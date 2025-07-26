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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    26 июля 2025, 08:12 • Новости дня

    МЧС оборудовало лагерь на месте крушения Ан-24 в Приамурье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вокруг места падения самолёта Ан-24 в Амурской области выставлено оцепление и развернут полевой лагерь, чтобы следственные органы могли работать круглосуточно.

    Место крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области оцеплено и там оборудован полевой лагерь для круглосуточной работы следственных органов, сообщает РИА «Новости». Оперативный штаб МЧС и аэромобильная группировка продолжают работу на месте трагедии в круглосуточном режиме. На территории установлены осветительные приборы и создан узел связи.

    Сотрудники МЧС России оказывают содействие следственным органам, ведутся поисковые работы и следственно-оперативные мероприятия. К месту трагедии прибывают родственники погибших, для них организовано размещение в гостинице и оказывается экстренная психологическая помощь силами МЧС и специалистов РСЧС. Продолжает работать горячая линия экстренной психологической помощи МЧС, уже поступило более 270 обращений.

    Всего для ликвидации последствий авиакатастрофы привлечены 287 человек и 38 единиц техники, непосредственно на месте крушения задействованы 133 человека и 18 единиц техники. Пассажирский Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, разбился в лесистой местности за 15 километров до Тынды. По данным губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту находились 48 человек, никто не выжил.

    СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, что привело к гибели людей. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области. Правительственная комиссия во главе с министром транспорта Андреем Никитиным вылетела в Тынду после происшествия. Следственный комитет провел обыски в авиакомпании после катастрофы.

    24 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды

    Ошибка экипажа названа одной из вероятных причин авиакатастрофы Ан-24 возле Тынды

    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Падение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области могло произойти из-за ошибки экипажа, сообщил источник в оперативных службах.

    «В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку», – сообщил собеседник ТАСС.

    Также следователи изучат и другие версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета находились десятки человек. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

    Глава Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

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    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Самолет упал и взорвался на шоссе в Италии
    Самолет упал и взорвался на шоссе в Италии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате авиакатастрофы в итальянском Брешиа оба находившихся на борту человека погибли, машины на трассе повреждений не получили.

    Сверхлегкий самолет с двумя пассажирами потерпел крушение на шоссе в итальянском городе Брешиа, передает «Лента.ру».

    На борту воздушного судна находились адвокат из Милана Серджио Равалья и его партнерша Анна Мария Де Стефано. Оба вылетели из Пьяченцы во второй половине дня 22 июля и разбились на участке шоссе Корда Молле.

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент падения: самолет рухнул на оживленную дорогу и тут же вспыхнул.

    Автомобили, которые в этот момент ехали по шоссе, не получили повреждений, их пассажиры не пострадали.

    Причины катастрофы пока неизвестны, местные власти начали расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани легкий самолет упал на жилой дом в садовом товариществе. А в Бангладеш учебный самолет упал на территорию колледжа, в результате происшествия пострадали около 20 человек.

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    24 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Обнаружено место крушения Ан-24 с десятками пассажиров в Амурской области
    Обнаружено место крушения Ан-24 с десятками пассажиров в Амурской области
    @ Владислав Титов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту, сообщили в МЧС.

    Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж воздушного судна, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На место происшествия следуют спасатели.

    Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.

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    24 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    Авиаэксперт Гусаров: На самолетах Ан-24 летают только опытные пилоты
    @ Дальневосточная транспортная прокуратура/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Этим самолетам много лет. На таких новички не летают. Управляют ими, как правило, только опытные пилоты», – сказал газете ВЗГЛЯД глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров, комментируя крушение самолета Ан-24 в Амурской области.

    В Амурской области при заходе на второй круг при посадке в Тынде потерпел крушение пассажирский Ан-24, вылетевший из Благовещенска. На его борту находилось 48 человек. Одной из вероятных причин авиакатастрофы названа ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку.

    «Мы знаем, что пилоты не только обучаются, но еще и проходят ежегодную переподготовку и аттестацию. И в эту аттестацию обязательно включены и уход на второй круг. Конечно, все это делается на тренажерах, но пилоты в целом учатся летать именно на них. Эти тренажеры равносильны реальной практике, настоящим условиям. Поэтому говорить о том, что они недостаточно квалифицированные, нельзя», – говорит Гусаров.

    Он рассказывает, что Ан-24 – советские турбовинтовые пассажирские самолеты для коротких и средних авиалиний, которые производились с 1959 по 1979 год. В СССР отмечали их высокую надежность и способность работать с неподготовленных аэродромов. Сейчас они активно используются на региональных линиях.

