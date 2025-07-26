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МЧС оборудовало лагерь на месте крушения Ан-24 в Приамурье
Вокруг места падения самолёта Ан-24 в Амурской области выставлено оцепление и развернут полевой лагерь, чтобы следственные органы могли работать круглосуточно.
Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области оцеплено и там оборудован полевой лагерь для круглосуточной работы следственных органов, сообщает РИА «Новости». Оперативный штаб МЧС и аэромобильная группировка продолжают работу на месте трагедии в круглосуточном режиме. На территории установлены осветительные приборы и создан узел связи.
Сотрудники МЧС России оказывают содействие следственным органам, ведутся поисковые работы и следственно-оперативные мероприятия. К месту трагедии прибывают родственники погибших, для них организовано размещение в гостинице и оказывается экстренная психологическая помощь силами МЧС и специалистов РСЧС. Продолжает работать горячая линия экстренной психологической помощи МЧС, уже поступило более 270 обращений.
Всего для ликвидации последствий авиакатастрофы привлечены 287 человек и 38 единиц техники, непосредственно на месте крушения задействованы 133 человека и 18 единиц техники. Пассажирский Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в лесистой местности за 15 километров до Тынды. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек, никто не выжил.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, что привело к гибели людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин катастрофы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия во главе с министром транспорта Андреем Никитиным вылетела в Тынду после происшествия. Следственный комитет провел обыски в авиакомпании после катастрофы.