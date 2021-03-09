Telegram могут оштрафовать за отказ удалить данные с призывами к участию в акциях

Мессенджер Telegram могут оштрафовать на 8 млн рублей за отказ удалить информацию о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста, соцсети TikTok за аналогичное правонарушение грозит штраф в 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Роскомнадзор обратился к мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы с делами об административных правонарушений в отношении Telegram и TikTok. В отношении Telegram составлено два протокола по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (Неудаление владельцем информационного ресурса в сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации). В отношении TikTok – один протокол по аналогичной статье», – сказали в суде.

По каждому из протоков компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей, передает ТАСС.

В социальных сетях Роскомнадзором были выявлены порядка 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции 23 и 31 января, подобные сообщения удалены. Кроме того, Роскомнадзор заявил, что социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube будут оштрафованы за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января.

Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.