    «Вообще, если говорить об Ан-24, то этим самолетам много лет. На таких новички не летают. Управляют ими, как правило, только опытные пилоты. Что касается сложности поддержания этих самолетов в рабочем состоянии, то если бы было дорого содержать или сложно, то авиакомпании отказались бы от них», – замечает собеседник.

    По словам эксперта, авиакомпании, наоборот, стараются сохранять эти самолеты, потому что они в своем классе достаточно эффективны, замены им на сегодняшний день на рынке пока еще нет. А в данном случае нужен не простой самолет, а тот, что подходит для условий эксплуатации в российских регионах: работающий при низких температурах, на аэродромах низкой категории.

    «Сейчас создается самолет, который называется ТВРС-44 «Ладога». Это тот же Ан-24, но более современный. Вот он должен прийти на замену в этом классе, этой нише. Но пока он не будет доведен до серии, будем летать на Ан-24», – заключил Гусаров.

    Ранее сообщалось, что упавший в Приамурье самолет Ан-24 до этого пережил еще три инцидента: в 2018 году, апреле 2022-го и марте 2025 года. Все они были по разным причинам.

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    25 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы

    МИД: При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане КНР и Белоруссии

    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы
    @ Следственный комитет РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди 42 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области находились граждане Белоруссии и КНР, которые погибли в результате происшествия, сообщил МИД России.

    Представительство МИД в Благовещенске оказывает содействие в тесном взаимодействии с посольствами этих стран, а также с сотрудниками МЧС, Росавиации и местными властями, сообщается на сайте дипведомства.

    В МИД подчеркнули, что среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. В России с прискорбием восприняли новость о трагедии и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Отмечается, что российские службы продолжают сотрудничество с иностранными дипмиссиями для оказания необходимой помощи.

    Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.

    Позже было найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты рассматривают две основные версии катастрофы – это техническая неисправность самолета и ошибка пилотов.

    Сообщалось, что упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.

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    25 июля 2025, 17:15 • Новости дня
    МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье

    МАК назвал причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье ошибку при установке датчиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения SSJ-100 под Москвой 12 июля прошлого года стала некорректная установка датчиков угла атаки после обслуживания на заводе.

    Эта информация содержится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.

    «Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже», – говорится в документе.

    Самолет перешел на снижение и превысил максимальную скорость из-за неверных данных с датчиков. Экипаж не смог определить причину сбоя. МАК рекомендовал ПАО «Яковлев» строго соблюдать требования руководства по технической эксплуатации при замене датчиков. Летчикам разработали рекомендации по действиям в случае отказа датчиков.

    Напомним, в июле 2024 года в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100. Сообщалось, что пилоты увели борт от жилых построек.

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    24 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    В Амурской области объявили трехдневный траур после катастрофы Ан-24

    Tекст: Евгения Караваева

    В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек при крушении Ан-24 в Тындинском округе, объявлен траур 25, 26 и 27 июля на всей территории региона.

    Самолет разбился при заходе на посадку, все находившиеся на борту 48 человек погибли, выживших нет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram.

    В регионе будут приспущены государственные флаги с 25 по 27 июля. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вся область скорбит вместе с семьями жертв трагедии.

    Спасатели прибыли к месту происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Амурской области спаслась, отказавшись от полета на разбившемся Ан-24 авиакомпании «Ангара». В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

    Напомним, упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.

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    24 июля 2025, 22:26 • Новости дня
    Алиев и Пашинян выразили соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с катастрофой самолета Ан-24 в Амурской области президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян выразили соболезнования президенту России Владимиру Путину и семьям погибших.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил российскому лидеру послание с соболезнованиями в связи с крушением Ан-24, передает RT.

    В письме Алиев подчеркнул, что он глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения Ан-24.

    «От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю самые искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших», – говорится в телеграмме Алиева Путину.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян также направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В сообщении премьер Армении попросил Путина передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших в авиакатастрофе.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24.

    Председатель КНР Си Цзиньпин также выразил соболезнования в связи с трагедией.

    Ранее в Амурской области ввели режим ЧС после крушения самолета. В регионе объявили трехдневный траур по 48 погибшим в авиакатастрофе.

