаны. А этот тупик порождает пустую риторику», – полагает экспрт-американист Дмитрий Дробницкий.
Напомним, что сравнительно недавно возглавивший американскую дипломатию госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию могут ожидать серьезные последствия в случае ее «агрессивных действий» на Украине.
Но далее Блинкен не развил этот тезис, констатировал Дробницкий. «Даже несмотря на попытки ведущего программы Чака Тодда вывести спикера на конкретные идеи касательно возможных агрессивных действий России на Украине, Блинкен завел лишь известные мантры о том, что «Россия заплатит цену», «ее могут ожидать серьезные последствия». А какие последствия это будут? Определенного ответа так и не последовало», – отметил собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на то, что конкретные ответы у госсекретаря отсутствовали не только по теме России и Украины, но и по проблеме Тайваня и Китая. «Я подозреваю, что возможные планы и дорожные карты существуют только в Пентагоне», – предположил американист. «Что же касается Украины, похоже, что определенной стратегии в этом направлении у американского руководства нет», – сделал вывод Дробницкий.
Не исключено, что украинский вопрос для нынешних властей Соединенных Штатов уйдет на второй план, предполагает политолог. «Если администрации Байдена удастся добиться своих глобальных целей – сдержать Китай, сформировать более жесткий западный блок, реализовать какие-то проекты на постсоветском пространстве, – и если он успеет этосделать до того, как Москва и Пекин отреагируют, то Украина в конечном счете уйдет из их актуальной повестки».
Впрочем, по мнению политолога, в краткосрочной перспективе нельзя исключать вероятность введения Вашингтоном новых антироссийских санкций, которые будут привязаны к ситуации на Укркаине. «Так устроена американская политика. Не получается договориться – будут ссориться. Другое дело, что и санкции становятся все более фрагментированными и едва ли изменят ситуацию», – считает Дробницкий.
Возвращаясь к интервью Блинкена, можно сделать вывод, что администрация Джо Байдена находится в стадии выработки политики на украинском направлении, делает вывод собеседник. При этом, по мнению эксперта, уже можно предположить, на что будет опираться Вашингтон при формулировании своей линии поведения.
«Очевидно, что украинское направление представляет важность для новой администрации США по разным причинам. В том числе и потому, что та же самая администрация – только при Бараке Обаме – рулила и дирижировала сначала переворотом на Украине, а потом осуществляла внешнее управление киевским режимом», – указал Дробницкий. По его мнению, политически и геополитически в отношении украинского вопроса за прошедшее время принципиально ничего не изменилось.
Напомним, что давний член команды Байдена Блинкен в президентство Обамы занимал различные высокие посты в Белом доме и Госдепе, и тогда активно высказывался за введение «крымских» санкций против России. В январе этого года, при обсуждении в Сенате кандидатуры Блинкена на пост госсекретаря, дипломат заявил о том, что поддерживает предоставление Киеву американских вооружений.
«Современная Украина изначально задумывалась как проект образцово-показательного либерального славянского государства к западу от России. Однако эта идея провалилась. Тем не менее, сейчас страна используется Соединенными Штатами как некий плацдарм для распространения демократии», – полагает Дробницкий.
При этом, по мнению эксперта, вашингтонский истеблишмент рассматривает Украину как крайне неустойчивое государственное образование, которое рано или поздно превратится в классический пример «failed state» – несостоявшееся или провалившееся государство. «При этом окружающие ее страны – Польша и Литва, казалось бы, союзные государства, – не прочь поживиться украинской землицей, когда страна начнет разваливаться», – добавил Дробницкий.
В целом, можно сделать вывод, что для США Украина – проблемная страна, которую надо держать в напряжении, чтобы она, с одной стороны, не развалилась, а с другой – чтобы использовать ее в качестве инструмента против России, своего геополитического конкурента, делает вывод политолог-американист.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Блинкена о последствиях «агрессивных действий» России, заявил, что чем чаще звучат такие заявления, тем больше они девальвируются.
