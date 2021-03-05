Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской

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5 марта, пятница | Последнее обновление — 16:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска
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Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской
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Неизвестные написали краской на фасаде здания почетного консульства Словакии «Меняем Словакию на Крым» в ответ на шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о «передаче» Закарпатской Украины в обмен на российскую вакцину.
По информации телеканала «Те-а-три», граффити появилось в ответ на недавнюю шутку Матовича о Закарпатской Украине, передает ТАСС.
Глава МИД Словакии Иван Корчок отегировал на инцидент с консульством, отметив, что нанесение надписи подтверждает силу слов в политике.
«Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», – заявил он.
Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка.
Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место.
Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе
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Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда.
Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка».
Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.
«В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.
Украинцев призвали готовиться к голоду
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса.
По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса.
«Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках.
В ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел Украиной жилого дома «Градами»
Министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.
Обстрел произошел в четверг утром, ВСУ обстреляли окраину Донецка, повреждения получил жилой дом, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, при обстреле украинские была применена реактивная система «Град-патриот», передает РИА «Новости».
«Если такими подлыми провокациями украинская сторона проверяет способность наших защитников нанести ответный удар для подавления огневых точек, то мы констатируем, что таким образом официальный Киев переходит все возможные «красные линии» и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации», – заявили в министерстве республики.
Там добавили, что украинская сторона должна взять на себя ответственность за совершаемые ей «седьмой год военные преступления против мирных жителей Донбасса и начать реальное соблюдение перемирия».
«В этой связи мы продолжаем настаивать на необходимости срочного вмешательства стран-гарантов минских соглашений в стремительно ухудшающуюся ситуацию с урегулированием вооруженного конфликта в Донбассе мирным путем. Также сообщаем, что направили соответствующее официальное обращение в адрес руководства СММ ОБСЕ с просьбой во исполнение своего мандата обеспечить выезд наблюдателей миссии для фиксации факта применения вооруженными формированиями Украины реактивных систем залпового огня по жилым кварталам», – указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Стало известно о махинациях властей штата Нью-Йорк с численностью жертв COVID
Ближайшее окружение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принимало участие в фальсификации данных по количеству жертв коронавируса в домах престарелых, сообщает газета The New York Times.
Как сообщает издание, речь идет о подготовленном в июле докладе регионального минздрава, в котором говорилось о более чем 9 тыс. жертв среди постояльцев домов престарелых. Штаб Куомо не хотел предавать эту цифру огласке и переписал документ, передает РИА «Новости».
В «подчистке» документа, по данным газеты, участвовали старший помощник Куомо Мелисса ДеРоза, глава департамента финансовых услуг Линда Лейсуэлл и Джим Малатрас – бывший помощник, которого срочно вернули на службу по случаю пандемии.
В материале говорится, что цифры, фигурировавшие в черновике доклада, были приблизительно на 50% выше данных, которые публично озвучивала администрация Куомо.
Отмечается, что переписывание доклада происходило вскоре после того, как Куомо начал писать книгу о своей борьбе с пандемией.
Сам Куомо заявил, что власти штата Нью-Йорк всегда и в полной мере сообщали обо всех случаях смерти от коронавируса в домах престарелых. Он также отметил, что для спасения людей было сделано все возможное.
Скандал вокруг предполагаемого утаивания данных о действительном количестве летальных случаях из-за COVID-19 в домах престарелых разразился в штате в начале февраля. Местные законодатели-республиканцы тогда потребовали отставки Куомо.
Климкин испугался, что Закарпатье станет «вторым Крымом»
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на шутку премьера Словакии Игора Матовича о том, что Братислава передаст России в обмен на «Спутник V» Закарпатскую Украину. По мнению Климкина, Закарпатье может превратиться для Украины во «второй Крым».
Экс-дипломат убежден, что шутка Матовича – это «шутка по Фрейду», а в некоторых головах есть убеждение, что Закарпатье Украине не принадлежит. Соответствующий пост Климкин сделал в Facebook.
«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений – не хочется, чтобы Закарпатье стало «вторым Крымом». Вы можете сказать, что до этого далеко и будете правы, но риски тоже безумны – от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», – написал Климкин.
Он призвал создать специальную стратегию, которая позволит превратить Закарпатье в типично украинский регион.
Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место.
Мэр аргентинского города объяснил свою вакцинацию с портретом Путина в руках
Вакцинироваться от коронавируса с портретом президента России Владимира Путина в руках было способом высказать признательность за спасение жизней аргентинцев, заявил мэр аргентинского города Хуан Карлос Гаспарини.
Глава города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес выложил в Instagram фото того, как он с портретом Путина в руках получает вакцину.
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«Таким образом я хотел поблагодарить (Путина) за то, что он сделал для Аргентины. Сколько жизней спасла эта вакцина?.. Это был способ отдать дань уважения... на фоне критики оппозиции», – передает РИА «Новости» слова Гаспарини.
Он добавил, что «любой образованный человек знает, на что способны русские, которые обладают большими научными знаниями».
Напомним, в феврале Москва и Буэнос-Айрес подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на создание производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в южноамериканскую республику 24 декабря 2020 года. 16 января в Аргентину доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет.
После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.
Президент Аргентины поблагодарил Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V».
27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».
Кулеба исключил двойное гражданство на Украине со «страной-агрессором»
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Украинские власти намерены разрешить второе гражданство, в том числе со странами Европейского союза, но не с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение – это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», – заявил Кулеба.
В то же время он заявил, что на Украине планируется разрешить двойное гражданство со странами ЕС. «Странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы», – добавил министр, передает РИА «Новости».
По конституции Украины, в стране действует единое гражданство.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил кабмину в двухмесячный срок разработать законопроект, который урегулирует вопрос двойного гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение СНБО в действие.
