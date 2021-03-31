|
|
Сенатор: За кампанией против российских дипломатов в ЕС может стоять Вашингтон
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Обвинения против российских дипломатов в некоторых странах Евросоюза могут быть сфабрикованы с подачи США, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
«Болгария, Румыния, теперь Италия. Такое впечатление, что наши американские партнеры постарались, подкинули сфабрикованные материалы, чтобы разжечь публичный скандал, сформировать общественное мнение», – передает его слова РИА «Новости».
Джабаров отметил, что Россия «изучит ситуацию и будет принимать решение, как поступить».
Напомним, в среду утром стало известно, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский гражданин взят под стражу, а подозреваемого в шпионаже сотрудника посольства России выдворят из Италии. После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России и объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
Российское посольство сожалеет о решении Италии объявить персонами нон грата двоих сотрудников дипмиссии и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях, говорится в сообщении диппредставительства.
До этого прокуратура Болгарии сообщила, что шесть действующих и бывших сотрудников Минобороны и военной разведки страны при поддержке ЕС и США были задержаны по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. После этого Болгария объявила персонами нон грата двоих российских дипломатов. Посольство России при этом подчеркнуло, что «считает решение болгарской стороны необоснованным» и за ним последуют ответные действия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что объявление Софией российских дипломатов персонами нон грата – пятый демарш за полтора года, болгарские власти так и не предъявили доказательств.
Кремль отреагировал на приглашение Байдена Путину на саммит по климату
|
|
Приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке», – сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения.
Он также заявил, что Путин уделяет большое внимание теме климата, но для того, чтобы определиться с его участием в инициированных лидером США Джо Байденом переговорах, потребуется какое-то время, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию», – заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент интерес к участию в такой встрече.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в Москве получили приглашение от президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину принять участие в виртуальном саммите по климату.
До этого Белый дом сообщал, что Джо Байден пригласил Россию и Китай на международные переговоры по климату. Таким образом США признали, что вопросы экологии невозможно решать без Москвы и Пекина. Однако Америка ведет против России и Китая агрессивную и недружественную политику.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли принимать приглашение Байдена, что будет обсуждаться на саммите и сможет ли он изменить к лучшему отношения Москвы и Пекина с США.
Госдеп заявил, что США «не выступают против» России
|
|
США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он представил ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепом. В докладе Вашингтон подверг критике ряд стран, включая Россию и Китай. Блинкен заявил: «Прежде всего, и говоря в общих чертах, будь то о Китае, России или о ком-то другом: мы не выступаем против каких-либо из этих стран. Мы, к примеру, не пытаемся сдерживать Китай или блокировать его рост», – передает ТАСС.
«Мы отстаиваем базовые принципы, базовые права и основанный на правилах мировой порядок, который служил нам и другим странам мира очень хорошо», – сказал он, добавив, что США намерены «вставать и решительно высказываться», когда «любая страна любым образом стремится подорвать эти права или этот порядок».
Блинкен заявил, что глава американского государства Джо Байден намерен поставить вопрос «прав человека в центр американской внешней политики». Госдеп «задействует все инструменты дипломатии для защиты прав человека и привлечения к ответственности виновных в их нарушении». США намерены «противодействовать нарушениям прав человека, где бы они ни происходили», «независимо от того, являются ли виновники партнерами или противниками» Вашингтона.
США считают, что «тенденции» в данной сфере «продолжают развиваться в неправильном направлении». В частности, он заявил о «геноциде уйгуров» в Китае, «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла», «насилии по отношению к протестующим в Белоруссии». Кроме того, Блинкен указал на ситуации в Йемене, эфиопском штате Тыграй, Сирии, Мьянме.
