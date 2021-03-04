Кремль прокомментировал вопрос ликвидации химоружия

Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада

Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории».

Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков.

На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков.

Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены.

Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада.

Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.

Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.

В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.