При этом в Верховную раду внесли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за неуведомление гражданином Украины о наличии российского гражданства. Авторы документа предложили наказывать за соответствующее нарушение реальным сроком. Кроме того, сообщалось, что имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса.
Коренные народы Эквадора захотели привиться «Спутником V»
Общины коренных народов Эквадора намерены получить российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил президент Движения коренных народов провинции Котопакси Леонидас Иса.
«Вчера мы говорили с представителями посольства России в Кито, а на следующей неделе у нас будет встреча с директором Агентства по регулированию, контролю и санитарному надзору Arcsa, чтобы выяснить, почему не продвигается процесс авторизации (вакцины)», – пояснил Леонидас Иса РИА «Новости».
Он добавил, что на встрече с российскими дипломатами были мэры городов Каямбе, Гуаранда и Котопакси. Движение планирует продвигать выдачу разрешения на ввоз препарата вместе с Ассоциацией муниципалитетов Эквадора.
Потребность коренных народов, по словам президента движения, составляет 500 тыс. доз, это позволит привить 40% коренного населения. «Мы сделаем все, что можем, со своей стороны, со стороны местных властей, и будем оказывать давление на государство, чтобы правительство выполнило свой долг и обеспечило охват всего эквадорского населения», – подчеркнул Леонидас Иса.
Напомним, в четверг Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее президент России Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
«ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет
Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет, сообщает Роспотребнадзор.
«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
«ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.
Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
Харьковского депутата исключили из партии за отказ выступать на украинском языке
Из украинской партии «Европейская солидарность» исключили депутата Харьковского облсовета Александра Дорошенко за отказ выступать на украинском языке во время сессии.
«Сегодня, 4 марта, сразу после завершения внеочередной сессии Харьковского областного совета состоялось заседание депутатов областной фракции «Европейская солидарность», на котором рассматривалась ситуация, связанная с выступлением депутата Александра Дорошенко в сессионном зале на языке государства-агрессора с последующим игнорированием замечаний со стороны депутатского корпуса. По итогам собрания было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке», – цитирует сообщение регионального отделения партии РИА «Новости».
Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Росздравнадзор не получал данных о непредвиденных реакциях на «Спутник V» и «ЭпиВакКорону»
В Росздравнадзор не поступало информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях и достоверно связанных с вакцинами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сведения о серьезных нежелательных реакциях и возможных проявлениях неэффективности лекарственных препаратов поступают в национальную базу данных фармаконадзора автоматизированной информационной системы Росздравнадзора. Ведомство проводит расследование по факту каждого серьезного побочного эффекта, передает РИА «Новости».
«В настоящее время информации о непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению, достоверно связанных с иммунопрофилактикой вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и «ЭпиВакКорона», в Росздравнадзор не поступало», – сообщили в ведомстве.
Напомним, в России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V», но производители обещают, что этой весной уже будут доступны и две другие. 1 марта в гражданский оборот было выпущено 7,885 млн доз вакцины «Спутник V».
У вакцины Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений
Ученые выявили у вакцины против коронавирусной инфекции от компании Moderna выявили побочные эффекты в виде кожных воспалений и высыпаний.
«Мы сообщаем о серии из 12 пациентов с подобными реакциями, все из которых появляются рядом с местом инъекции уже после полного рассасывания локальных и системных симптомов, ассоциирующихся с вакцинацией», – говорится в материале американских медиков, опубликованном в New England Journal of Medicine, передает РИА «Новости».
Высыпания в среднем появляются на восьмой день после инъекции первой дозы, всего реакция возникала в диапазоне от четырех до 11 дней.
Отмечается, что медики убедили пациентов вакцинироваться второй дозой препарата, чтобы закончить иммунизацию. После второй прививки только у троих человек появились кожные воспаления той же интенсивности, еще у троих воспаление было более мягким, у оставшихся вторая инъекция прошла без воспалений.
Ранее на Украине зарегистрировали несколько побочных эффектов после прививки от коронавируса Oxford/AstraZeneca. Все побочные эффекты оказались несерьезными.
Почти 50% украинцев поддержали идею досрочных выборов президента
Идею досрочных выборов президента Украины поддерживают 47,3% населения, свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг».
«Почти половина (47,3%) респондентов считают, что досрочные выборы в Верховную раду необходимы. Немножко выросла часть тех, кто считает, что досрочные выборы не являются необходимыми (таких сейчас 42,3%)», – цитирует РИА «Новости» глава правления «Социального мониторинга» Ольга Балакирева.
Также часть респондентов затруднилась с ответом, либо отказалась отвечать. Согласно данным центра, если бы выборы в Раду проходили в ближайшие дни, то 72,2% опрошенных пошли бы голосовать. В свою очередь 18,1% опрошенных отказались бы принимать участие в голосовании, остальные не определились с ответом либо отказались отвечать.
В опросе приняли участие 3017 жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Ранее стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента. Другой опрос показал, что более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом.
Украинские власти захотели разрешить вакцинацию в аптеках
На Украине решили проводить вакцинацию в аптеках, об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире местного телевидения.
«Вакцинация в аптеках – это обязательная опция, которую мы введем уже в этом году. Это обязательно нужно делать, чтобы был легкий доступ к вакцинации», – цитирует Максимова РИА «Новости».
Он добавил, что на первом этапе в аптеках планируется проводить вакцинацию от гриппа, а не от коронавирусной инфекции.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Ираке
Ирак одобрил вакцину против коронавируса «Спутник V», став 45 страной, где зарегистрирован российский препарат, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Республики Ирак. Ирак стал 45-й страной, где зарегистрирована вакцина «Спутник V». Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», – указано в сообщении на сайте РФПИ.
По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. «На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в 8 странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. «Спутник V» уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом», – заявил Дмитриев.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
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