Блинкен признал наличие проблем и в США, включая проблемы, связанные с расизмом. Он заявил: «От некоторых стран мы, как и каждый год, услышим, что у нас нет права критиковать их, потому что у нас есть наши собственные проблемы, которые надо решать». По словам Блинкена, власти США «знают, что есть работа» внутри страны. «Мы не делаем вид, что эти проблемы не существуют», – сказал он, подчеркнув, что работа над этими проблемами «с полной прозрачностью» и «отличает демократию» США «от авторитарных режимов».
При этом Блинкен заявил, что «один из основных принципов прав человека – это их универсальность», они «равны» по важности, так что «не существует иерархии, которая делает одни права более важными, чем другие». Блинкен заявил, что новые власти отказываются от «несбалансированных взглядов» прежней вашингтонской администрации, поддерживавшей «такую иерархию».
«В течение многих лет наши доклады о правах человека содержали раздел о репродуктивном здоровье, в том числе информацию о смертности среди матерей, дискриминации в отношении женщин, доступе к услугам по защите репродуктивного и сексуального здоровья, а также о государственной политике в отношении доступа к контрацепции, медпомощи во время беременности и родов. Эти темы были убраны из докладов предыдущей администрацией, так что они не входят в сегодняшний отчет, отражающий 2020 год», – пояснил он.
Блинкен сообщил, что попросил «обнародовать дополнение к отчету по каждой стране, в котором будут отражены эти вопросы». Власти США «восстанавливают практику документирования этих прав в 2021 и последующих годах».
Напомним, Блинкен обещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы», но бороться с этим авторитаризмом продолжит, так как «авторитаризм и национализм в мире находятся на подъеме», что рассматривается Соединенными Штатами как прямая угроза их национальным интересам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V»
|
|
Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», Париж выступает против, пишут СМИ.
Monde пишет, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V», но «некоторые европейские источники полагают», что «это не заставит себя ждать». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости».
Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС
|
|
Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль.
Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.
Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса».
Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня.
Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада
|
|
Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество.
«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически обе страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – написал Боррель в своем блоге.
По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».
«Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», – написал Боррель, уточнив, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции».
Ранее в марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом.
Перед этим президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
В Кремле заявили о ревизии действий администрации США
|
|
Россия выстроит политический курс взаимоотношений с США после завершения ревизии действий новой американской администрации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«По линии МИДа идут постоянные доклады и по линии специальных ведомств. Сейчас проводится анализ, проводится ревизия тех действий, которые предпринимаются американцами в составе новой администрации, потребуется время, чтобы этот анализ осуществить. Безусловно, потом будут приняты решения относительно того, как выстраивать нашу линию», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом он отметил, что по Конституции внешнюю политику определяет глава государства. «Именно он это сделает», – добавил представитель Кремля.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Эксперты оценили намерение США говорить с Китаем с позиции силы
|
|
«Возможно, КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.
«Это самое глупое заявление американской дипломатии за последние полвека. В нем не было необходимости. Оно не вытекало из предыдущих событий. Но подозреваю, что за этим со стороны США ничего не последует», – полагает эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.
«Кроме того, думаю, заявление Блинкена является сигналом о том, что Байден все-таки проамериканский президент, а не прокитайский, в чем его многие обвиняют», – добавил эксперт.
Ткаченко также напомнил о том, что ранее китайская дипломатия старалась не доводить отношения с США до конфликта. «Есть десятки историй, когда китайцы и американцы за закрытыми дверьми решали проблемы, после чего весь мир узнавал, что отношения между ними ровные и надежные, – отметил собеседник. – Возможно, сейчас КНР ответит похожим заявлением. Но переводить отношения в новое качество сейчас даже Китай не готов».
«Потому Энтони Блинкен либо неопытный дипломат, что вряд ли, либо преследует недипломатическую задачу. Но все прекрасно понимают, что в мире есть три страны, с которыми нельзя разговаривать с позиции силы – это Россия, Китай и США. В противном случае все может закончиться ядерной войной», – убежден Ткаченко.
В свою очередь замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что «отношения между Пекином и Вашингтоном будут развиваться плохо, потому что между ними слишком много проблем – и экономических, и политических».
