Кремль ответил на обвинения США в «наличии» у России химоружия

Обвинения России по поводу якобы наличия химического оружия являются безосновательными и голословными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что Вашингтон и Лондон рассматривают возможность ввести больше санкций против России. По данным собеседников агентства, британские власти намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы она предоставила ответы по использованию запрещенных веществ.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в Кремле подобные сообщения тщательно фиксируют. Песков подчеркнул, что эта информация является пока лишь сообщениями СМИ, передает РИА «Новости».

«Но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что исходя из того механизма, который задействован, например, в Вашингтоне, там анонсируется вторая часть санкций. При этом Вашингтон исходит абсолютно из безосновательного и голословного обвинения России в том, что якобы на ее территории, опять же якобы, имеется химическое оружие. Никаких данных, говорящих об этом, реальных данных, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия и все программы связанные, которые могут хоть как-то ассоциироваться с производством химического оружия, были свернуты в соответствии с обязательствами России по Конвенции о запрещении химического оружия», – сказал Песков.

«Конечно же, Россия понимает это, учитывает это и прорабатывает различные сценарии, с тем чтобы наилучшим образом обеспечить и защитить интересы нашей страны, наших граждан и нашего бизнеса», – добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что ее визави, включая США, тоже это сделают.

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями. В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.