Тем временем, из зоны конфликта в Донбассе все чаще поступают сообщения об агрессивных действиях украинских силовиков на линии соприкосновения сторон. Так, в пятницу замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы. В свою очередь офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко сообщил, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию республики.
При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Напомним, Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе.
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В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс украинских праворадикалов
В Донбасс прибыли представители украинских праворадикальных организаций с задачей проведения провокационных обстрелов территории ДНР, заявил замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«Нашей разведкой отмечается прибытие в зону ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады экипированных и вооруженных представителей праворадикальных организаций Украины», – цитирует РИА «Новости» Басурина.
По его словам, представители украинских праворадикальных организаций прибыли «по согласованию с СБУ с задачей проведения провокационных обстрелов территории республики».
В пятницу Басурин сообщил, что за минувшую неделю украинские силовики 27 раз нарушали перемирие в Донбассе. В 17 населенных пунктах разведка ДНР обнаружила 45 единиц техники, среди них бронетехника, танки, гаубицы.
В свою очередь в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что украинские силовики за неделю 18 раз нарушали перемирие в Донбассе, обстреливая территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Между тем главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак опроверг сообщения о подготовке Киева «к наступлению на Донбассе».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина не отвергает мысли о силовом решении конфликта с Донбассом, и есть угроза повторения ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице, в этом случае ни одна страна не останется в стороне, в том числе Россия.
Ранее замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе.
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Госдеп пригрозил России «последствиями»
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Если Россия будет действовать «агрессивно», ее ждут «последствия», заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Комментируя ситуацию на Украине, он заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен посетит 13–15 апреля Брюссель, где сможет обсудить сложившуюся обстановку «целенаправленным образом». Рикер сообщил, что Блинкен в ходе визита в Брюссель может встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
Рикер отметил, что и Блинкен, и глава американского государства Джо Байден «ясно давали понять» – если «Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, то будут последствия, будет цена». США сейчас сосредоточены на «обсуждении и встрече с союзниками и другими, которые в такой же степени обеспокоены». Вашингтон «использует инструменты вроде ОБСЕ в Вене в связи с обеспокоенностью на этот счет». США хотят «добиться деэскалации Россией – в плане не только военной угрозы, но и этой дезинформации, используемой риторики». В Госдепе утверждают, что действия России на границе с Украиной якобы ведут к эскалации напряженности.
Напомним, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Союзники Украины выражают обеспокоенность «наращиванием войск», которые, по их словам, Россия осуществляет на границе с Украиной. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
В США оценили вероятность войны между Россией и Украиной
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Ни России, ни Украине невыгодно первыми наносить удар в случае начала войны в Донбассе, считает обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.
По словам журналиста, в настоящее время нет объективных признаков того, что Россия планирует ввести войска в Донбасс, поскольку тем самым она нарушила бы Минские соглашения, а также оказалась под угрозой новых санкций и «военных последствий». Поэтому, по мнению Эпископоса, перемещения российских войск следует воспринимать лишь как сигнал о готовности Москвы отреагировать при наступлении солдат ВСУ на восток Украины, передает РИА «Новости».
Киев размышляет примерно в том же направлении, считает автор статьи. Если Украина захочет силой решить конфликт в самопровозглашенных народных республиках, то рискует остаться без поддержки США и Европы. В этом случае киевские власти повторят стратегические ошибки Тбилиси, следствием которых стал вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году.
Таким образом, если одна из сторон первой начнет войну, она окажется в невыгодном положении: несмотря на нынешнюю эскалацию, геополитические расчеты Москвы и Киева не изменились, подытожил эксперт.
Ранее Кремль выразил надежду, что Киев полностью прекратит провокационные действия в отношении Донбасса, проявив тем самым политическую мудрость.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе. Замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий станет началом конца Украины». Между тем пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Киев не планирует наступление в Донбассе.