«До Трампа отношения между странами худо-бедно развивались. Америка была ведущим китайским торговым партнером, Китай был ведущим торговым партнером Америки. Объем внешней торговли составлял где-то 600 млрд долларов. В нынешних условиях ситуация обостряется – совсем недавно китайские корабли подошли к спорным островам Сенкаку, есть проблема Тайваня, сохраняется проблема Гонконга и уйгуров. В этих вопросах у Китая и США нет точек соприкосновения», – считает эксперт.
«Единственное, что сейчас было предпринято – это попытка вовлечения Китая в переговоры по климату. Но, учитывая все политические факторы и экономические аспекты, вряд ли это приведет к нормализации отношений», – заключил Островский.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил о том, что отношения США и Китая становятся более конфронтационными, и Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.
Блинкен уточнил, что США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. Он уверен, что если страны будут «вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай», то справляться с Пекином получится эффективнее.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем санкции в отношении двух американских физических лиц из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными.
В субботу Китай объявил о введении санкций в отношении физических лиц и организаций США и Канады в качестве ответа на односторонние рестрикции этих стран, введенные под предлогом нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Китай может серьезно ответить на американские санкции, если принятые меры коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. В качестве альтернативы Пушков предложил бойкот дипломатических инициатив президента США Джо Байдена. Так, 26 марта Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как России и Китаю реагировать на приглашение.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США признали превосходство России в электромагнитной борьбе
США потеряли превосходство в проведении операций в электромагнитном спектре, заявил директор по вопросам оборонного потенциала и управления в Счетной палате США Джозеф Киршбаум.
Специалисты Счетной палаты США подготовили доклад о военном потенциале Вашингтона, Москвы и Пекина при проведении операций в электромагнитном спектре. По мнению аналитиков, Россия и Китай значительно улучшили свои возможности в этой области. В документе подчеркивается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре продемонстрировали свою эффективность и представляют собой вызов для Пентагона, передает RT.
«Мы не единственная глобальная держава, которая понимает важность превосходства в электромагнитном спектре. Потенциальные противники, в том числе Россия и Китай, существенно продвинулись в совершенствовании своих возможностей в этой сфере», – заявил Киршбаум.
По его мнению, несмотря на прилагаемые усилия США больше не могут быть уверены в своем превосходстве в электромагнитном спектре. Так, в заявлении отмечается, что российские силы борьбы в электромагнитном спектре показали свою эффективность «в реальном применении этих средств против США и других стран». Однако о каких случаях идет речь, в докладе не утоняется.
«Российские электромагнитные комплексы отличаются высокой мобильностью, что затрудняет противодействие им», – подчеркнул Киршбаум, передает РИА «Новости».
Кроме того, специалисты считают, что военная операция в Сирии позволила России накопить соответствующий опыт и развить потенциал борьбы с космическими средствами.
В США полагают, что Москва и Пекин способны влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые американцы использует для переброски оборудования и личного состава, тогда как их устаревшие корабли не обладают достаточными оборонительными возможностями в электромагнитном спектре.
Из данных доклада следует, что Пентагону не удалось выполнить полностью ни одну из предыдущий стратегий в области борьбы в электромагнитном спектре. Аналитики считают, что такая же судьба ждет и новую стратегию, принятую в 2020 году.
В прошлом году сообщалось, что максимальная дальность эффективной стрельбы по воздушным целям опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся полигонных испытаний доведена до 10 километров, увеличившись с «пары километров» на начальном этапе.
Кремль отверг возможность разговора США с Россией с позиции силы
|
|
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы.
«С нашей точки зрения, сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют», – передает «АиФ» слова Пескова.
Он также прокомментировал приглашение российского посла в США в Москву для консультаций.
«Будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений при нынешней администрации. После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», – сказал пресс-секретарь президента России.
Песков также ответил на вопрос о возможности разрыва дипотношений с США.
«Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», – ответил Песков.