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    24 июля 2025, 17:18 • Новости дня
    Объявлено о выплатах семьям погибших пассажиров Ан-24

    Объявлено о выплатах по 1 млн рублей семьям погибших пассажиров Ан-24

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

    Семьям погибших при крушении самолета Ан-24 выплатят по 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram.

    Родственникам погибших также оплатят поездку к месту трагедии в Амурской области. Демешин отметил, что всем прибывшим окажут необходимое содействие.

    Для оказания помощи открыта горячая линия в министерстве социальной защиты края. Жители могут получить консультацию по телефонам: 8(4212)23-23-23 или +7(962)679-97-79.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, объявлен траур 25, 26 и 27 июля на всей территории региона.

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    24 июля 2025, 11:53 • Новости дня
    Упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Приамурье, зафиксирован в четырех авиационных инцидентах с 2018 года, такие данные привели в Росавиации.

    В 2018 году этот Ан-24 выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, борт задел мачту освещения и повредил левое крыло, передает ТАСС.

    В апреле 2022 года на рейсе Иркутск – Бодайбо сработала система предупреждения опасного сближения с другим самолетом. В мае того же года при выполнении рейса Чита – Чара произошел отказ генератора, после чего экипаж вернулся в аэропорт вылета.

    В марте 2025 года на маршруте Иркутск – Киренск экипаж был вынужден вернуть самолет на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

    Между тем источник в оперативных службах, уточнил, что обломки Ан-24 разбросаны на большой площади в Амурской области. Они находятся в горно-лесистой местности, что затрудняет к ним доступ.

    Ранее премьер Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, которая займется координацией ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье.

    Следственный комитет начал проверку авиаперевозчика «Ангара» после падения самолета. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.

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    24 июля 2025, 11:35 • Новости дня
    Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, которая займется координацией ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили в правительстве России.

    Возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале российского руководства.

    В состав вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко, заместитель главы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

    По поручению Мишустина Никитин и Ядров в ближайшее время вылетят к месту катастрофы. На месте происшествия работают все экстренные службы. Родственникам погибших окажут необходимую помощь и выплатят компенсации.

    Организована горячая линия МЧС России по номеру 8 (4162) 53-99-99.

    Росавиация проанализирует вопрос по доставке родственников пассажиров потерпевшего крушение авиарейса регулярными рейсами российских авиакомпаний.

    Напомним, в четверг было найдено место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета, по словам губернатора Приамурья Василия Орлова, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

    СК начал проверку авиаперевозчика «Ангара».

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    24 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Авиаспасатель сообщил о сложных погодных условиях при крушении Ан-24

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершал посадку в тяжелых метеоусловиях с густой облачностью и в гористой местности, рассказал начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

    «Погода там была сложная в принципе. 10-балльная облачность. Нижний край [облачности] 210 метров, но не сплошная, а с разрывами», – сказал Дрегер, передает ТАСС.

    Он добавил, что высота гор вокруг аэродрома от 900 до 1100 метров.

    Между тем гендиректор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук заявил, что гористая местность создавала дополнительные трудности для экипажа. По его словам, все самолеты обязаны соблюдать установленные минимальные погодные параметры для посадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели сообщили, что движение наземной группировки МЧС к месту падения Ан-24 осложнено гористой местностью и отсутствием дорог, приходится использовать тяжелую технику. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

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    24 июля 2025, 13:01 • Новости дня
    Путину доложили о авиакатастрофе Ан-24 в Приамурье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин получил доклад о падении самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путину доложили о крушении, глава государства будет получать информацию по каналам всех оперативников, сказал Песков, передает ТАСС.

    Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, она будет координировать ликвидацию последствий крушения самолета Ан-24.

    СК начал проверку авиаперевозчика «Ангара» после падения самолета. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.

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    24 июля 2025, 11:15 • Новости дня
    Источник: Ан-24 был исправен перед вылетом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед вылетом из Благовещенска в Тынду потерпевший крушение самолет Ан-24 прошел проверки, неисправностей не выявили, сообщил источник в оперативных службах.

    Самолет проверяли технические службы, также его должен был проверить экипаж, сказал собеседник ТАСС.

    Полет из Хабаровска в Благовещенск прошел штатно, в ходе следующего рейса в Тынду экипаж не сообщал о технических неполадках.

    Между тем Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование обстоятельств крушения Ан-24, создана специальная комиссия, которая уже приступила к работе на месте происшествия.

    В пресс-службе МЧС сообщили, что к поискам самолета привлечены более 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели продолжают движение к месту крушения в труднодоступной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета, по данным главы Амурской области Василия Орлова, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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