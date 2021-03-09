Грета Тунберг раскритиковала политику Джо Байдена по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала политику администрации американского лидера Джо Байдена по климату.

В интервью телеканалу MSNBC Тунберг попросили оценить предпринятые администрацией нового президента шаги по поводу экологических проблем, передает РИА «Новости».

«Вам следует обратиться к науке и к тому, соответствует ли его политика Парижскому соглашению (...) И тогда вы можете ясно видеть, что нет, этого недостаточно в соответствии с наукой», – сказала она.

Тунберг призвала Байдена относится к проблеме климата как к кризису: «Они сами сказали, что это угроза существованию, и им лучше относиться к ней соответственно, что они не делают. Они просто рассматривают климатический кризис, как если бы это была одна из политических тем».

Отметим, что ранее Тунберг призывала голосовать на президентских выборах в США за Байдена.

Напомним, Байден вскоре после инаугурации подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла при администрации экс-президента Дональда Трампа.

Ранее Тунберг раскритиковала проект закона, представленный в ЕС, согласно которому к 2050 году Евросоюз должен стать «углеродно-нейтральным».