Также он ответил на вопрос о общих темах для разговора с США.
«Да, они есть. Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес – говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны. Это стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, это урегулирование региональных конфликтов. Тех конфликтов, где может иметь какое-то прикладное значение роль Соединенных Штатов. В любом случае с американцами нужно говорить, например, по СВПД (совместному всеобъемлющему плану действий по Ирану). С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире», – сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также оценил идею проведения саммита «ядерной пятерки» – лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции.
«Сейчас вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема», – сказал Песков.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
Напомним, в понедельник Антонов еще не докладывал президенту Владимиру Путину о ситуации в отношениях с Вашингтоном.
Посол Антонов рассказал о планах в ближайшее время вернуться в США
Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что намерен вернуться в Вашингтон в ближайшее время.
«Рассчитываю в ближайшее время», – сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что у Москвы и Вашингтона нет времени ссориться, нужно делать конкретные дела и бороться с общими вызовами и угрозами.
Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».
В России оценили вероятность давления ЕС на Москву при помощи ковид-паспортов
Евросоюз не будет использовать сертификаты о вакцинации от коронавируса в качестве инструмента давления на Россию, поскольку это может негативно сказаться на туризме, считает директор Института Европы РАН Владислав Белов.
«Если будут ограничения с одной стороны, то будут аналогичные ограничения для другой. Но и в Москве, и в Брюсселе не заинтересованы в том, чтобы сохранялся нынешний режим. Круг лиц, имеющих право пересекать границу, очень ограничен, поэтому вопрос, на каких условиях граждане дальше будут пересекать границы, остается открытым, потому что туристический бизнес под ударом», – передает сообщение Белова ТАСС.
По мнению эксперта, России и ЕС необходимо совместными усилиями выработать устраивающее обе стороны решение. «Если будут дополнительные ограничения, будет еще хуже, но никто в этом не заинтересован, поэтому будет найден компромисс», – пояснил он.
Белов высказал мнение, что сертификация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе ускорила бы переговоры между Москвой и Брюсселем.
Ранее стало известно, что единый в ЕС санитарный сертификат будет выдаваться с 15 июня.
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что лидеры стран Евросоюза согласны с необходимостью введения в будущем электронных сертификатов вакцинации. Меркель уточнила, что Еврокомиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы. Она пояснила, что для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.
При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
В Кремле оценили доклад Госдепа о правах человека в России
В Кремле не согласны с обвинениями Госдепа США в «существенных нарушениях» прав человека в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США «не выступают против каких-либо стран», но поддерживают права человека за рубежом и «основанный на правилах мировой порядок». В частности, он заявил об «атаках на оппозиционных политиков, активистов по борьбе с коррупцией и независимых журналистов в таких местах, как Россия, Уганда, Венесуэла».
Госдепартамент утверждает, что в России преследуется инакомыслие, религиозные, этнические и сексуальные меньшинства, а также широко распространена коррупция и не расследуются преступления. Среди критикуемых российских регионов выделены Крым и Чечня.
Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС
|
|
Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС.
Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС.
Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости».
Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы».
Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Россия указала на ослабление влияния ЕС в мире
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о сближении России и Китая тем, что «события в мире начинают происходить помимо» ЕС.
Чижов считает, что «речь идет скорее не об угрозах, а об озабоченности» Борреля таким положением. Чижов сказал, что «в известном смысле это отражение той концепции, которая сейчас все чаще вбрасывается в публичное пространство» – «теория второй холодной войны». В соответствии с ней «мир опять становится двухполярным»: Россия и Китай на одной стороне, США и Европа – на другой – передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Напомним, Боррель заявил, что Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него. По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».
ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V»
На власти Австрии ложится вся ответственность за возможные последствия применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Вена разрешит ее использование в одностороннем порядке, заявила официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.
«Страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение на своей территории вакцины, не получившей одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов (ЕМА). Однако, в этом случае власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Курц призывал ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».