США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины
Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб провели телефонные переговоры, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
США и Британия «обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций». Кроме того, они заявили о «необходимости немедленного прекращения наращивания сил и подстрекательской риторики», которые на Западе приписывают России, передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что России нужно быть более транспарентной касательно якобы происходящего наращивания сил в Крыму и вдоль восточной границы Украины. Москва подчеркивала, что Россия вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.
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Москва призвала США держаться подальше от Крыма
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США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«(США) должны понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки. Мы уже в этом году наблюдали нечто подобное в совершенно другой акватории. Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего Черноморского побережья. Это для их же блага будет», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его мнению, американским военным кораблям нечего делать у берегов России – «это сугубо провокационные мероприятия, которые они осуществляют».
По словам Рябкова, освоение акваторий за тысячи миль от пунктов базирования ВМС США – это всегда элемент определенной геополитики. «Провокационные (мероприятия) в прямом смысле слова. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится», – добавил он.
Напомним, 9 апреля Турция направила участникам Конвенции Монтре уведомление о проходе американских военных кораблей из Средиземного в Черное море и в обратном направлении. Конвенция Монтре 1936 года, участником которой в том числе является Россия, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня – 21 июля 1936 года в г. Монтре (Швейцария).
До этого американские СМИ сообщали, что США могут отправить корабли в Черное море на фоне «роста российской военной активности» в знак поддержки Украины. Главком ВСУ Руслан Хомчак заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Позже пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США регулярно проводят операции в Черном море, а также по всей зоне оперативной ответственности Европейского командования [ВС США].
ЛНР оценила решение Киева подтвердить обязательства по прекращению огня
Украина через восемь месяцев после подписания соглашения о мерах по усилению режима прекращения огня публично зафиксировала обязательства по их выполнению, сообщил министр иностранных дел, полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Он отметил, что текст соответствующего заявления был опубликован на сайте украинского минобороны только 7 апреля. Украина подтвердила два важных обязательства. Во-первых, в случае «выявления нарушений стороны конфликта», Киев и ЛНР/ДНР, «взаимодействуя напрямую через свои представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня», задействуют «координационный механизм для их верификации и прекращения эскалации». Во-вторых, «ответный огонь для прекращения выявленных нарушений допускается только если координационный механизм не дал результата, и только по приказу высшего военного руководства сторон». Дейнего указал, что это позволит «избежать обострения вследствие случайных нарушений» и «несанкционированных действий в подразделениях».
ЛНР и ДНР еще летом опубликовали необходимые приказы, но Киев тогда «существенно исказил нормы по ответному огню и координационному механизму». При этом «адекватная информация о приказе вообще отсутствовала в заявлении». После этого Киев три раза менял текст заявления, но «противоречия только усугублялись». Заявление даже удаляли с сайта минобороны Украины. Однако «через восемь месяцев» текст приведен «в полное соответствие договоренностям без каких-либо искажений, изъятий и интерпретаций», передает «Луганский информационный центр».
Дейнего указал, что Киев «публично зафиксировал ранее взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня». По его словам, если Украина продолжит обстрелы и провокации, будет «игнорировать координационный механизм, это будет воспринято как целенаправленная эскалация конфликта».
В июле Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. Однако сейчас Киев демонстрирует готовность провести военную операцию в Донбассе.
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Захарова раскритиковала CNN за фейк о «российских танках» на Украине
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Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что американский телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне», и призвала сотрудников этого СМИ отвлечься от участия в общественной жизни России и больше времени уделять профессии.
Захарова написала в Facebook, обращаясь к «дорогому телеканалу CNN и его дружному коллективу», что в Москве понимают, что американским журналистам «некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма».
«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», – отметила она.
Дипломат выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве «нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии».
«Потому что это уже просто неприлично», – заключила Захарова.
Дипломат прикрепила к посту фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.
Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы...Опубликовано Марией Захаровой Понедельник, 12 апреля 2021 г.
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