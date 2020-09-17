Самолет «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц при посадке в Белгороде

Заходивший на посадку в аэропорту Белгорода самолет «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц и получил повреждения, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 16 сентября около 23.20 мск: самолет, летевший из Москвы, при заходе на посадку столкнулся со стаей птиц, сообщается на сайте ведомства.

«В результате происшествия пострадавших нет, воздушное судно отстранено от полетов», – уточнили в прокуратуре.

«Проведение проверки поручено белгородскому транспортному прокурору. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», – подчеркнули в прокуратуре.

15 августа 2019 года А321 «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле после отказа и возгорания обоих двигателей на взлете из-за попадания птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.