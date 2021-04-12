Ученые предупредили об угрозе авиакатастроф на фоне миграции птиц

Сезонная миграция перелетных птиц может привести на этой неделе к авариям воздушных судов при их взлете и посадке, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«По оценке ученых, в связи с сезонной миграцией диких перелетных птиц повышается вероятность возникновения аварийных происшествий и инцидентов, связанных с их столкновениями с воздушными судами при взлете и посадке. По статистике, ежегодно в мире происходит около 5000 таких случаев», – передает РИА «Новости» сообщение ВНИИ ГОЧС.

Ведомство напоминает, что 29 июля 2007 года при взлете в Домодедово транспортный самолет Ан-12 столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу двух правых двигателей. Через несколько минут самолет упал и сгорел, погибли все семь членов экипажа. По этой же причине в августе 2019 года авиалайнер А321 совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Обошлось без жертв.

«Для предотвращения происшествий и инцидентов с воздушными судами Росавиации рекомендуем организовать надежное орнитологическое обеспечение полетов», – приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.

В сентябре 2019 года самолет «Уральских авиалиний» Airbus-319, выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, столкнулся с птицами при вылете из аэропорта Домодедово. В сентябре 2020-го заходивший на посадку в аэропорту Белгорода самолет «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц и получил повреждения.

Напомним, в августе 2019 года самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, после взлета столкнулся со стаей птиц. Двигатель воздушного судна загорелся и отвалился. Экипажу удалось посадить самолет в кукурузном поле.

Командир самолета Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем, а сделал то, что был должен.