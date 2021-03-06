В ЕР опровергли существование планов по запрету абортов и их выведения из системы ОМС

«Вопросы о запрете абортов или их исключении из медицинских гарантий в рамках ОМС в повестке партии «Единая Россия» не стоят», - сообщил секретарь Московского городского регионального отделения партии Андрей Метельский. Так он прокомментировал публикации в СМИ, в которых утверждалось, что партия обсуждает запрет абортов и пропаганду немоногамных сексуальных отношений.

«Это частные мнения, а не позиция партии. Это же касается вопросов пропаганды полиамории и других моментов затрагивающих интимную сторону жизни граждан. Взгляды могут быть разными у разных людей», – написал Метельский в своем Telegram-канале.

По словам секретаря, на сегодняшний день основными приоритетами социальной политики партии являются эффективная реализация национального проекта «Демография», материальная поддержка семей с детьми, льготная ипотека, развитие сети школьных и дошкольных учреждений и популяризация семейных ценностей.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что депутаты от «Единой России», обсуждая партийный проект «Крепкая семья», якобы предложили запретить аборты, а также «пропаганду бисексуальности и полиамории».