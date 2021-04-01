Ученые назвали причину возникновения новых волн коронавируса

Генетические исследования, которые провели американские биологи, показали, что новые всплески пандемии COVID-19 связаны с появлением новых вариантов коронавируса, следует из статьи в журнале Scientific Reports.

Специалисты по генетике вирусов из Школы ветеринарной медицины Калифорнийского университета в Дэйвисе провели секвенирование генома двух тысяч образцов вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, передает РИА «Новости».

Ученые выяснили, что, несмотря на то, что у SARS-CoV-2 всего 15 генов, он постоянно мутирует. Большинство этих изменений мало что меняют в поведении патогена, но некоторые мутации приводят к тому, что вирус становится более передаваемым.

«Поэтому по мере появления новых вариантов будут возникать и новые вспышки», – приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования профессора Барта Веймера (Bart Weimer).

Сначала авторы изучили геномы 150 штаммов SARS-CoV-2, полученных из Азии в период до 1 марта 2020 года. Они также проанализировали информацию об эпидемиологии и передаче вируса во время первых вспышек, определив главные параметры этих эпизодов раздельно для периодов взлета, экспоненциального роста и спада заражения. Легкость передачи вируса ученые оценивали с помощью репродуктивного числа R – среднего количества новых заражений, вызванных каждым инфицированным человеком.

Всю полученную информацию исследователи объединили в метрику генетической изменчивости патогена, названную GENI. Сравнение показателей GENI с фазой эпидемии показало, что, например, в Южной Корее в конце февраля 2020 года увеличение генетической изменчивости непосредственно предшествовало экспоненциальному росту случаев заболевания, в Сингапуре всплески вариаций были связаны с небольшими вспышками, которые органы общественного здравоохранения смогли быстро взять под контроль.

В Великобритании же с февраля по апрель 2020 года генетические вариации неуклонно росли с увеличением количества случаев. Когда в конце марта британское правительство наконец ввело национальную изоляцию, количество новых случаев стабилизировалось, но это не остановило генетическую изменчивость – параметры GENI продолжали расти.

Тем не менее, по мнению авторов, принятые правительством Великобритании меры по ограничению собраний и социальному дистанцированию в условиях быстрой эволюции вируса, были очень действенными, так как помогли остановить массовое распространение инфекции. Анализ показал, что после введения ограничений экспоненциальный рост сменился отдельными случаями суперраспространения, когда большое количество людей заражалось в результате одного инцидента, при котором меры предосторожности были ослаблены.

Авторы надеются, что разработанный ими подход, объединяющий методы классической эпидемиологии с геномикой и основанный на измерение вариабельности вируса с привязкой к скорости его локальной передачи, позволит органам общественного здравоохранения создать инструмент прогнозирования развития пандемий в будущем, будь то коронавирус, грипп или какой-либо новый патоген.

Ранее в четверг врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет. По его словам, будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая волна коронавируса.